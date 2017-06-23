La Fiorentina vuole il tedesco Kramer del Borussia M'Gladbach. Le alternative sono Kucka e Rincon

Il campione del mondo in carica è un obiettivo di Corvino. In passato era stato cercato fortemente anche da Napoli e Arsenal

A cura di Redazione Labaroviola 23 giugno 2017 11:01

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