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Notizie Sousa Fiorentina

Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"

28 dicembre 2025 08:24

Paulo Sousa: "I tifosi della Fiorentina sono romantici, colti e amanti del bel gioco. Mi identifico in loro"

30 maggio 2025 22:08

Sousa: “Palladino non ha bisogno dei miei consigli. Fiorentina rosa incredibile, lui ha le idee chiare”

03 marzo 2025 12:40

Sousa: “Panathinaikos? La Fiorentina non deve temente nulla. Rui Vitoria è un tecnico organizzato”

03 marzo 2025 12:35

Sousa ricorda la sua Fiorentina: “Esperienza incredibile. La sinergia tra pubblico e squadra fu fantastica”

03 marzo 2025 09:00

Sousa: “Fiorentina da Champions, niente da invidiare a Napoli e Bergamo. Quella attuale può fare meglio della mia"

03 marzo 2025 08:56

Sousa esalta Commisso: “Lascia lavorare gli allenatori, vedo un progetto. Colpito da Palladino”

10 febbraio 2025 09:04

Paulo Sousa: "Alla Fiorentina vicini a qualcosa di straordinario ma i Della Valle erano distratti..."

09 novembre 2024 12:17

Sousa: “Palladino interessante, ha saputo fare un passo indietro dimostrando grande intelligenza”

09 novembre 2024 10:08

Palladino corre alimentando i primati. Per i record nel mirino Sousa, Montella e Ranieri 

06 novembre 2024 08:56

Repubblica esalta la Fiorentina: “Show come ai tempi di Sousa, il paragone è con il 2015”

05 novembre 2024 08:36

È già terminata la favola Sousa alla Salernitana: esonero imminente. Al suo posto Pippo Inzaghi

10 ottobre 2023 17:00

Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini

08 ottobre 2023 15:50

Sousa sicuro: "Parlerò con Dia ma sono certo che rimarrà, la Salernitana ha bisogno dei suoi gol"

10 luglio 2023 18:17

Prima volta contro la Fiorentina per l'ex Paulo Sousa, alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo

03 maggio 2023 14:54

Tegola per Paulo Sousa, Antonio Candreva fuori dalla lista dei convocati in vista della Fiorentina

02 maggio 2023 20:35

Sousa applaude la Fiorentina: "Stagione fantastica, sono la squadra più in forma del campionato"

02 maggio 2023 13:45

Iervolino elogia Sousa: "Tira fuori il meglio da tutti i giocatori, allenatore con sensibilità pazzesca"

26 febbraio 2023 19:09

Sousa: "Firenze pronta per vincere. Orgoglioso di aver contribuito al cambiamento del calcio italiano"

02 febbraio 2023 14:10

Sousa: "Il mio calcio l'avete visto alla Fiorentina, Italiano mi piace. Chiesa? In viola era impressionante"

06 novembre 2022 09:51

Paulo Sousa: "A Firenze ho sbagliato qualcosa. Italiano bravo ma dopo Vlahovic serve adattabilità"

24 ottobre 2022 15:09

Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''

18 agosto 2022 15:08

Borja Valero rivela: "Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente"

09 giugno 2022 13:36

Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione

03 giugno 2022 19:23

Paulo Sousa attacca la stampa anche in Brasile: "Il vostro comportamento non è rispettoso"

14 aprile 2022 11:40

Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"

04 gennaio 2022 00:34

Pres. Polonia: "Sousa incoerente e irresponsabile, vuole la rescissione ma gliel'ho negata"

26 dicembre 2021 19:53

Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia

05 ottobre 2021 18:17

Pasqual: "Italiano meglio di Sousa, il portoghese motivava solo 12-13 titolari, gli altri arrivavano dopo"

28 settembre 2021 09:10

Paulo Sousa non convoca Dragowski per l’Europeo con la Polonia. Sono 7 gli “italiani”

17 maggio 2021 14:11

Kalinic: "Sento ancora Sousa. Prandelli? Scelta da rispettare, è un uomo di estremo valore"

25 marzo 2021 10:11

Gazzetta, Fiorentina, Prandelli pronto a tornare. In lizza ci sono anche Sousa e Mazzarri. Montella...

04 novembre 2020 09:39

Sousa: "Chiesa? Lottai per tenerlo alla Fiorentina. Pressioni alla Juve? Le reggerà, è da Champions"

15 ottobre 2020 10:26

Sousa: "Chiesa? Un trascinatore, è da top club. Fiorentina? Eravamo un bel gruppo, Kalinic è complesso"

18 aprile 2020 11:55

Zarate: “Discussi con Sousa ma andarmene dalla Fiorentina fu un errore. Astori...”

04 aprile 2020 11:22

TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal

10 dicembre 2019 15:13

Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina

05 dicembre 2019 22:43

Roma, decisiva la partita contro il Milan. Paulo Sousa pronto a subentrare a DiFra

31 gennaio 2019 16:31

Sousa che gaffe! L'allenatore, ex Fiorentina, viene riempito di insulti sui social network

24 dicembre 2018 10:22

Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..."

06 dicembre 2018 11:25

Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"

05 novembre 2018 16:57

Sousa: “Contento di essere qui, saluto Firenze”. Coincidenza o retroscena nella sua presenza?

03 novembre 2018 20:07

Tutti sotto accusa a Roma, Paulo Sousa possibile successore di Di Francesco. E Monchi rischia

22 ottobre 2018 14:41

Clamoroso Roma, arrivano conferme: Di Francesco può essere già esonerato, Sousa al suo posto

25 settembre 2018 09:38

Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina

01 maggio 2018 23:24

Ag. Tatarusanu: "Da esubero viola a uomo mercato, lo vogliono tutti anche grazie a Paulo Sousa"

21 marzo 2018 11:16

Fiorentina, ecco 41 punti in 28 gare: meno 4 rispetto ad un anno fa. Pioli può ancora riprendere Sousa

19 marzo 2018 10:43

Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita."

05 marzo 2018 12:17

I veleni del padre di Hagi: acerbo per Sousa e Pioli, nessun club di B lo ha voluto. E adesso Gheorghe...

21 febbraio 2018 11:36

Portavoce Paulo Sousa: "A Firenze ha fatto bene, normale che venga accostato a grandi squadre"

15 febbraio 2018 16:40

Sousa: "Indimenticabile battere la Juve. Forza Chiesa, sono orgoglioso di te. L'amore di Firenze..."

09 febbraio 2018 15:38

Di Gennaro: "Non so se la Fiorentina tornerà ai livelli di Montella e Sousa, ora è da metà classifica"

02 febbraio 2018 17:31

Salvate il soldato Pioli: non si lamenta come Sousa e Montella, ma adesso prendetegli un terzino e un mediano

08 gennaio 2018 11:01

Pioli/Sousa: 5 gol subiti in meno rispetto ad un anno fa. La Fiorentina ne aveva segnati 2 di più...

30 dicembre 2017 15:17

La Fiorentina di Pioli chiude il girone di andata a -3 rispetto a quella di Paulo Sousa

30 dicembre 2017 15:03

Astori: "Regalato il primo tempo, siamo giovani. Con Sousa più padroni del possesso, ora più verticali"

27 dicembre 2017 09:00

La Fiorentina di Pioli? Meno 10 rispetto al primo Sousa e meno 2 sull'ultimo Montella

12 dicembre 2017 17:00

Sette gol e quattro assist: non c'è confronto tra questo centrocampo e quello di Paulo Sousa

05 dicembre 2017 11:57

Pioli, non fare come Sousa: Chiesa non è Bernardeschi e deve stare vicino alla porta

30 novembre 2017 17:24

Tutto il flop dell'allenamento a porte aperte. Dagli 8 mila del primo Sousa allo stadio deserto di ieri

25 novembre 2017 09:18

Pioli, l'aziendalista che piace alla proprietà: zero stress dopo le liti con Sousa e Montella

24 novembre 2017 15:45

Pioli peggio di Sousa e Montella dopo 13 gare: solo Miha fece meno punti

19 novembre 2017 21:15

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

Saponara: "Paulo Sousa ha detto delle falsità su di me. 9 milioni? Sono stato pagato poco..."

12 novembre 2017 15:28

Paulo Sousa in Cina, adesso è ufficiale: il Tinajin lo annuncia sul proprio sito. L'ex tecnico viola prende il posto di Cannavaro...

06 novembre 2017 11:41

''Voglio la Champions entro 5 anni'': caro Sousa, non ci avevi spiegato che fosse quella asiatica

02 novembre 2017 14:24

Sport Mediaset, il Milan ha bocciato Paulo Sousa, in caso di esonero di Montella spazio a Gattuso

31 ottobre 2017 18:38

Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."

27 ottobre 2017 12:36

PIOLI PUNISCE SIMEONE. DOPO THEREAU ECCO I RIGORISTI VIOLA. SOUSA A MILANO

22 ottobre 2017 23:25

Clamoroso! Il sostituto di Montella, che rischia l'esonero dal Milan, potrebbe essere un altro ex tecnico viola

17 ottobre 2017 13:01

Signori, si galleggia. Un punto in più di Sousa, la mezza classifica cucita addosso. E occhio ai tombini, viola...

16 ottobre 2017 15:55

Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A

13 ottobre 2017 16:06

Bongiorni (Margine Coperta): ''Chiesa? Fino a 2 anni fa non lo consideravano molto, deve dire grazie a Paulo Sousa"

07 ottobre 2017 15:33

Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato

29 settembre 2017 10:32

Montella in bilico al Milan? La società rossonera pensa a Paulo Sousa come possibile sostituto

26 settembre 2017 09:57

Pioli undicesimo stipendio in Italia come allenatore. Guadagna meno di Paulo Sousa alla Fiorentina

07 settembre 2017 11:01

Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'

31 agosto 2017 10:19

Paulo Sousa ieri a San Siro, ancora senza squadra il portoghese si diverte ad andare in giro per gli stadi d'Italia

21 agosto 2017 10:56

Chiesa: "Non dimenticherò mai il mio primo ritiro. Allo Juventus Stadium non mi facevano rientrare in campo, Sousa sotto la doccia mi disse..."

17 luglio 2017 11:32

Sousa torna a parlare: "Tello? L'ho fatto migliorare io a Firenze, soprattutto in fase difensiva. Ha una qualità rara..."

03 luglio 2017 16:04

Scala: "Un errore privarsi di Borja, può giocare ovunque. Sousa non scende a compromessi"

17 giugno 2017 00:30

Paulo Sousa snobbato anche dal Nantes, vicino l'accordo con Ranieri

12 giugno 2017 23:45

I capricci di Sousa nell'ultima stagione lo hanno fatto bocciare da tutti. Così adesso è senza panchina

12 giugno 2017 13:22

Gazzetta: saltato Sousa al Jiangsu, ci andrà Fabio Capello con Brocchi e Zambrotta...

10 giugno 2017 11:40

Di Gennaro: "Berna? A quelle cifre avrei firmato a vita. Kalinic è stato leale, Sousa mi ha sorpreso"

08 giugno 2017 18:41

Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione

08 giugno 2017 13:22

Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...

07 giugno 2017 16:58

Altro giro, altra corsa: Paulo Sousa è in Cina, pronta la firma con lo Jiangsu Suning!

07 giugno 2017 13:56

Niente Borussia Dortmund per Sousa. Il club tedesco sceglie Bosz, ex tecnico dell'Ajax

06 giugno 2017 16:31

Sousa: "Non piaccio? A Firenze ho lasciato arte. Resto in Italia se posso, in stagione è successo che..."

03 giugno 2017 17:17

Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao

31 maggio 2017 13:19

La separazione anticipata tra la Fiorentina e Paulo Sousa è costata alle casse viola 200 mila euro

31 maggio 2017 12:04

Sousa sempre più vicino al Porto: per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno

30 maggio 2017 20:52

Dortmund, via Tuchel, ma ora Paulo Sousa non interessa più: i risultati negativi...

30 maggio 2017 17:34

SOUSA: "HO DATO IL MASSIMO PER LA FIORENTINA, A VOLTE E' MEGLIO TENERE LA BOCCA CHIUSA. DRAGO E HAGI.."

28 maggio 2017 23:48

SOUSA: "HO DATO ME STESSO PER LA FIORENTINA, HO SEMPRE VOLUTO IL SUO BENE. RINGRAZIO.."

28 maggio 2017 23:21

Repubblica: oggi finisce il fastidio delle conferenze stampa per Paulo Sousa

28 maggio 2017 11:49

Lo sfogo non cambia le cose, la Fiorentina non si vende. Per Andrea il colpevole di questa stagione deludente è Paulo Sousa

27 maggio 2017 11:21

La cena di Sousa con la squadra in piazza del Duomo. Volti distesi per l'addio del portoghese

26 maggio 2017 12:19

Bucchioni: "Sousa può andare alla Juventus. La Fiorentina ha deciso, Bernardeschi si vende per 60 milioni di euro"

26 maggio 2017 01:33

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