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Notizie Curva Fiorentina

Nazione: “Già domani la Curva verrà in modo particolare. 20mila i biglietti venduti per Fiorentina-Atalanta”

29 marzo 2025 09:09

Curva Atalanta in vista della trasferta a Firenze: "Obbligo di fidelity card, scelta vergognosa. Il calcio è di tutti"

27 marzo 2024 18:24

Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"

17 maggio 2020 22:44

Lazio, volantino shock: "Non vogliamo le donne nelle prime dieci file. Curva luogo sacro"

19 agosto 2018 15:22

Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"

13 maggio 2018 17:30

LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"

11 maggio 2018 13:00

Curva Fiesole: "Non è lasciando vuoti gli spalti che si risolve la situazione. Sono i Della Valle a doversene andare da casa nostra, non noi"

26 luglio 2017 16:18

La Curva dell'Inter omaggia il tifoso viola scomparso. Niente bandiere, nè stendardi, nè cori per tutta la gara

23 aprile 2017 12:53

La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere

23 febbraio 2017 23:02

Prezzi per Roma e Milan: ecco la tabella. Biglietti in vendita dal 5 settembre

02 settembre 2016 17:10

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