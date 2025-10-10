Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"

L'ex viola critica le convocazioni dei due giocatori della Fiorentina e propone di cambiare il sistema delle qualificazioni ai Mondiali

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina e noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare le recenti convocazioni in Nazionale. Al centro delle sue critiche in particolar modo, le chiamate dei viola Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia

“Per me le convocazioni di Piccoli e Nicolussi Caviglia con l'Italia sono in entrambi i casi una follia. Basta davvero poco. Entrambi avranno giocato una partita da titolari nella Fiorentina e vengono subito chiamati in Nazionale… Ma vi sembra normale?”

Infine l’ex centrocampista propone anche una rivoluzione nel sistema di qualificazione ai Mondiali.

“Vorrei che le dodici squadre più importanti avessero già accesso diretto, così si evitano questi gironi che rompono solo le scatole”.