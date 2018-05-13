Fiesole: "Comunque vada orgogliosi di voi. Le storie che restano sono quelle che danno emozioni"

"Le storie che rimangono dentro non sono quelle dal lieto finale, ma quelle che fanno emozionare... comunque vada orgogliosi di voi": è lo striscione esposto oggi - in Curva Fiesole - al 37' della gar...

A cura di Redazione Labaroviola 13 maggio 2018 17:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole

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