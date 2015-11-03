Notizie Nazionale Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"
29 aprile 2026 22:11
Nazionale, sarà Baldini a guidare gli azzurri nei prossimi impegni di Giugno
10 aprile 2026 14:50
Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%
08 aprile 2026 22:55
Donnarumma: "Mai chiesto un euro alla Nazionale: ora è dura ma l'Italia tornerà grande"
08 aprile 2026 22:36
Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".
06 aprile 2026 22:14
Galli: "La Fiorentina è praticamente salva, da giovedì si può provare a vincere la Conference"
05 aprile 2026 14:32
Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"
04 aprile 2026 14:41
Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
Grosso punge gli attaccanti: "Se Kean o Pio avessero segnato quel gol, cosa sarebbe successo?"
03 aprile 2026 17:56
Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”
03 aprile 2026 17:07
Moggi: “Dal 2006 si è rotto qualcosa, da quando hanno rotto la Juve si è rotto il giocattolo”
03 aprile 2026 15:59
Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia
02 aprile 2026 22:54
Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri
02 aprile 2026 22:13
Adani: "La Bosnia ha giocato da grande squadra, l'Italia da piccola: hanno fatto un'impresa meritata"
02 aprile 2026 22:04
Sacchetti: "Se Kean avesse segnato il raddoppio, che facevo anch'io a 70 anni, si parlerebbe di altro"
02 aprile 2026 20:01
Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"
02 aprile 2026 19:18
Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".
02 aprile 2026 16:03
Gravina si è dimesso: non è più il Presidente della FIGC. Nuove elezioni il 22 giugno a Roma.
02 aprile 2026 15:25
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".
01 aprile 2026 22:14
Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"
01 aprile 2026 21:22
Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali
31 marzo 2026 23:48
Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre
31 marzo 2026 22:53
Bocci su Kean: "E' intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione".
30 marzo 2026 18:55
Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022
29 marzo 2026 20:04
Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"
27 marzo 2026 23:20
"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"
27 marzo 2026 23:20
Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean
27 marzo 2026 00:15
Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"
26 marzo 2026 23:46
Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”
26 marzo 2026 23:46
Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini
26 marzo 2026 22:42
Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°
25 marzo 2026 23:12
Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”
24 marzo 2026 23:21
Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?
11 marzo 2026 18:22
Kean sulla nazionale: "Mi sento molto carico. Sono nato per vincere e arriverò certamente ai miei obiettivi".
03 marzo 2026 21:30
Corriere Fiorentino: “Kean segna e Fagioli dirige. Continuando così anche Nicolò può tornare in Nazionale”
16 febbraio 2026 09:08
Urna fortunata per l'Italia: se gli azzurri si qualificheranno al Mondiale sfideranno Canada, Qatar e Svizzera
05 dicembre 2025 21:18
Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti"
30 novembre 2025 16:17
Gravina: "Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale"
24 novembre 2025 16:26
Allegri: "Per il playoff della Nazionale si dovrebbe fermare la Serie A. Credo ci qualificheremo ai Mondiali"
22 novembre 2025 14:40
Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”
20 novembre 2025 16:29
Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”
20 novembre 2025 15:45
Sorteggio Playoff Mondiali: Italia tra l’incubo Macedonia e lo spauracchio Svezia
18 novembre 2025 23:56
Italia, scossa nel finale: due lampi abbattono la Moldavia e allontanano le polemiche
13 novembre 2025 23:07
Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"
12 novembre 2025 17:00
Moise Kean salta la Nazionale: Gattuso chiama Cambiaghi al posto del centravanti della Fiorentina
09 novembre 2025 20:47
Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"
16 ottobre 2025 18:43
Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"
15 ottobre 2025 22:36
Piccoli, esordio Azzurro e occasione viola: da Gattuso a Pioli per prendersi la Fiorentina
15 ottobre 2025 00:03
Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero
11 ottobre 2025 23:26
L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean
11 ottobre 2025 23:07
Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"
11 ottobre 2025 15:52
Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"
10 ottobre 2025 22:51
Piccoli: "Andando alla Fiorentina ho alzato ancora di più il livello, la nazionale è un motivo d'orgoglio"
08 ottobre 2025 15:46
Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"
07 ottobre 2025 20:46
"Le proprietà straniere hanno portato denaro, non idee. La cultura del calcio è altra cosa"
06 ottobre 2025 22:56
Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"
03 ottobre 2025 20:59
Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"
25 settembre 2025 19:55
Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”
08 settembre 2025 23:25
Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”
05 settembre 2025 23:13
L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui
05 settembre 2025 22:54
Moise Kean porta in vantaggio la Nazionale: gol dell'1-0 per il centravanti della Fiorentina
05 settembre 2025 22:11
Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"
12 agosto 2025 14:38
Pepito Rossi: "Non posso guardare il calcio, soffro troppo. Con Pioli spero nella continuità per la viola"
08 luglio 2025 23:11
Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"
19 giugno 2025 11:54
Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”
17 giugno 2025 23:31
Sabatini: "In Serie A Modric gioca anche bendato e Dzeko alla Fiorentina fa più di 10 gol"
11 giugno 2025 23:29
Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"
10 giugno 2025 15:18
Amoruso: "I giocatori della Nazionale non sono motivati. La Fiorentina deve fare un bel mercato"
10 giugno 2025 14:59
TMW scrive: "Non è detto che la FIGC vada su Pioli, si stanno valutando nomi legati alla nazionale"
10 giugno 2025 11:57
Spalletti: "Non lascio al mio successore una grande Italia. Anche altri allenatori avrebbero faticato"
09 giugno 2025 23:26
Ranieri, esordio in Nazionale da protagonista, poi l'infortunio nel finale e la paura
09 giugno 2025 22:50
Di Marzio: "Ranieri chiederà alla Roma di poter svolgere il doppio incarico, Pioli resta l'alternativa"
09 giugno 2025 12:47
Pedullà annuncia: "Come commissario tecnico per il dopo Spalletti la prima scelta è Ranieri. Pioli resta il lizza"
08 giugno 2025 15:54
Spalletti in conferenza stampa: "Gravina mi ha esonerato, non sarò più il CT della Nazionale"
08 giugno 2025 15:20
Lotito attacca Gravina: "Se la Lazio va male è colpa mia, quindi se la Nazionale delude di chi è la responsabilità?"
07 giugno 2025 16:07
"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?
06 giugno 2025 23:21
Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini
06 giugno 2025 22:57
Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare
03 giugno 2025 22:41
Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"
01 giugno 2025 22:44
Spalletti:"Mi dispiace di non portare Mandragora in Nazionale, ma non mi dimentico di lui per il futuro."
01 giugno 2025 16:23
Nel giorno dei misteri, un altro caso scuote la Fiorentina: Nunziata rivela il giallo Comuzzo
28 maggio 2025 23:10
Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo seguito da tutte le big italiane e da un paio di club di Premier"
09 aprile 2025 09:38
Corriere dello Sport: "Domani tutti i Nazionali tornano al Viola Park. Kean il più impiegato, solo 15' per Pongracic"
25 marzo 2025 09:22
Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"
24 marzo 2025 23:43
Mandorlini: "Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze, non deve andare via"
24 marzo 2025 22:48
Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"
19 marzo 2025 10:24
Dopo Kean e Comuzzo, anche Ndour convocato in Nazionale: farà parte dell'Italia Under 21
14 marzo 2025 19:21
Kean guarda avanti e suona la carica: "Non arrenderti mai per combattere, credi nel viola"
05 gennaio 2025 22:25
Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"
26 novembre 2024 23:39
Fiorentina, lotta al vertice merito anche della "svolta italiana" voluta da Commisso
13 novembre 2024 22:50
Comuzzo pronto all'esordio in nazionale. Kean affaticato ma c'è. Bove ha lasciato il ritiro dell'under21
12 novembre 2024 19:34
Velasco denuncia: "Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no"
25 ottobre 2024 23:24
Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20
22 ottobre 2024 23:57
Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone
14 ottobre 2024 23:06
Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"
12 ottobre 2024 23:24
Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21
11 ottobre 2024 00:14
Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico
10 ottobre 2024 23:07
Da Coverciano: "Kean ha accusato una lombalgia, le sue condizioni verranno valutate nel pomeriggio"
07 ottobre 2024 11:14
Archivio