Notizie Borussia Fiorentina

Autofinanziamento? E' vincente ovunque, solo alla Fiorentina non funziona, il motivo.
14 dicembre 2018 20:54
Aubameyang: "Io voglio tornare al Milan ma loro stanno dormendo. Che devo fare?"
13 agosto 2017 10:50
Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"
07 agosto 2017 20:10
Tutto vero, Emre Mor può arrivare alla Fiorentina. Pronti 10 milioni, il Borussia lo cede solo a titolo definitivo
31 luglio 2017 22:53
La Fiorentina vuole il tedesco Kramer del Borussia M'Gladbach. Le alternative sono Kucka e Rincon
23 giugno 2017 11:01
Il Borussia Dortmund forte su Badelj, pronta offerta da 5 milioni, vogliono chiudere subito
19 giugno 2017 08:28
Sousa a Montecarlo per Monaco-Borussia. Ulteriori contatti con il Dortmund?
19 aprile 2017 18:10
Attacco terroristico in Germania, tragedia sfiorata, coinvolto il pullman del Borussia
11 aprile 2017 22:44
Pedullà non risparmia Sousa: “Parli di gossip ma l'incontro con il Borussia è stato reale e certificato”
04 aprile 2017 12:54
Kalinic al Borussia Dortmund? Forse, ma prima la Fiorentina gli offrirà un nuovo contratto
26 marzo 2017 11:36
Il Borussia Dortmund vuole anche Gonzalo e Badelj. Ecco quanto potrebbe arrivare nelle casse viola
25 marzo 2017 10:58
Paulo Sousa vicino ad essere il prossimo allenatore del Borussia. Kalinic in Germania per 30 milioni?
24 marzo 2017 10:57
Pedullà conferma: "Cena in corso tra Sousa e il Borussia Dortumund. Incontro a Firenze, ecco dove"
23 marzo 2017 22:11
SOUSA A CENA COL BORUSSIA: STASERA IN CENTRO A FIRENZE
23 marzo 2017 18:37
Oltre 300 tifosi contestano i Della Valle fuori dal Franchi
23 febbraio 2017 23:14
La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere
23 febbraio 2017 23:02
Harakiri al Franchi: da 2-0 a 2-4, passa il Borussia, disastro viola
23 febbraio 2017 22:52
Quante emozioni in 45': 2-1 viola al Borussia, Kalinic e Borja gol
23 febbraio 2017 21:49
Wendt e Hofmann: "Gara alla portata, domani facciamo due gol"
22 febbraio 2017 17:20
Allarme per 4000 hooligans domani: la decisione del prefetto
22 febbraio 2017 16:56
Valcareggi: "Europa, la viola può farcela. Giampaolo non è il solo..."
21 febbraio 2017 17:53
Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"
17 febbraio 2017 10:59
Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno...
16 febbraio 2017 21:24
La viola sbanca il Borussia Park: magia di Bernardeschi (0-1)
16 febbraio 2017 20:44
Borussia-Fiorentina 0-1 al 45': sofferenza viola, ma Berna segna
16 febbraio 2017 19:45
Hecking: "Ci interessa di più la Bundesliga. Sousa non lo conosco, ma..."
15 febbraio 2017 18:06
Nazione: i tre punti fermi di Sousa per vincere in Germania
14 febbraio 2017 10:43
Nazione: contro il Borussia per dare credibilità ad una stagione
14 febbraio 2017 10:37
Jantschke avverte la viola: "Siamo più compatti che in passato"
12 febbraio 2017 18:48
Dalla Champions al 12' posto in Bundes. Chi è davvero il Borussia, avversario della Fiorentina?
13 dicembre 2016 11:09
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