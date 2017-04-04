Pedullà non risparmia Sousa: “Parli di gossip ma l'incontro con il Borussia è stato reale e certificato”

Pedullà non si fa ingannare da Sousa: "Perché si lamenta del gossip e delle voci se poi si incontra a Firenze con il vicepresidente del Borussia?

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul sito riguardo Paulo Sousa:

“Non sappiamo quale sia il significato di gossip per Paulo Sousa, evidentemente abbiamo due idee diverse. Lo scorso 23 marzo vi avevamo raccontato nei dettagli, location compresa, dell’allenatore portoghese con il vice presidente Puller del Borussia Dortmund. E Paulo sa benissimo che a quella cena era presente, conosce la location, avrà gradito anche il menù. Sousa ha dimostrato di essere un allenatore dalle idee discrete, con qualche carenza sull’organizzazione definiva che evidentemente potrà colmare nel corso della sua carriera. Normale pensare che il suo rapporto con la Fiorentina sia in dirittura d’arrivo da diversi mesi, vedremo se accetterà o meno la proposta del Dortmund. Ma confondere una cena realmente verificatesi con un gossip ci sembra troppo, vero Paulo?”