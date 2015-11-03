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Notizie Borussia Fiorentina

Autofinanziamento? E' vincente ovunque, solo alla Fiorentina non funziona, il motivo.

14 dicembre 2018 20:54

Aubameyang: "Io voglio tornare al Milan ma loro stanno dormendo. Che devo fare?"

13 agosto 2017 10:50

Sabatini: "C'è qualche intoppo per Emre Mor all'Inter, trattativa bloccata"

07 agosto 2017 20:10

Tutto vero, Emre Mor può arrivare alla Fiorentina. Pronti 10 milioni, il Borussia lo cede solo a titolo definitivo

31 luglio 2017 22:53

La Fiorentina vuole il tedesco Kramer del Borussia M'Gladbach. Le alternative sono Kucka e Rincon

23 giugno 2017 11:01

Il Borussia Dortmund forte su Badelj, pronta offerta da 5 milioni, vogliono chiudere subito

19 giugno 2017 08:28

Sousa a Montecarlo per Monaco-Borussia. Ulteriori contatti con il Dortmund?

19 aprile 2017 18:10

Attacco terroristico in Germania, tragedia sfiorata, coinvolto il pullman del Borussia

11 aprile 2017 22:44

Pedullà non risparmia Sousa: “Parli di gossip ma l'incontro con il Borussia è stato reale e certificato”

04 aprile 2017 12:54

Kalinic al Borussia Dortmund? Forse, ma prima la Fiorentina gli offrirà un nuovo contratto

26 marzo 2017 11:36

Il Borussia Dortmund vuole anche Gonzalo e Badelj. Ecco quanto potrebbe arrivare nelle casse viola

25 marzo 2017 10:58

Paulo Sousa vicino ad essere il prossimo allenatore del Borussia. Kalinic in Germania per 30 milioni?

24 marzo 2017 10:57

Pedullà conferma: "Cena in corso tra Sousa e il Borussia Dortumund. Incontro a Firenze, ecco dove"

23 marzo 2017 22:11

SOUSA A CENA COL BORUSSIA: STASERA IN CENTRO A FIRENZE

23 marzo 2017 18:37

Oltre 300 tifosi contestano i Della Valle fuori dal Franchi

23 febbraio 2017 23:14

La Fiesole si alza in coro: bisogna spendere per vincere

23 febbraio 2017 23:02

Harakiri al Franchi: da 2-0 a 2-4, passa il Borussia, disastro viola

23 febbraio 2017 22:52

Quante emozioni in 45': 2-1 viola al Borussia, Kalinic e Borja gol

23 febbraio 2017 21:49

Wendt e Hofmann: "Gara alla portata, domani facciamo due gol"

22 febbraio 2017 17:20

Allarme per 4000 hooligans domani: la decisione del prefetto

22 febbraio 2017 16:56

Valcareggi: "Europa, la viola può farcela. Giampaolo non è il solo..."

21 febbraio 2017 17:53

Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"

17 febbraio 2017 10:59

Borja: Berna, che golazo. Sofferto tanto nel primo tempo, al ritorno...

16 febbraio 2017 21:24

La viola sbanca il Borussia Park: magia di Bernardeschi (0-1)

16 febbraio 2017 20:44

Borussia-Fiorentina 0-1 al 45': sofferenza viola, ma Berna segna

16 febbraio 2017 19:45

Hecking: "Ci interessa di più la Bundesliga. Sousa non lo conosco, ma..."

15 febbraio 2017 18:06

Nazione: i tre punti fermi di Sousa per vincere in Germania

14 febbraio 2017 10:43

Nazione: contro il Borussia per dare credibilità ad una stagione

14 febbraio 2017 10:37

Jantschke avverte la viola: "Siamo più compatti che in passato"

12 febbraio 2017 18:48

Dalla Champions al 12' posto in Bundes. Chi è davvero il Borussia, avversario della Fiorentina?

13 dicembre 2016 11:09

Il Borussia vuole Mario Gomez, la Fiorentina ha chiesto sette milioni e il giocatore...

26 luglio 2016 11:04

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