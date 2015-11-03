Notizie Fiesole Fiorentina

Nazione sul Franchi: "Entro fine mese i gradoni in Fiesole. La nuova curva prende forma"
20 aprile 2026 08:41
Corriere Fiorentino: “Lo ‘scheletro’ della Fiesole è pronto. Tra un anno la curva dovrà aprire”
05 aprile 2026 09:46
Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".
02 aprile 2026 16:03
Nazione: “Nuova Fiesole? Da fine marzo sarà visibile. I lavori strutturali del primo lotto finiranno tra un anno”
19 febbraio 2026 09:42
Nazione: “Travi in Fiesole al Franchi? L’obiettivo è completarle entro un mese. Pesano da 24 a 40 tonnellate”
19 febbraio 2026 09:39
Nazione: “Per la Fiorentina può essere un nuovo inizio. Ma la Fiesole fischia e gira le spalle ai giocatori”
22 dicembre 2025 09:09
Comunicato Fiesole: “Commisso il presidente fantasma. Non si fida di nessuno? Si levi dai cogl**ni”
20 dicembre 2025 19:43
La Fiesole guida l'esodo viola a Sassuolo: venduti già 3.000 biglietti ai tifosi della Fiorentina
05 dicembre 2025 12:25
Duro striscione della Fiesole appeso al Franchi: “Andate tutti a ca**re. Da Rocco al comune”
01 novembre 2025 10:20
In vendita il poster a tiratura limitata della coreografia della Fiesole contro la Juventus, costa 10 euro
21 marzo 2025 11:42
Franchi, telone in Fiesole e nuovi gradini in Ferrovia, curva rinforzata: da delineare il discorso rifiuti
20 agosto 2024 09:15
A Bergamo Fiorentina contestata dai tifosi dopo la partita: parole pesanti e coro: "Solo per la maglia"
02 giugno 2024 20:26
La Fiesole esplode: "A gennaio la società non ha voluto migliorare la squadra. Alcuni giocatori indegni"
31 maggio 2024 12:47
A metà primo tempo i tifosi al Franchi si animano: cori e spettacolo con le torce dei cellulari
29 maggio 2024 22:05
I tifosi della Fiorentina staccano i seggiolini in Fiesole ma la curva sarà aperta la finale con i maxischermi
18 maggio 2024 12:22
Curva Fiesole lancia l'appello: "Dare il massimo anche per chi ha preferito il divano"
18 aprile 2024 09:10
La coreografia in ricordo di Barone: in Fiesole due rondini con i gigli nel cielo. In Maratona: "Vanto e Gloria"
30 marzo 2024 21:00
“Non un direttore generale ma uno di noi”, la Fiesole saluta così Barone. Applausi e cori
21 marzo 2024 08:25
La Curva Fiesole invita la tifoseria a seguire la squadra a Empoli: tutti in treno!
10 febbraio 2024 18:36
Spunta uno striscione per Hamrin sotto il Franchi: "L'Uccellino non si potrà mai dimenticare"
04 febbraio 2024 19:10
Spunta uno striscione della Curva Fiesole al Via del Mare: "Noi quelli che non vi tradiranno mai!"
02 febbraio 2024 20:47
Biraghi, dai mugugni agli striscioni: ora è l’idolo della Fiesole. L’uomo ha vinto sul calciatore
14 novembre 2023 09:35
La Fiesole è già pronta per il Lecce: sarà sold out in Curva per l'esordio in campionato al Franchi
24 agosto 2023 16:10
Nazione, Commisso si è scagliato anche contro i tifosi. Ed ora? Ipotesi striscione in risposta
08 febbraio 2023 09:36
"Tutti in treno a La Spezia". La Curva Fiesole spingerà la Fiorentina anche in trasferta al Picco
26 ottobre 2022 16:09
Venuti ringrazia: "Cercherò di sdebitarmi dando tutto per portare la Fiorentina dove merita"
06 marzo 2022 21:41
Fiorentina Atalanta al 50%, curva Fiesole al completo per il remake della semifinale di Coppa
15 febbraio 2022 17:49
Vergogna a Firenze, aggrediti ragazzi della Rondinella, coinvolti anche giocatori del Fiesole
31 ottobre 2021 19:41
Antognoni, la targa della Fiesole ed il "Post muto": "La tua eleganza verrà tramandata per l'eternità"
06 agosto 2021 09:34
Trofeo Bacciotti, oggi gara ciclistica juniores in ricordo di Tommasino. I dettagli del percorso
27 giugno 2021 01:20
CorSport, Fiorentina, se i tifosi potessero entrare al Franchi, lunedì la Fiesole sarebbe una bolgia
02 dicembre 2020 10:00
Cutrone: "Se quel tacco con la Spal al mio esordio fosse entrato... Avrei voluto giocare con Batistuta"
10 maggio 2020 22:57
Kouame: "Sogno di tornare al 100%. Spero di esultare presto sotto la Fiesole, sarà incredibile!"
29 aprile 2020 17:09
Kouame: "Sogno un gol sotto la Fiesole al mio esordio in viola. Commisso mi ha subito colpito"
22 aprile 2020 12:18
Firenze risponde a Pisa: "Aspetta e spera". Striscione Fiesole indirizzato ai nerazzurri
27 ottobre 2019 23:58
Fiesole contro Bernardeschi: cori ed epiteti all'indirizzo dell'ex viola
14 settembre 2019 15:22
Fiesole e Maratona si preparano ad una grande coreografia. Ecco le indicazioni sugli spalti
13 settembre 2019 21:55
Fiesole contro Della Valle: "Vi dovete vergognare" e "Torna da dove sei arrivato"
26 maggio 2019 23:36
La Curva Fiesole contesta la società, cori contro Della Valle. Qualche tifoso non d'accordo fischia
07 aprile 2019 15:34
FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo
27 febbraio 2019 19:52
Viviano: "Avevo un sogno, giocare nella Fiorentina, l'ho coronato. Sono nato a Fiesole ma..."
18 gennaio 2019 13:45
A fine partita la Curva Fiesole non ci sta e contesta la società VIDEO
26 dicembre 2018 16:51
Astori, domenica contro il Cagliari la Fiesole farà una coreografia per ricordare il Capitano
17 ottobre 2018 21:16
La storia di Cragno, nato a Fiesole, tifoso viola ma scartato dalla Fiorentina per puntare su...
17 ottobre 2018 12:23
FIESOLE MIA, USA L'IRONIA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI
28 agosto 2018 23:44
Contestare chi dà l'obiettivo di non andare in Europa non vuol dire non voler bene alla Fiorentina
27 agosto 2018 14:18
Striscione ironico "Bentornato Presidente" poi il coro "Della Valle vattene" ma la tribuna fischia la Fiesole
26 agosto 2018 21:44
Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"
13 maggio 2018 17:30
LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"
11 maggio 2018 13:00
Ferrara scrive: "Fiorentina, non possiamo criticarti per un pari. Il pezzo meglio resta la Fiesole"
16 aprile 2018 10:53
Cori dalla Fiesole: "C'è solo Borja Valero" al rientro dal riscaldamento. La curva ha scelto da che parte stare...
05 gennaio 2018 20:28
Tifosi Fiesole multati per striscioni offensivi, la Questura: "Rischio Daspo oltre a pena pecuniaria"
01 dicembre 2017 16:27
La Fiesole canta: "Torino è stata e resterà granata" e dal settore ospiti si leva il coro: "Firenze, Firenze!"
25 ottobre 2017 22:43
La questura di Firenze dà il permesso. In Curva Fiesole tornano i tamburi, torna il tifo di un tempo
27 agosto 2017 10:39
Curva Fiesole: "Non è lasciando vuoti gli spalti che si risolve la situazione. Sono i Della Valle a doversene andare da casa nostra, non noi"
26 luglio 2017 16:18
Un tifoso viola scrive ai tifosi viola: "Lasciando da sola la Fiorentina lasciamo soli noi stessi. Noi siamo i viola, non i Della Valle"
10 luglio 2017 15:38
La Curva Fiesole omaggia Sarti: "Ciao Giuliano, ora difendi le porte del cielo come sapevi fare tu"
06 giugno 2017 23:38
Riganò: "Facile parlare con i soldi degli altri. Gonzalo? Qualcuno non dice il vero"
27 maggio 2017 16:24
"Per gestire la Fiorentina serve convinzione, da tempo non ci mettete nè soldi nè passione" cosi la Fiesole critica i Della Valle
13 maggio 2017 21:37
Pisa retrocesso, ironia Fiesole: "Corrado, ci si vede al Forte"
13 maggio 2017 19:01
Fiesole, ultimo abbraccio a Marco Ficini: tutti insieme sabato alle 13
09 maggio 2017 16:39
La Fiesole contesta ancora: "Cantiamo per la maglia non per chi la indossa"
15 aprile 2017 16:02
Flachi si tatua l'amore della Fiesole: "Lo avevo promesso, grazie Firenze"
18 marzo 2017 13:01
"Vendereste anche Ponte Vecchio": striscioni Fiesole contro Della Valle
12 marzo 2017 16:19
La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere
23 febbraio 2017 23:02
Curva Fiesole: ecco le istruzioni per una coreografia da urlo anti-Juve
23 aprile 2016 15:52
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