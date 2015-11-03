Notizie Sousa Fiorentina

Gazzetta: "Paratici può provare a richiamare Pioli. Poi idee Iachini, Motta oppure Sousa"
28 dicembre 2025 08:24
Paulo Sousa: "I tifosi della Fiorentina sono romantici, colti e amanti del bel gioco. Mi identifico in loro"
30 maggio 2025 22:08
Sousa: “Palladino non ha bisogno dei miei consigli. Fiorentina rosa incredibile, lui ha le idee chiare”
03 marzo 2025 12:40
Sousa: “Panathinaikos? La Fiorentina non deve temente nulla. Rui Vitoria è un tecnico organizzato”
03 marzo 2025 12:35
Sousa ricorda la sua Fiorentina: “Esperienza incredibile. La sinergia tra pubblico e squadra fu fantastica”
03 marzo 2025 09:00
Sousa: “Fiorentina da Champions, niente da invidiare a Napoli e Bergamo. Quella attuale può fare meglio della mia"
03 marzo 2025 08:56
Sousa esalta Commisso: “Lascia lavorare gli allenatori, vedo un progetto. Colpito da Palladino”
10 febbraio 2025 09:04
Paulo Sousa: "Alla Fiorentina vicini a qualcosa di straordinario ma i Della Valle erano distratti..."
09 novembre 2024 12:17
Sousa: “Palladino interessante, ha saputo fare un passo indietro dimostrando grande intelligenza”
09 novembre 2024 10:08
Palladino corre alimentando i primati. Per i record nel mirino Sousa, Montella e Ranieri
06 novembre 2024 08:56
Repubblica esalta la Fiorentina: “Show come ai tempi di Sousa, il paragone è con il 2015”
05 novembre 2024 08:36
È già terminata la favola Sousa alla Salernitana: esonero imminente. Al suo posto Pippo Inzaghi
10 ottobre 2023 17:00
Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini
08 ottobre 2023 15:50
Sousa sicuro: "Parlerò con Dia ma sono certo che rimarrà, la Salernitana ha bisogno dei suoi gol"
10 luglio 2023 18:17
Prima volta contro la Fiorentina per l'ex Paulo Sousa, alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo
03 maggio 2023 14:54
Tegola per Paulo Sousa, Antonio Candreva fuori dalla lista dei convocati in vista della Fiorentina
02 maggio 2023 20:35
Sousa applaude la Fiorentina: "Stagione fantastica, sono la squadra più in forma del campionato"
02 maggio 2023 13:45
Iervolino elogia Sousa: "Tira fuori il meglio da tutti i giocatori, allenatore con sensibilità pazzesca"
26 febbraio 2023 19:09
Sousa: "Firenze pronta per vincere. Orgoglioso di aver contribuito al cambiamento del calcio italiano"
02 febbraio 2023 14:10
Sousa: "Il mio calcio l'avete visto alla Fiorentina, Italiano mi piace. Chiesa? In viola era impressionante"
06 novembre 2022 09:51
Paulo Sousa: "A Firenze ho sbagliato qualcosa. Italiano bravo ma dopo Vlahovic serve adattabilità"
24 ottobre 2022 15:09
Vice Paulo Sousa: ''Il peso dell'esordio può essere una molla in positivo o in negativo, serve carattere''
18 agosto 2022 15:08
Borja Valero rivela: "Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente"
09 giugno 2022 13:36
Dal Brasile, la Fiorentina ha contattato Sousa per affidargli la panchina della prossima stagione
03 giugno 2022 19:23
Paulo Sousa attacca la stampa anche in Brasile: "Il vostro comportamento non è rispettoso"
14 aprile 2022 11:40
Sky Sport svela: "Sousa voleva portare l'ex Fiorentina Vecino al Flamengo. No del giocatore"
04 gennaio 2022 00:34
Pres. Polonia: "Sousa incoerente e irresponsabile, vuole la rescissione ma gliel'ho negata"
26 dicembre 2021 19:53
Dragowski non convocato dalla Polonia per infortunio: in dubbio con il Venezia
05 ottobre 2021 18:17
Pasqual: "Italiano meglio di Sousa, il portoghese motivava solo 12-13 titolari, gli altri arrivavano dopo"
28 settembre 2021 09:10
Paulo Sousa non convoca Dragowski per l’Europeo con la Polonia. Sono 7 gli “italiani”
17 maggio 2021 14:11
Kalinic: "Sento ancora Sousa. Prandelli? Scelta da rispettare, è un uomo di estremo valore"
25 marzo 2021 10:11
Gazzetta, Fiorentina, Prandelli pronto a tornare. In lizza ci sono anche Sousa e Mazzarri. Montella...
04 novembre 2020 09:39
Sousa: "Chiesa? Lottai per tenerlo alla Fiorentina. Pressioni alla Juve? Le reggerà, è da Champions"
15 ottobre 2020 10:26
Sousa: "Chiesa? Un trascinatore, è da top club. Fiorentina? Eravamo un bel gruppo, Kalinic è complesso"
18 aprile 2020 11:55
Zarate: “Discussi con Sousa ma andarmene dalla Fiorentina fu un errore. Astori...”
04 aprile 2020 11:22
TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal
10 dicembre 2019 15:13
Milan senza pace: dopo Pioli pensa a Paulo Sousa per la panchina
05 dicembre 2019 22:43
Roma, decisiva la partita contro il Milan. Paulo Sousa pronto a subentrare a DiFra
31 gennaio 2019 16:31
Sousa che gaffe! L'allenatore, ex Fiorentina, viene riempito di insulti sui social network
24 dicembre 2018 10:22
Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..."
06 dicembre 2018 11:25
Ulivieri: "Sousa dice che vuole la Roma? Noi allenatori italiani non avremmo mai fatto così"
05 novembre 2018 16:57
Sousa: “Contento di essere qui, saluto Firenze”. Coincidenza o retroscena nella sua presenza?
03 novembre 2018 20:07
Tutti sotto accusa a Roma, Paulo Sousa possibile successore di Di Francesco. E Monchi rischia
22 ottobre 2018 14:41
Clamoroso Roma, arrivano conferme: Di Francesco può essere già esonerato, Sousa al suo posto
25 settembre 2018 09:38
Continua la maledizione degli ex allenatori viola: Paulo Sousa vicino all'esonero dal Tianjin Quanjian in Cina
01 maggio 2018 23:24
Ag. Tatarusanu: "Da esubero viola a uomo mercato, lo vogliono tutti anche grazie a Paulo Sousa"
21 marzo 2018 11:16
Fiorentina, ecco 41 punti in 28 gare: meno 4 rispetto ad un anno fa. Pioli può ancora riprendere Sousa
19 marzo 2018 10:43
Sousa: "Sto veramente male, grazie Davide per aver fatto parte della mia vita."
05 marzo 2018 12:17
I veleni del padre di Hagi: acerbo per Sousa e Pioli, nessun club di B lo ha voluto. E adesso Gheorghe...
21 febbraio 2018 11:36
Portavoce Paulo Sousa: "A Firenze ha fatto bene, normale che venga accostato a grandi squadre"
15 febbraio 2018 16:40
Sousa: "Indimenticabile battere la Juve. Forza Chiesa, sono orgoglioso di te. L'amore di Firenze..."
09 febbraio 2018 15:38
Di Gennaro: "Non so se la Fiorentina tornerà ai livelli di Montella e Sousa, ora è da metà classifica"
02 febbraio 2018 17:31
Salvate il soldato Pioli: non si lamenta come Sousa e Montella, ma adesso prendetegli un terzino e un mediano
08 gennaio 2018 11:01
Pioli/Sousa: 5 gol subiti in meno rispetto ad un anno fa. La Fiorentina ne aveva segnati 2 di più...
30 dicembre 2017 15:17
La Fiorentina di Pioli chiude il girone di andata a -3 rispetto a quella di Paulo Sousa
30 dicembre 2017 15:03
Astori: "Regalato il primo tempo, siamo giovani. Con Sousa più padroni del possesso, ora più verticali"
27 dicembre 2017 09:00
La Fiorentina di Pioli? Meno 10 rispetto al primo Sousa e meno 2 sull'ultimo Montella
12 dicembre 2017 17:00
Sette gol e quattro assist: non c'è confronto tra questo centrocampo e quello di Paulo Sousa
05 dicembre 2017 11:57
Pioli, non fare come Sousa: Chiesa non è Bernardeschi e deve stare vicino alla porta
30 novembre 2017 17:24
Tutto il flop dell'allenamento a porte aperte. Dagli 8 mila del primo Sousa allo stadio deserto di ieri
25 novembre 2017 09:18
Pioli, l'aziendalista che piace alla proprietà: zero stress dopo le liti con Sousa e Montella
24 novembre 2017 15:45
Pioli peggio di Sousa e Montella dopo 13 gare: solo Miha fece meno punti
19 novembre 2017 21:15
Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"
17 novembre 2017 18:56
Saponara: "Paulo Sousa ha detto delle falsità su di me. 9 milioni? Sono stato pagato poco..."
12 novembre 2017 15:28
Paulo Sousa in Cina, adesso è ufficiale: il Tinajin lo annuncia sul proprio sito. L'ex tecnico viola prende il posto di Cannavaro...
06 novembre 2017 11:41
''Voglio la Champions entro 5 anni'': caro Sousa, non ci avevi spiegato che fosse quella asiatica
02 novembre 2017 14:24
Sport Mediaset, il Milan ha bocciato Paulo Sousa, in caso di esonero di Montella spazio a Gattuso
31 ottobre 2017 18:38
Alonso: "Prima Montella, poi Paulo Sousa ed ora Conte, sono stato fortunato. Il mio sogno..."
27 ottobre 2017 12:36
PIOLI PUNISCE SIMEONE. DOPO THEREAU ECCO I RIGORISTI VIOLA. SOUSA A MILANO
22 ottobre 2017 23:25
Clamoroso! Il sostituto di Montella, che rischia l'esonero dal Milan, potrebbe essere un altro ex tecnico viola
17 ottobre 2017 13:01
Signori, si galleggia. Un punto in più di Sousa, la mezza classifica cucita addosso. E occhio ai tombini, viola...
16 ottobre 2017 15:55
Paulo Sousa sul divano? No, aspetta soltanto che salti la prima panchina ''nobile'' in serie A
13 ottobre 2017 16:06
Bongiorni (Margine Coperta): ''Chiesa? Fino a 2 anni fa non lo consideravano molto, deve dire grazie a Paulo Sousa"
07 ottobre 2017 15:33
Corsport: il miracolo di Chiesa, grazie a Sousa che lo ha lanciato
29 settembre 2017 10:32
Montella in bilico al Milan? La società rossonera pensa a Paulo Sousa come possibile sostituto
26 settembre 2017 09:57
Pioli undicesimo stipendio in Italia come allenatore. Guadagna meno di Paulo Sousa alla Fiorentina
07 settembre 2017 11:01
Sousa: 'Diego Della Valle non ha voluto fare una Fiorentina forte, Andrea non decide. Adesso vi racconto tutto'
31 agosto 2017 10:19
Paulo Sousa ieri a San Siro, ancora senza squadra il portoghese si diverte ad andare in giro per gli stadi d'Italia
21 agosto 2017 10:56
Chiesa: "Non dimenticherò mai il mio primo ritiro. Allo Juventus Stadium non mi facevano rientrare in campo, Sousa sotto la doccia mi disse..."
17 luglio 2017 11:32
Sousa torna a parlare: "Tello? L'ho fatto migliorare io a Firenze, soprattutto in fase difensiva. Ha una qualità rara..."
03 luglio 2017 16:04
Scala: "Un errore privarsi di Borja, può giocare ovunque. Sousa non scende a compromessi"
17 giugno 2017 00:30
Paulo Sousa snobbato anche dal Nantes, vicino l'accordo con Ranieri
12 giugno 2017 23:45
I capricci di Sousa nell'ultima stagione lo hanno fatto bocciare da tutti. Così adesso è senza panchina
12 giugno 2017 13:22
Gazzetta: saltato Sousa al Jiangsu, ci andrà Fabio Capello con Brocchi e Zambrotta...
10 giugno 2017 11:40
Di Gennaro: "Berna? A quelle cifre avrei firmato a vita. Kalinic è stato leale, Sousa mi ha sorpreso"
08 giugno 2017 18:41
Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione
08 giugno 2017 13:22
Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...
07 giugno 2017 16:58
Altro giro, altra corsa: Paulo Sousa è in Cina, pronta la firma con lo Jiangsu Suning!
07 giugno 2017 13:56
Niente Borussia Dortmund per Sousa. Il club tedesco sceglie Bosz, ex tecnico dell'Ajax
06 giugno 2017 16:31
Sousa: "Non piaccio? A Firenze ho lasciato arte. Resto in Italia se posso, in stagione è successo che..."
03 giugno 2017 17:17
Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao
31 maggio 2017 13:19
La separazione anticipata tra la Fiorentina e Paulo Sousa è costata alle casse viola 200 mila euro
31 maggio 2017 12:04
Sousa sempre più vicino al Porto: per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno
30 maggio 2017 20:52
Dortmund, via Tuchel, ma ora Paulo Sousa non interessa più: i risultati negativi...
30 maggio 2017 17:34
SOUSA: "HO DATO IL MASSIMO PER LA FIORENTINA, A VOLTE E' MEGLIO TENERE LA BOCCA CHIUSA. DRAGO E HAGI.."
28 maggio 2017 23:48
SOUSA: "HO DATO ME STESSO PER LA FIORENTINA, HO SEMPRE VOLUTO IL SUO BENE. RINGRAZIO.."
28 maggio 2017 23:21
Repubblica: oggi finisce il fastidio delle conferenze stampa per Paulo Sousa
28 maggio 2017 11:49
Lo sfogo non cambia le cose, la Fiorentina non si vende. Per Andrea il colpevole di questa stagione deludente è Paulo Sousa
27 maggio 2017 11:21
La cena di Sousa con la squadra in piazza del Duomo. Volti distesi per l'addio del portoghese
26 maggio 2017 12:19
Bucchioni: "Sousa può andare alla Juventus. La Fiorentina ha deciso, Bernardeschi si vende per 60 milioni di euro"
26 maggio 2017 01:33
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