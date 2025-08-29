Corriere dello Sport: “Per Nicolussi Caviglia si tratta per un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni”

Assalto a Nicolussi Caviglia. La Fiorentina ha scelto il classe 2000 per rinforzare il centrocampo. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro con il Venezia per definire le cifre dell’operazione: segnali positivi, i viola trattano un prestito oneroso con obbligo condizionato a 7-8 milioni di euro e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca. Il giocatore, dal canto suo, ha già accettato il trasferimento in maglia viola. Ieri sera Alessandro Ferrari si è così espresso su di lui e Lindelöf, altro obiettivo della società di Commisso: «Sono due profili validi e interessanti, giocano nei ruoli che ci interessano ma stasera (ieri sera, ndr) pensiamo solo alla partita. Per il resto ci sarà tempo fino a lunedì». Si punta alla stretta finale. Il dg della Fiorentina ha parlato anche di Pietro Comuzzo, che ha detto no all’off erta araba dell’Al-Hilal: «Gli è stato fatto un grande pressing in questo periodo. Aver detto al mister di essere pronto per giocare è tanta roba». Lo scrive il Corriere dello Sport