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Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"

"Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale, ma quelle che fanno emozionare... comunque vada orgogliosi di voi": è lo striscione esposto oggi - in Curva Fiesole - al 37' della gar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 17:30
Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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"Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale, ma quelle che fanno emozionare... comunque vada orgogliosi di voi": è lo striscione esposto oggi - in Curva Fiesole - al 37' della gara tra Fiorentina e Cagliari, poi persa per 0-1 dalla viola. Un attestato di stima rispetto all'operato dei ragazzi di mister Pioli, a prescindere dalla qualificazione in Europa League: un apprezzamento che vale davvero molto.

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