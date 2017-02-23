La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere

"Bisogna spendere per vincere": è il coro scandito ripetutamente e che si leva dalla curva Fiesole nel recupero della gara contro il Borussia e dopo il 90esimo. Una richiesta inequivocabile dopo una g...

A cura di Paolo Lazzari 23 febbraio 2017 23:02

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