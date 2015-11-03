Labaro Viola

Notizie Nazionale Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"

29 aprile 2026 22:11

Nazionale, sarà Baldini a guidare gli azzurri nei prossimi impegni di Giugno

10 aprile 2026 14:50

Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%

08 aprile 2026 22:55

Donnarumma: "Mai chiesto un euro alla Nazionale: ora è dura ma l'Italia tornerà grande"

08 aprile 2026 22:36

Spalletti attacca: "Udinese-Como su 33 in campo ce n'erano solo 2 italiani. Un U19 in campo per ogni squadra".

06 aprile 2026 22:14

Galli: "La Fiorentina è praticamente salva, da giovedì si può provare a vincere la Conference"

05 aprile 2026 14:32

Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"

04 aprile 2026 14:41

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"

03 aprile 2026 23:50

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

Grosso punge gli attaccanti: "Se Kean o Pio avessero segnato quel gol, cosa sarebbe successo?"

03 aprile 2026 17:56

Gazzetta dello sport rivela: “Tra i successori di Gattuso per la panchina della Nazionale spunta anche il nome di Pioli”

03 aprile 2026 17:07

Moggi: “Dal 2006 si è rotto qualcosa, da quando hanno rotto la Juve si è rotto il giocattolo”

03 aprile 2026 15:59

Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia

02 aprile 2026 22:54

Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri

02 aprile 2026 22:13

Adani: "La Bosnia ha giocato da grande squadra, l'Italia da piccola: hanno fatto un'impresa meritata"

02 aprile 2026 22:04

Sacchetti: "Se Kean avesse segnato il raddoppio, che facevo anch'io a 70 anni, si parlerebbe di altro"

02 aprile 2026 20:01

Bergomi apre alla possibilità di rifondare il sistema: "Mi candido per dare una mano al calcio italiano"

02 aprile 2026 19:18

Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".

02 aprile 2026 16:03

Gravina si è dimesso: non è più il Presidente della FIGC. Nuove elezioni il 22 giugno a Roma.

02 aprile 2026 15:25

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Scanagatta: "L'Italia ieri sembrava la Fiorentina di Pioli. Passati dal trionfo del tennis al tonfo del calcio".

01 aprile 2026 22:14

Repice: "Eliminati da Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia: il nostro è un calcio da terzo mondo"

01 aprile 2026 21:22

Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali

31 marzo 2026 23:48

Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre

31 marzo 2026 22:53

Bocci su Kean: "E' intoccabile anche in Nazionale. Ora ha lo sprint per fare un gran finale di stagione".

30 marzo 2026 18:55

Italia, arbitra Turpin contro la Bosnia: ritorna il fischietto del KO con la Macedonia del 2022

29 marzo 2026 20:04

Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"

27 marzo 2026 23:20

"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"

27 marzo 2026 23:20

Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

27 marzo 2026 00:15

Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"

26 marzo 2026 23:46

Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”

26 marzo 2026 23:46

Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini

26 marzo 2026 22:42

Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°

25 marzo 2026 23:12

Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

24 marzo 2026 23:21

Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?

11 marzo 2026 18:22

Kean sulla nazionale: "Mi sento molto carico. Sono nato per vincere e arriverò certamente ai miei obiettivi".

03 marzo 2026 21:30

Corriere Fiorentino: “Kean segna e Fagioli dirige. Continuando così anche Nicolò può tornare in Nazionale”

16 febbraio 2026 09:08

Urna fortunata per l'Italia: se gli azzurri si qualificheranno al Mondiale sfideranno Canada, Qatar e Svizzera

05 dicembre 2025 21:18

Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti"

30 novembre 2025 16:17

Gravina: "Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale"

24 novembre 2025 16:26

Allegri: "Per il playoff della Nazionale si dovrebbe fermare la Serie A. Credo ci qualificheremo ai Mondiali"

22 novembre 2025 14:40

Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”

20 novembre 2025 16:29

Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”

20 novembre 2025 15:45

Sorteggio Playoff Mondiali: Italia tra l’incubo Macedonia e lo spauracchio Svezia

18 novembre 2025 23:56

Italia, scossa nel finale: due lampi abbattono la Moldavia e allontanano le polemiche

13 novembre 2025 23:07

Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"

12 novembre 2025 17:00

Moise Kean salta la Nazionale: Gattuso chiama Cambiaghi al posto del centravanti della Fiorentina

09 novembre 2025 20:47

Gravina: "Spostare la giornata di Serie A per la Nazionale? Ipotesi fantasiosa. Idea stage a febbraio"

16 ottobre 2025 18:43

Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"

15 ottobre 2025 22:36

Piccoli, esordio Azzurro e occasione viola: da Gattuso a Pioli per prendersi la Fiorentina

15 ottobre 2025 00:03

Kean rientra subito a Firenze dopo l'infortunio: gli esami stabiliranno i tempi di recupero

11 ottobre 2025 23:26

L'Italia vince 3-1 in Estonia ma il Mondiale è ancora lontano. Paura per le condizioni di Kean

11 ottobre 2025 23:07

Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"

11 ottobre 2025 15:52

Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"

10 ottobre 2025 22:51

Piccoli: "Andando alla Fiorentina ho alzato ancora di più il livello, la nazionale è un motivo d'orgoglio"

08 ottobre 2025 15:46

Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

07 ottobre 2025 20:46

"Le proprietà straniere hanno portato denaro, non idee. La cultura del calcio è altra cosa"

06 ottobre 2025 22:56

Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"

03 ottobre 2025 20:59

Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"

25 settembre 2025 19:55

Kean, cuore azzurro: “Abbiamo dato tutto. Siamo forti, crediamo alla qualificazione”

08 settembre 2025 23:25

Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”

05 settembre 2025 23:13

L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui

05 settembre 2025 22:54

Moise Kean porta in vantaggio la Nazionale: gol dell'1-0 per il centravanti della Fiorentina

05 settembre 2025 22:11

Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"

12 agosto 2025 14:38

Pepito Rossi: "Non posso guardare il calcio, soffro troppo. Con Pioli spero nella continuità per la viola"

08 luglio 2025 23:11

Gravina annuncia il Progetto Prandelli: "Dovrà sviluppare la capacità tecnica dei calciatori"

19 giugno 2025 11:54

Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”

17 giugno 2025 23:31

Sabatini: "In Serie A Modric gioca anche bendato e Dzeko alla Fiorentina fa più di 10 gol"

11 giugno 2025 23:29

Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"

10 giugno 2025 15:18

Amoruso: "I giocatori della Nazionale non sono motivati. La Fiorentina deve fare un bel mercato"

10 giugno 2025 14:59

TMW scrive: "Non è detto che la FIGC vada su Pioli, si stanno valutando nomi legati alla nazionale"

10 giugno 2025 11:57

Spalletti: "Non lascio al mio successore una grande Italia. Anche altri allenatori avrebbero faticato"

09 giugno 2025 23:26

Ranieri, esordio in Nazionale da protagonista, poi l'infortunio nel finale e la paura

09 giugno 2025 22:50

Di Marzio: "Ranieri chiederà alla Roma di poter svolgere il doppio incarico, Pioli resta l'alternativa"

09 giugno 2025 12:47

Pedullà annuncia: "Come commissario tecnico per il dopo Spalletti la prima scelta è Ranieri. Pioli resta il lizza"

08 giugno 2025 15:54

Spalletti in conferenza stampa: "Gravina mi ha esonerato, non sarò più il CT della Nazionale"

08 giugno 2025 15:20

Lotito attacca Gravina: "Se la Lazio va male è colpa mia, quindi se la Nazionale delude di chi è la responsabilità?"

07 giugno 2025 16:07

"Devo parlare con Gravina, qualcosa è successo". Spalletti all'angolo, aria di dimissioni?

06 giugno 2025 23:21

Italia senza capo ne coda umiliata anche in Norvegia. Spalletti fa rimpiangere Mancini

06 giugno 2025 22:57

Nazionale, rivoluzione viola in vista: oltre a Kean anche Ranieri verso una maglia da titolare

03 giugno 2025 22:41

Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"

01 giugno 2025 22:44

Spalletti:"Mi dispiace di non portare Mandragora in Nazionale, ma non mi dimentico di lui per il futuro."

01 giugno 2025 16:23

Nel giorno dei misteri, un altro caso scuote la Fiorentina: Nunziata rivela il giallo Comuzzo

28 maggio 2025 23:10

Corriere Fiorentino svela: "Comuzzo seguito da tutte le big italiane e da un paio di club di Premier"

09 aprile 2025 09:38

Corriere dello Sport: "Domani tutti i Nazionali tornano al Viola Park. Kean il più impiegato, solo 15' per Pongracic"

25 marzo 2025 09:22

Viviano: "Gatti ieri pareva un giocatore di basket in mezzo a 21 giocatori di calcio, non è all'altezza"

24 marzo 2025 23:43

Mandorlini: "Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze, non deve andare via"

24 marzo 2025 22:48

Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"

19 marzo 2025 10:24

Dopo Kean e Comuzzo, anche Ndour convocato in Nazionale: farà parte dell'Italia Under 21

14 marzo 2025 19:21

Kean guarda avanti e suona la carica: "Non arrenderti mai per combattere, credi nel viola"

05 gennaio 2025 22:25

Sentite Mancini: "Lasciare l'Italia scelta sbagliata, sogno di alzare la coppa del mondo"

26 novembre 2024 23:39

Fiorentina, lotta al vertice merito anche della "svolta italiana" voluta da Commisso

13 novembre 2024 22:50

Comuzzo pronto all'esordio in nazionale. Kean affaticato ma c'è. Bove ha lasciato il ritiro dell'under21

12 novembre 2024 19:34

Velasco denuncia: "Quando conviene i figli dei migranti sono italiani, quando non conviene no"

25 ottobre 2024 23:24

Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20

22 ottobre 2024 23:57

Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone

14 ottobre 2024 23:06

Criscitiello: "Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto"

12 ottobre 2024 23:24

Comuzzo non si ferma più, convocato da Nunziata raggiungerà Bove in Nazionale U21

11 ottobre 2024 00:14

Nazionale: con il Belgio è 2-2. L'Italia paga la sciocchezza di Pellegrini, espulso e fischiato dall'Olimpico

10 ottobre 2024 23:07

Da Coverciano: "Kean ha accusato una lombalgia, le sue condizioni verranno valutate nel pomeriggio"

07 ottobre 2024 11:14

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