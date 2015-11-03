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Notizie Fiesole Fiorentina

Nazione sul Franchi: "Entro fine mese i gradoni in Fiesole. La nuova curva prende forma"

20 aprile 2026 08:41

Corriere Fiorentino: “Lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto. Tra un anno la curva dovrà aprire”

05 aprile 2026 09:46

Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".

02 aprile 2026 16:03

Nazione: “Nuova Fiesole? Da fine marzo sarà visibile. I lavori strutturali del primo lotto finiranno tra un anno”

19 febbraio 2026 09:42

Nazione: “Travi in Fiesole al Franchi? L’obiettivo è completarle entro un mese. Pesano da 24 a 40 tonnellate”

19 febbraio 2026 09:39

Nazione: “Per la Fiorentina può essere un nuovo inizio. Ma la Fiesole fischia e gira le spalle ai giocatori”

22 dicembre 2025 09:09

Comunicato Fiesole: “Commisso il presidente fantasma. Non si fida di nessuno? Si levi dai cogl**ni”

20 dicembre 2025 19:43

La Fiesole guida l'esodo viola a Sassuolo: venduti già 3.000 biglietti ai tifosi della Fiorentina

05 dicembre 2025 12:25

Duro striscione della Fiesole appeso al Franchi: “Andate tutti a ca**re. Da Rocco al comune”

01 novembre 2025 10:20

In vendita il poster a tiratura limitata della coreografia della Fiesole contro la Juventus, costa 10 euro

21 marzo 2025 11:42

Franchi, telone in Fiesole e nuovi gradini in Ferrovia, curva rinforzata: da delineare il discorso rifiuti

20 agosto 2024 09:15

A Bergamo Fiorentina contestata dai tifosi dopo la partita: parole pesanti e coro: "Solo per la maglia"

02 giugno 2024 20:26

La Fiesole esplode: "A gennaio la società non ha voluto migliorare la squadra. Alcuni giocatori indegni"

31 maggio 2024 12:47

A metà primo tempo i tifosi al Franchi si animano: cori e spettacolo con le torce dei cellulari

29 maggio 2024 22:05

I tifosi della Fiorentina staccano i seggiolini in Fiesole ma la curva sarà aperta la finale con i maxischermi

18 maggio 2024 12:22

Curva Fiesole lancia l'appello: "Dare il massimo anche per chi ha preferito il divano"

18 aprile 2024 09:10

La coreografia in ricordo di Barone: in Fiesole due rondini con i gigli nel cielo. In Maratona: "Vanto e Gloria"

30 marzo 2024 21:00

“Non un direttore generale ma uno di noi”, la Fiesole saluta così Barone. Applausi e cori 

21 marzo 2024 08:25

La Curva Fiesole invita la tifoseria a seguire la squadra a Empoli: tutti in treno!

10 febbraio 2024 18:36

Spunta uno striscione per Hamrin sotto il Franchi: "L'Uccellino non si potrà mai dimenticare"

04 febbraio 2024 19:10

Spunta uno striscione della Curva Fiesole al Via del Mare: "Noi quelli che non vi tradiranno mai!"

02 febbraio 2024 20:47

Biraghi, dai mugugni agli striscioni: ora è l’idolo della Fiesole. L’uomo ha vinto sul calciatore

14 novembre 2023 09:35

La Fiesole è già pronta per il Lecce: sarà sold out in Curva per l'esordio in campionato al Franchi

24 agosto 2023 16:10

Nazione, Commisso si è scagliato anche contro i tifosi. Ed ora? Ipotesi striscione in risposta

08 febbraio 2023 09:36

"Tutti in treno a La Spezia". La Curva Fiesole spingerà la Fiorentina anche in trasferta al Picco

26 ottobre 2022 16:09

Venuti ringrazia: "Cercherò di sdebitarmi dando tutto per portare la Fiorentina dove merita"

06 marzo 2022 21:41

Fiorentina Atalanta al 50%, curva Fiesole al completo per il remake della semifinale di Coppa

15 febbraio 2022 17:49

Vergogna a Firenze, aggrediti ragazzi della Rondinella, coinvolti anche giocatori del Fiesole

31 ottobre 2021 19:41

Antognoni, la targa della Fiesole ed il "Post muto": "La tua eleganza verrà tramandata per l'eternità"

06 agosto 2021 09:34

Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso

27 giugno 2021 01:20

CorSport, Fiorentina, se i tifosi potessero entrare al Franchi, lunedì la Fiesole sarebbe una bolgia

02 dicembre 2020 10:00

Cutrone: "Se quel tacco con la Spal al mio esordio fosse entrato... Avrei voluto giocare con Batistuta"

10 maggio 2020 22:57

Kouame: "Sogno di tornare al 100%. Spero di esultare presto sotto la Fiesole, sarà incredibile!"

29 aprile 2020 17:09

Kouame: "Sogno un gol sotto la Fiesole al mio esordio in viola. Commisso mi ha subito colpito"

22 aprile 2020 12:18

Firenze risponde a Pisa: "Aspetta e spera". Striscione Fiesole indirizzato ai nerazzurri

27 ottobre 2019 23:58

Fiesole contro Bernardeschi: cori ed epiteti all'indirizzo dell'ex viola

14 settembre 2019 15:22

Fiesole e Maratona si preparano ad una grande coreografia. Ecco le indicazioni sugli spalti

13 settembre 2019 21:55

Fiesole contro Della Valle: "Vi dovete vergognare" e "Torna da dove sei arrivato"

26 maggio 2019 23:36

La Curva Fiesole contesta la società, cori contro Della Valle. Qualche tifoso non d'accordo fischia

07 aprile 2019 15:34

FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo

27 febbraio 2019 19:52

Viviano: "Avevo un sogno, giocare nella Fiorentina, l'ho coronato. Sono nato a Fiesole ma..."

18 gennaio 2019 13:45

A fine partita la Curva Fiesole non ci sta e contesta la società VIDEO

26 dicembre 2018 16:51

Astori, domenica contro il Cagliari la Fiesole farà una coreografia per ricordare il Capitano

17 ottobre 2018 21:16

La storia di Cragno, nato a Fiesole, tifoso viola ma scartato dalla Fiorentina per puntare su...

17 ottobre 2018 12:23

FIESOLE MIA, USA L'IRONIA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

28 agosto 2018 23:44

Contestare chi dà l'obiettivo di non andare in Europa non vuol dire non voler bene alla Fiorentina

27 agosto 2018 14:18

Striscione ironico "Bentornato Presidente" poi il coro "Della Valle vattene" ma la tribuna fischia la Fiesole

26 agosto 2018 21:44

Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"

13 maggio 2018 17:30

LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"

11 maggio 2018 13:00

Ferrara scrive: "Fiorentina, non possiamo criticarti per un pari. Il pezzo meglio resta la Fiesole"

16 aprile 2018 10:53

Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...

05 gennaio 2018 20:28

Tifosi Fiesole multati per striscioni offensivi, la Questura: "Rischio Daspo oltre a pena pecuniaria"

01 dicembre 2017 16:27

La Fiesole canta: "Torino è stata e resterà granata" e dal settore ospiti si leva il coro: "Firenze, Firenze!"

25 ottobre 2017 22:43

La questura di Firenze dà il permesso. In Curva Fiesole tornano i tamburi, torna il tifo di un tempo

27 agosto 2017 10:39

Curva Fiesole: "Non è lasciando vuoti gli spalti che si risolve la situazione. Sono i Della Valle a doversene andare da casa nostra, non noi"

26 luglio 2017 16:18

Un tifoso viola scrive ai tifosi viola: "Lasciando da sola la Fiorentina lasciamo soli noi stessi. Noi siamo i viola, non i Della Valle"

10 luglio 2017 15:38

La Curva Fiesole omaggia Sarti: "Ciao Giuliano, ora difendi le porte del cielo come sapevi fare tu"

06 giugno 2017 23:38

Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"

27 maggio 2017 16:24

"Per gestire la Fiorentina serve convinzione, da tempo non ci mettete nè soldi nè passione" cosi la Fiesole critica i Della Valle

13 maggio 2017 21:37

Pisa retrocesso, ironia Fiesole: "Corrado, ci si vede al Forte"

13 maggio 2017 19:01

Fiesole, ultimo abbraccio a Marco Ficini: tutti insieme sabato alle 13

09 maggio 2017 16:39

La Fiesole contesta ancora: "Cantiamo per la maglia non per chi la indossa"

15 aprile 2017 16:02

Flachi si tatua l'amore della Fiesole: "Lo avevo promesso, grazie Firenze"

18 marzo 2017 13:01

"Vendereste anche Ponte Vecchio": striscioni Fiesole contro Della Valle

12 marzo 2017 16:19

La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere

23 febbraio 2017 23:02

Curva Fiesole: ecco le istruzioni per una coreografia da urlo anti-Juve

23 aprile 2016 15:52

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