Curva Atalanta in vista della trasferta a Firenze: “Obbligo di fidelity card, scelta vergognosa. Il calcio è di tutti”

Il tifo organizzato della squadra bergamasca ha diffuso un volantino via internet in vista di Fiorentina-Atalanta per cui è richiesto l’obbligo di possesso della Dea Card (Fidelity card dei tifosi atalantini): “Diamo la carica… oltre ogni restrizione!!! Anche questa volta, per la semifinale di Coppa Italia contro i viola, è stata introdotto l’obbligo di fidelity card, una scelta vergognosa! Il calcio è di tutti, è passione e aggregazione! Pertanto, noi ragazzi della Curva invitiamo tutto il popolo atalantino a Zingonia il giorno di Pasquetta, per assistere all’allenamento delle 15.30 e dare la carica alla squadra. PORTIAMO L’ATALANTA ALLA VITTORIA!!!“. Quindi con ogni probabilità gli ultras bergamaschi non saranno presenti al Franchi per il match di mercoledì sera.

GILARDINO O DE ROSSI PER IL POST ITALIANO