Notizie Curva Fiorentina

Nazione: “Già domani la Curva verrà in modo particolare. 20mila i biglietti venduti per Fiorentina-Atalanta”
29 marzo 2025 09:09
Curva Atalanta in vista della trasferta a Firenze: "Obbligo di fidelity card, scelta vergognosa. Il calcio è di tutti"
27 marzo 2024 18:24
Flachi: "Per entrare in Fiesole usavo il nome di mio padre. Batistuta mi svegliava alle 7 per l'allenamento"
17 maggio 2020 22:44
Lazio, volantino shock: "Non vogliamo le donne nelle prime dieci file. Curva luogo sacro"
19 agosto 2018 15:22
Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"
13 maggio 2018 17:30
LA FIESOLE TUONA: "ECCO PERCHÈ SIAMO STATI INGIUSTAMENTE PUNITI"
11 maggio 2018 13:00
Curva Fiesole: "Non è lasciando vuoti gli spalti che si risolve la situazione. Sono i Della Valle a doversene andare da casa nostra, non noi"
26 luglio 2017 16:18
La Curva dell'Inter omaggia il tifoso viola scomparso. Niente bandiere, nè stendardi, nè cori per tutta la gara
23 aprile 2017 12:53
La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere
23 febbraio 2017 23:02
Prezzi per Roma e Milan: ecco la tabella. Biglietti in vendita dal 5 settembre
02 settembre 2016 17:10
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