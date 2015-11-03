Labaro Viola

Notizie Di Francesco Fiorentina

Di Francesco a Sky: “Non sono contento del pareggio, meritavamo di più. Andiamo in ritiro per raggiungere l’obiettivo”

20 aprile 2026 23:34

Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"

19 aprile 2026 14:57

Di Francesco: "Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina a Como per come sta giocando ultimamente"

15 febbraio 2026 23:23

Di Francesco: "Un calciatore deve sempre mettere passione, amore e cuore in campo. Vittoria dedicata a Corvino"

08 febbraio 2026 18:45

Di Francesco: "La Fiorentina ha dimostrato di avere potenzialità, è un'anomalia vederla in quella zona"

19 gennaio 2026 10:19

Di Francesco sulla lotta salvezza Viola: "Devono resettare e trovare una nuova dimensione"

02 novembre 2025 17:47

Di Francesco verso Fiorentina-Lecce: “La vedo ostica, loro devono fare risultato a tutti i costi”

01 novembre 2025 16:36

Di Francesco su Sottil: "Tornerà per la partita contro la Fiorentina, ci serve un giocatore forte come lui"

27 ottobre 2025 21:22

La Fiorentina di Pioli peggio persino del Venezia di Di Francesco: dopo sette giornate neanche una vittoria

20 ottobre 2025 15:47

Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"

04 ottobre 2025 19:56

Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”

09 settembre 2025 15:15

Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”

14 agosto 2025 23:32

Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un'altra occasione per rilanciare la sua carriera

09 agosto 2025 22:54

Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"

03 giugno 2025 13:49

Cecchi: "Mi piacerebbe Di Francesco, ma il suo nome provoca malumori ai tifosi della Fiorentina"

02 giugno 2025 16:57

Rossitto: "Le dimissioni di Palladino non mi sorprendono. Sostituto? Voto per Di Francesco"

30 maggio 2025 15:47

Di Francesco: "Vincere con la Fiorentina ci ha dato consapevolezza. Ma non deve diventare presunzione"

17 maggio 2025 14:00

Di Francesco: "Abbiamo meritato la vittoria. Rosso per Marì? Con altro risultato ci saremmo lamentati"

12 maggio 2025 21:22

Di Francesco: "Avremmo potuto segnare di più, ci meritiamo questa vittoria e questa gioia"

12 maggio 2025 21:13

Bilancio in perfetto equilibrio tra Palladino e Di Francesco: una vittoria a testa e un pareggio all'andata

11 maggio 2025 14:18

Di Francesco: "Giocheremo con il coltello tra i denti, la Fiorentina vorrà vincere le ultime 3 partite"

10 maggio 2025 14:36

Di Francesco: "Nel secondo tempo potevamo vincere, comunque prendo il pareggio. Bravo Terracciano"

25 agosto 2024 20:57

Di Francesco: "Fiorentina rosa competitiva, può permettersi rotazioni. Non rientrerà Pohjanpalo"

24 agosto 2024 14:00

Di Francesco: "Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società"

10 agosto 2024 13:18

Di Francesco pensa già alla Fiorentina: "Non dobbiamo avere paura, l'affronteremo con entusiasmo"

06 luglio 2024 15:35

De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"

26 maggio 2024 23:49

Conterio: "Italiano può lasciare la Fiorentina a fine anno, i Viola studiano Sarri, Gilardino e Di Francesco"

07 marzo 2024 15:41

Di Francesco: "Quarta poteva essere da espulsione. Potevamo segnare gli stessi gol della Fiorentina"

11 febbraio 2024 15:10

Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, Nico Gonzalez sta meglio dell'andata"

09 febbraio 2024 16:03

Quante assenze per il Frosinone di Di Francesco: in 6 a rischio per la partita contro la Fiorentina

07 febbraio 2024 17:14

Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che mi ha impressionato di più, nessuno ci ha messo cosi in difficoltà"

12 ottobre 2023 14:27

Di Francesco sorride: "La Fiorentina è forte, avevamo bisogno di finire il primo tempo e riprenderci"

28 settembre 2023 21:04

Di Francesco: "Sono sicuro che Italiano cambierà 5 titolari. Strano vedere la Fiorentina col 3-5-2"

28 settembre 2023 09:07

Di Francesco avverte: "Studiamo la Fiorentina guardando le partite. Italiano cambierà rispetto ad Udine"

25 settembre 2023 19:26

Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"

03 aprile 2022 15:13

TMW, il Verona esonera Di Francesco e contatta Iachini, ma il preferito è Maran. Le ultime

14 settembre 2021 11:48

Esonerato Di Francesco, 3 partite e 3 sconfitte, il presidente del Verona perde la pazienza

14 settembre 2021 09:53

Zenga: "Come faccio a stare bene se vedo che Di Francesco e Giampaolo allenano e io no?"

14 giugno 2021 11:49

Simeone continua a non segnare, il Cagliari perde anche contro il Torino. Fiorentina a +10

19 febbraio 2021 23:22

Di Francesco: "Duncan e Nainggolan avranno più certezza e qualità"

23 gennaio 2021 18:31

Di Francesco: "Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo concesso poco alla Fiorentina"

10 gennaio 2021 20:28

Fiorentina-Cagliari, non solo nel segno di Davide: tanti incroci ed obbiettivi comuni

10 gennaio 2021 01:29

Di Francesco: "Prendiamo goal troppo facilmente. Godin in forse Nainggolan da sfruttare"

09 gennaio 2021 19:45

Il Cagliari di Simeone e Sottil perde ancora e sprofonda in classifica, il Benevento vince in Sardegna

06 gennaio 2021 14:37

Sottil, sta facendo benissimo al Cagliari. Di Francesco pronto a cambiare modulo pur di farlo giocare

15 ottobre 2020 14:48

Pres. Cagliari: "Abbiamo chiuso l'affare Sottil, lo ha espressamente chiesto Di Francesco"

31 agosto 2020 12:28

Gazzetta, Barone-Pradè avevano proposto Quique Setien ma Commisso ha scelto Iachini

31 luglio 2020 09:15

Sportitalia, panchina Fiorentina? Accordo di massima con Di Francesco. Giampaolo ad un passo dal Torino

30 luglio 2020 11:43

Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"

29 luglio 2020 09:06

Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?

29 luglio 2020 08:23

Sportitalia, la prima scelta di Di Francesco è la Fiorentina. In settimana l'incontro per trovare l'intesa

28 luglio 2020 17:19

Di Marzio annuncia: "Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina"

28 luglio 2020 04:25

Nazione, Di Francesco, Giampaolo, Iachini e Mister X: tra otto giorni la Fiorentina avrà il suo allenatore

27 luglio 2020 11:22

Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola

24 luglio 2020 13:58

Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina

22 luglio 2020 08:46

Panchina Fiorentina, Juric in pole. Pradè-Barone inviano relazioni a Rocco. L'ultima parola sarà la sua

21 luglio 2020 10:56

CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze

21 luglio 2020 10:21

Nazione, Marcelino è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Juric e Di Francesco...

20 luglio 2020 11:32

Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...

17 luglio 2020 09:06

Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B

14 luglio 2020 08:33

Nazione, Iachini è nel periodo buio. Voci insistenti, Di Francesco il prossimo allenatore della Fiorentina

25 giugno 2020 09:10

Commisso non vuole ripetere lo sbaglio fatto con Montella: i nomi per la panchina viola

14 maggio 2020 09:23

Corriere Fiorentino, Futuro di Iachini in dubbio: da Juric a Di Francesco le alternative

03 maggio 2020 10:41

L'Arena, Fiorentina in pressing su Juric, Amrabat può essere un alleato. Le alternative...

29 aprile 2020 15:28

Di Francesco elogia Chiesa: "È un talento impressionante, nel mio 4-3-3 sarebbe perfetto"

06 aprile 2020 21:59

Di Francesco: "Forse li abbiamo intimoriti. Questo è uno stadio che incita, ma pensiamo a fare la partita"

12 gennaio 2020 16:50

Ex viola, Pioli è pronto per allenare la Sampdoria. Verona ultima spiaggia per Di Francesco

01 ottobre 2019 12:38

Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..."

27 settembre 2019 16:59

Di Francesco: "La Fiorentina aveva paura di vincere la partita"

26 settembre 2019 00:26

Pedullà: "Montella dovrebbe restare alla Fiorentina, in caso di addio Pradè ha un grande rapporto con Di Francesco..."

13 giugno 2019 01:08

La Sampdoria preferisce Di Francesco a Pioli, si cerca l'accordo con la Roma per il tecnico abruzzese

10 giugno 2019 23:29

CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo

09 giugno 2019 19:42

"Colpa dei Della Valle. Meglio fidarsi di Corvino che aveva gia preso Di Francesco. Montella un flop"

13 maggio 2019 01:27

Condo': "Porterei 5-6 della Primavera coi grandi. Stile Ajax, dove i giovani si legano al club.."

16 aprile 2019 00:10

Cor Sport, per la panchina prende quota il nome di Liverani del Lecce. Le ultime

05 aprile 2019 13:03

Fox Sport, conferma: Di Francesco viola per 1,5 milioni di euro l'anno per tre anni. Promesse su acquisti

04 aprile 2019 22:19

Di Francesco avrebbe espresso il suo primo obiettivo di mercato, vuole Berardi con se alla Fiorentina

04 aprile 2019 17:14

Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze

04 aprile 2019 16:56

Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte

03 aprile 2019 14:01

Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."

30 marzo 2019 15:25

Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico

29 marzo 2019 16:09

Di Francesco rinuncia alla ricca buonuscita della Roma per la Fiorentina. Ha avuto garanzie tecniche

28 marzo 2019 18:21

Perchè Di Francesco è perfetto per la Fiorentina. Diffida offese Della Valle? Giusto cosi

27 marzo 2019 23:44

Accordo Fiorentina-Di Francesco, contratto triennale a 1,5 milioni di euro. Rassicurazione mercato

27 marzo 2019 18:05

Orla(Bandabardo): "Che Berna volesse la Juve era cosa nota, con Chiesa mi girerebbero.."

23 marzo 2019 22:25

Pedullà: "La Fiorentina mi ha minacciato. Non dovrei essere io a dare spiegazioni ma..."

22 marzo 2019 15:27

SCONTRO FIORENTINA-PEDULLÀ SU DI FRANCESCO. TUTTA LA VERITÀ

22 marzo 2019 14:20

L'arrivo di Di Francesco sarebbe molto positivo per l'ambizioni viola, ecco perchè

22 marzo 2019 14:17

ACF: "Smentiamo Pedullà e il Corriere dello Sport. Non ci sono stati incontri con Di Francesco"

22 marzo 2019 13:32

Esclusiva Cds: Incontro Corvino-Di Francesco, il tecnico ha detto si alla Fiorentina. Contratto di tre anni

22 marzo 2019 13:11

Ecco la nuova Fiorentina di Di Francesco secondo il Corriere dello Sport. Celik terzino destro, Zurkowski regista, Muriel centravanti

21 marzo 2019 12:47

TMW, Corvino ha scelto il mister. Vuole Di Francesco, i dettagli sulla trattativa...

18 marzo 2019 20:45

L'ALLARME GRAVE LANCIATO DA PIOLI. CORVINO, IDEE CHIARE. ECCO LA STRATEGIA DIFRA

13 marzo 2019 23:12

Tuttosport, Pioli dovrebbe andare via. Ecco sei possibili nuovi allenatori della Fiorentina per la prossima stagione

12 marzo 2019 12:58

La Roma esonera Di Francesco. Al suo posto Ranieri. Gli aggiornamenti da casa giallorossa

07 marzo 2019 19:02

Di Francesco: "Prestazione oscena, chiedo umilmente scusa ai tifosi.."

31 gennaio 2019 15:52

La Fiorentina fa la fortuna di Sousa, se DiFra perde contro il Milan sarà ingaggiato

31 gennaio 2019 09:22

Di Francesco: "Chiedo scusa ma non mi dimetto, la parata di Lafont sul 3-1..."

31 gennaio 2019 08:57

La Roma affonda e Paulo Sousa si avvicina alla panchina giallorossa. Ma Di Francesco...

31 gennaio 2019 00:41

L'ex viola Sousa deve ringraziare la Fiorentina. E' pronto a sostituire Di Francesco

30 gennaio 2019 21:52

Archivio

Esplora l'archivio di Di Francesco

Sett. 17 Sett. 16 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19
Sett. 34 Sett. 32 Sett. 27 Sett. 21 Sett. 10 Sett. 6
Sett. 41 Sett. 39
Sett. 13
Sett. 37 Sett. 24 Sett. 7 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 42 Sett. 36 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 15 Sett. 2
Sett. 40 Sett. 39 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 5
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 26 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 10 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 22 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 3 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 39