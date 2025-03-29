Nazione: “Già domani la Curva verrà in modo particolare. 20mila i biglietti venduti per Fiorentina-Atalanta”

Il clima sarà bollente domani al Franchi

L'unica cosa certa è che già domani l'attività della Curva sarà seguita in modo particolare dalle autorità presenti, vista l'alta tensione che da tempo si respira nelle sfide al Franchi contro l'Atalanta: un altro passo falso da parte dello zoccolo duro del tifo e il stavolta settore rischierebbe di essere chiuso per un turno. Di sicuro il clima che si respirerà tra poche ore allo stadio sarà di quelli bollenti, visto che con ieri è stata toccata quota 20mila tagliandi staccati per il match con la Dea. La Ferrovia e i due parterre sono esauriti mentre restano alcune disponibilità di tagliandi in tribuna coperta e in Maratona. Lo riporta La Nazione.