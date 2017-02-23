La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere
"Bisogna spendere per vincere": è il coro scandito ripetutamente e che si leva dalla curva Fiesole nel recupero della gara contro il Borussia e dopo il 90esimo. Una richiesta inequivocabile dopo una g...
A cura di Paolo Lazzari
23 febbraio 2017 23:02
"Bisogna spendere per vincere": è il coro scandito ripetutamente e che si leva dalla curva Fiesole nel recupero della gara contro il Borussia e dopo il 90esimo. Una richiesta inequivocabile dopo una gara disastrosa. Un j'accuse ai Della Valle ed alla loro gestione.