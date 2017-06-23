La Fiorentina vuole il tedesco Kramer del Borussia M'Gladbach. Le alternative sono Kucka e Rincon
Il campione del mondo in carica è un obiettivo di Corvino. In passato era stato cercato fortemente anche da Napoli e Arsenal
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 11:01
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport un obiettivo importante di Pantaleo Corvino per la Fiorentina sarebbe Kramer, centrocampista classe 1991, ora in forza al Borussia M'Gladbach e campione del mondo in carica con la Germania nel 2014. Il tedesco era stato seguito in passato fortemente anche da Napoli e Arsenal. Le alternative sono rappresentate da Rincon della Juventus e Kucka del Milan.