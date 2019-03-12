Tuttosport, Pioli dovrebbe andare via. Ecco sei possibili nuovi allenatori della Fiorentina per la prossima stagione

Le parole di Pioli sono state solo una conferma di come il suo futuro non potrebbe essere più legato alla Fiorentina per via dei suoi risultati fallimentari. Secondo Tuttosport sono sei i possibili so...

A cura di Redazione Labaroviola 12 marzo 2019 12:58

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