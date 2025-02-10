Sousa esalta Commisso: “Lascia lavorare gli allenatori, vedo un progetto. Colpito da Palladino”

Commisso merita i complimenti come chiunque investe nel calcio

Paulo Sousa, il doppio ex di Fiorentina e Inter è così intervenuto a La Gazzetta dello Sport: “Io a volte non capisco voi italiani. Inzaghi ha fatto un percorso a livelli altissimi con la Lazio e all'Inter ha vinto e mantenuto la squadra al top. Poi certo, ha la rosa più forte. Palladino invece mi ha colpito per la crescita: è un uomo intelligente e adesso gioca molto più verticale. La Fiorentina? Vedo un progetto. Commisso merita i complimenti come chiunque investe nel calcio: ha costruito il centro sportivo e lascia lavorare gli allenatori”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-lidea-di-palladino-comuzzo-squalificato-puo-giocare-moreno-al-suo-posto/288341/