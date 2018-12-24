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Sousa che gaffe! L'allenatore, ex Fiorentina, viene riempito di insulti sui social network

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è il candidato numero uno a prendere il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma qualora la squadra giallorossa decidesse di esonerare il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 10:22
Sousa che gaffe! L'allenatore, ex Fiorentina, viene riempito di insulti sui social network - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è il candidato numero uno a prendere il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma qualora la squadra giallorossa decidesse di esonerare il tecnico. Ma il portoghese è stato anche autore di una gaffe social che potrebbe costargli caro e anche la stessa panchina dei giallorossi. Sabato ha postato una foto che lo ritraeva con la maglia della Juventus addosso, affrontare la Roma di Giannini e apriti cielo. Sono volati talmente tanti insulti, ovviamente provenienti da simpatizzanti giallorossi, che il team che cura il suo profilo su Instagram si è trovato costretto a rimuovere il post per chiudere la faccenda

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