Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".
Così la Curva Fiesole, con uno striscione estremamente polemico contro la FIGC, la Nazionale e il mancato accesso al mondiale.
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 16:03
La Curva Fiesole ha tuonato contro la Nazionale italiana dopo la terza esclusione di fila dai Mondiali di calcio. Il tifo organizzato della Fiorentina ha affisso uno striscione davanti al centro tecnico di Coverciano con scritto: "Mondiale 2026… L’ennesima trasferta vietata del calcio italiano!"
Questo (in fotografia n.d.r.) lo striscione polemico condiviso dal presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli, attraverso le proprie storie Instagram.