Sousa che gaffe! L'allenatore, ex Fiorentina, viene riempito di insulti sui social network

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è il candidato numero uno a prendere il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma qualora la squadra giallorossa decidesse di esonerare il...

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è il candidato numero uno a prendere il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma qualora la squadra giallorossa decidesse di esonerare il tecnico. Ma il portoghese è stato anche autore di una gaffe social che potrebbe costargli caro e anche la stessa panchina dei giallorossi. Sabato ha postato una foto che lo ritraeva con la maglia della Juventus addosso, affrontare la Roma di Giannini e apriti cielo. Sono volati talmente tanti insulti, ovviamente provenienti da simpatizzanti giallorossi, che il team che cura il suo profilo su Instagram si è trovato costretto a rimuovere il post per chiudere la faccenda