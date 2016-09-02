Prezzi per Roma e Milan: ecco la tabella. Biglietti in vendita dal 5 settembre

Gare interne contro Roma (18 settembre) e Milan (25 settembre): la Fiorentina informa che i tagliandi saranno in vendita dalle ore 10 del 5 settembre. Anche per i match contro le squadre di Spalletti e Montella sarà attiva, per quanto riguarda la curva Ferrovia, la tariffa “90anni insieme”.

Confrontiamo le fasce di prezzo: anche se si tratta di due gare di cartello, come è ovvio, il club gigliato ha stabilito tariffe più elevate per la gara contro i giallorossi.

Curva Fiesole per Roma (25 euro prevendita-35 giorno gara); Curva Fiesole per Milan (10 euro-30 euro).

Ferrovia: 25-35 per la Roma; 18-30 Milan.

Maratona: dai 55 agli 80 euro (Roma); dai 40 ai 55 (Milan)

Tribuna: dai 65 ai 260 (Roma); dai 40 ai 200 (Milan)