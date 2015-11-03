Notizie Di Francesco Fiorentina

Di Francesco a Sky: “Non sono contento del pareggio, meritavamo di più. Andiamo in ritiro per raggiungere l’obiettivo”
20 aprile 2026 23:34
Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"
19 aprile 2026 14:57
Di Francesco: "Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina a Como per come sta giocando ultimamente"
15 febbraio 2026 23:23
Di Francesco: "Un calciatore deve sempre mettere passione, amore e cuore in campo. Vittoria dedicata a Corvino"
08 febbraio 2026 18:45
Di Francesco: "La Fiorentina ha dimostrato di avere potenzialità, è un'anomalia vederla in quella zona"
19 gennaio 2026 10:19
Di Francesco sulla lotta salvezza Viola: "Devono resettare e trovare una nuova dimensione"
02 novembre 2025 17:47
Di Francesco verso Fiorentina-Lecce: “La vedo ostica, loro devono fare risultato a tutti i costi”
01 novembre 2025 16:36
Di Francesco su Sottil: "Tornerà per la partita contro la Fiorentina, ci serve un giocatore forte come lui"
27 ottobre 2025 21:22
La Fiorentina di Pioli peggio persino del Venezia di Di Francesco: dopo sette giornate neanche una vittoria
20 ottobre 2025 15:47
Sottil regala i primi 3 punti al Lecce, Di Francesco: "Non si rende conto di quanto è forte"
04 ottobre 2025 19:56
Di Francesco rivela: “Corvino mi voleva alla Fiorentina e me lo ricorda e rinfaccia ancora”
09 settembre 2025 15:15
Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”
14 agosto 2025 23:32
Sottil è atterrato in Salento. A Lecce un'altra occasione per rilanciare la sua carriera
09 agosto 2025 22:54
Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"
03 giugno 2025 13:49
Cecchi: "Mi piacerebbe Di Francesco, ma il suo nome provoca malumori ai tifosi della Fiorentina"
02 giugno 2025 16:57
Rossitto: "Le dimissioni di Palladino non mi sorprendono. Sostituto? Voto per Di Francesco"
30 maggio 2025 15:47
Di Francesco: "Vincere con la Fiorentina ci ha dato consapevolezza. Ma non deve diventare presunzione"
17 maggio 2025 14:00
Di Francesco: "Abbiamo meritato la vittoria. Rosso per Marì? Con altro risultato ci saremmo lamentati"
12 maggio 2025 21:22
Di Francesco: "Avremmo potuto segnare di più, ci meritiamo questa vittoria e questa gioia"
12 maggio 2025 21:13
Bilancio in perfetto equilibrio tra Palladino e Di Francesco: una vittoria a testa e un pareggio all'andata
11 maggio 2025 14:18
Di Francesco: "Giocheremo con il coltello tra i denti, la Fiorentina vorrà vincere le ultime 3 partite"
10 maggio 2025 14:36
Di Francesco: "Nel secondo tempo potevamo vincere, comunque prendo il pareggio. Bravo Terracciano"
25 agosto 2024 20:57
Di Francesco: "Fiorentina rosa competitiva, può permettersi rotazioni. Non rientrerà Pohjanpalo"
24 agosto 2024 14:00
Di Francesco: "Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società"
10 agosto 2024 13:18
Di Francesco pensa già alla Fiorentina: "Non dobbiamo avere paura, l'affronteremo con entusiasmo"
06 luglio 2024 15:35
De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"
26 maggio 2024 23:49
Conterio: "Italiano può lasciare la Fiorentina a fine anno, i Viola studiano Sarri, Gilardino e Di Francesco"
07 marzo 2024 15:41
Di Francesco: "Quarta poteva essere da espulsione. Potevamo segnare gli stessi gol della Fiorentina"
11 febbraio 2024 15:10
Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, Nico Gonzalez sta meglio dell'andata"
09 febbraio 2024 16:03
Quante assenze per il Frosinone di Di Francesco: in 6 a rischio per la partita contro la Fiorentina
07 febbraio 2024 17:14
Di Francesco: "La Fiorentina è la squadra che mi ha impressionato di più, nessuno ci ha messo cosi in difficoltà"
12 ottobre 2023 14:27
Di Francesco sorride: "La Fiorentina è forte, avevamo bisogno di finire il primo tempo e riprenderci"
28 settembre 2023 21:04
Di Francesco: "Sono sicuro che Italiano cambierà 5 titolari. Strano vedere la Fiorentina col 3-5-2"
28 settembre 2023 09:07
Di Francesco avverte: "Studiamo la Fiorentina guardando le partite. Italiano cambierà rispetto ad Udine"
25 settembre 2023 19:26
Marelli: "Ingiusto il primo giallo a Luperto, era fallo di Cabral. Corretto annullare il gol all'Empoli"
03 aprile 2022 15:13
TMW, il Verona esonera Di Francesco e contatta Iachini, ma il preferito è Maran. Le ultime
14 settembre 2021 11:48
Esonerato Di Francesco, 3 partite e 3 sconfitte, il presidente del Verona perde la pazienza
14 settembre 2021 09:53
Zenga: "Come faccio a stare bene se vedo che Di Francesco e Giampaolo allenano e io no?"
14 giugno 2021 11:49
Simeone continua a non segnare, il Cagliari perde anche contro il Torino. Fiorentina a +10
19 febbraio 2021 23:22
Di Francesco: "Duncan e Nainggolan avranno più certezza e qualità"
23 gennaio 2021 18:31
Di Francesco: "Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo concesso poco alla Fiorentina"
10 gennaio 2021 20:28
Fiorentina-Cagliari, non solo nel segno di Davide: tanti incroci ed obbiettivi comuni
10 gennaio 2021 01:29
Di Francesco: "Prendiamo goal troppo facilmente. Godin in forse Nainggolan da sfruttare"
09 gennaio 2021 19:45
Il Cagliari di Simeone e Sottil perde ancora e sprofonda in classifica, il Benevento vince in Sardegna
06 gennaio 2021 14:37
Sottil, sta facendo benissimo al Cagliari. Di Francesco pronto a cambiare modulo pur di farlo giocare
15 ottobre 2020 14:48
Pres. Cagliari: "Abbiamo chiuso l'affare Sottil, lo ha espressamente chiesto Di Francesco"
31 agosto 2020 12:28
Gazzetta, Barone-Pradè avevano proposto Quique Setien ma Commisso ha scelto Iachini
31 luglio 2020 09:15
Sportitalia, panchina Fiorentina? Accordo di massima con Di Francesco. Giampaolo ad un passo dal Torino
30 luglio 2020 11:43
Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"
29 luglio 2020 09:06
Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?
29 luglio 2020 08:23
Sportitalia, la prima scelta di Di Francesco è la Fiorentina. In settimana l'incontro per trovare l'intesa
28 luglio 2020 17:19
Di Marzio annuncia: "Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina"
28 luglio 2020 04:25
Nazione, Di Francesco, Giampaolo, Iachini e Mister X: tra otto giorni la Fiorentina avrà il suo allenatore
27 luglio 2020 11:22
Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola
24 luglio 2020 13:58
Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina
22 luglio 2020 08:46
Panchina Fiorentina, Juric in pole. Pradè-Barone inviano relazioni a Rocco. L'ultima parola sarà la sua
21 luglio 2020 10:56
CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze
21 luglio 2020 10:21
Nazione, Marcelino è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Juric e Di Francesco...
20 luglio 2020 11:32
Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...
17 luglio 2020 09:06
Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B
14 luglio 2020 08:33
Nazione, Iachini è nel periodo buio. Voci insistenti, Di Francesco il prossimo allenatore della Fiorentina
25 giugno 2020 09:10
Commisso non vuole ripetere lo sbaglio fatto con Montella: i nomi per la panchina viola
14 maggio 2020 09:23
Corriere Fiorentino, Futuro di Iachini in dubbio: da Juric a Di Francesco le alternative
03 maggio 2020 10:41
L'Arena, Fiorentina in pressing su Juric, Amrabat può essere un alleato. Le alternative...
29 aprile 2020 15:28
Di Francesco elogia Chiesa: "È un talento impressionante, nel mio 4-3-3 sarebbe perfetto"
06 aprile 2020 21:59
Di Francesco: "Forse li abbiamo intimoriti. Questo è uno stadio che incita, ma pensiamo a fare la partita"
12 gennaio 2020 16:50
Ex viola, Pioli è pronto per allenare la Sampdoria. Verona ultima spiaggia per Di Francesco
01 ottobre 2019 12:38
Sentite Di Francesco: "A Firenze gara condizionata dall'arbitro. Chiesa in offside e Murillo..."
27 settembre 2019 16:59
Di Francesco: "La Fiorentina aveva paura di vincere la partita"
26 settembre 2019 00:26
Pedullà: "Montella dovrebbe restare alla Fiorentina, in caso di addio Pradè ha un grande rapporto con Di Francesco..."
13 giugno 2019 01:08
La Sampdoria preferisce Di Francesco a Pioli, si cerca l'accordo con la Roma per il tecnico abruzzese
10 giugno 2019 23:29
CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo
09 giugno 2019 19:42
"Colpa dei Della Valle. Meglio fidarsi di Corvino che aveva gia preso Di Francesco. Montella un flop"
13 maggio 2019 01:27
Condo': "Porterei 5-6 della Primavera coi grandi. Stile Ajax, dove i giovani si legano al club.."
16 aprile 2019 00:10
Cor Sport, per la panchina prende quota il nome di Liverani del Lecce. Le ultime
05 aprile 2019 13:03
Fox Sport, conferma: Di Francesco viola per 1,5 milioni di euro l'anno per tre anni. Promesse su acquisti
04 aprile 2019 22:19
Di Francesco avrebbe espresso il suo primo obiettivo di mercato, vuole Berardi con se alla Fiorentina
04 aprile 2019 17:14
Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze
04 aprile 2019 16:56
Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte
03 aprile 2019 14:01
Berrettini: "Come si fa a non confermare Pioli? Se la Fiorentina prende Di Francesco..."
30 marzo 2019 15:25
Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico
29 marzo 2019 16:09
Di Francesco rinuncia alla ricca buonuscita della Roma per la Fiorentina. Ha avuto garanzie tecniche
28 marzo 2019 18:21
Perchè Di Francesco è perfetto per la Fiorentina. Diffida offese Della Valle? Giusto cosi
27 marzo 2019 23:44
Accordo Fiorentina-Di Francesco, contratto triennale a 1,5 milioni di euro. Rassicurazione mercato
27 marzo 2019 18:05
Orla(Bandabardo): "Che Berna volesse la Juve era cosa nota, con Chiesa mi girerebbero.."
23 marzo 2019 22:25
Pedullà: "La Fiorentina mi ha minacciato. Non dovrei essere io a dare spiegazioni ma..."
22 marzo 2019 15:27
SCONTRO FIORENTINA-PEDULLÀ SU DI FRANCESCO. TUTTA LA VERITÀ
22 marzo 2019 14:20
L'arrivo di Di Francesco sarebbe molto positivo per l'ambizioni viola, ecco perchè
22 marzo 2019 14:17
ACF: "Smentiamo Pedullà e il Corriere dello Sport. Non ci sono stati incontri con Di Francesco"
22 marzo 2019 13:32
Esclusiva Cds: Incontro Corvino-Di Francesco, il tecnico ha detto si alla Fiorentina. Contratto di tre anni
22 marzo 2019 13:11
Ecco la nuova Fiorentina di Di Francesco secondo il Corriere dello Sport. Celik terzino destro, Zurkowski regista, Muriel centravanti
21 marzo 2019 12:47
TMW, Corvino ha scelto il mister. Vuole Di Francesco, i dettagli sulla trattativa...
18 marzo 2019 20:45
L'ALLARME GRAVE LANCIATO DA PIOLI. CORVINO, IDEE CHIARE. ECCO LA STRATEGIA DIFRA
13 marzo 2019 23:12
Tuttosport, Pioli dovrebbe andare via. Ecco sei possibili nuovi allenatori della Fiorentina per la prossima stagione
12 marzo 2019 12:58
La Roma esonera Di Francesco. Al suo posto Ranieri. Gli aggiornamenti da casa giallorossa
07 marzo 2019 19:02
Di Francesco: "Prestazione oscena, chiedo umilmente scusa ai tifosi.."
31 gennaio 2019 15:52
La Fiorentina fa la fortuna di Sousa, se DiFra perde contro il Milan sarà ingaggiato
31 gennaio 2019 09:22
Di Francesco: "Chiedo scusa ma non mi dimetto, la parata di Lafont sul 3-1..."
31 gennaio 2019 08:57
La Roma affonda e Paulo Sousa si avvicina alla panchina giallorossa. Ma Di Francesco...
31 gennaio 2019 00:41
L'ex viola Sousa deve ringraziare la Fiorentina. E' pronto a sostituire Di Francesco
30 gennaio 2019 21:52
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