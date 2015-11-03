Notizie Sarri Fiorentina

Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"
19 maggio 2026 17:36
Da Bergamo: "Palladino rompe con l'Atalanta, Sarri e Giuntoli in pole per il nuovo percorso nerazzurro"
19 maggio 2026 14:20
La Gazzetta dello Sport riporta: "Conte saluta il Napoli, è lui il nome più gettonato per la Nazionale"
19 maggio 2026 14:07
Romano annuncia: "Sarri è il primo nome del Napoli, ma anche Grosso piace tanto agli azzurri"
19 maggio 2026 14:00
Sarri: "Nella Lega calcio non ci sono persone che ci capiscono, il nostro prodotto è stato già rovinato"
17 maggio 2026 14:41
Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12.30 non vengo. Se fossi Lotito non presenterei la squadra”
14 maggio 2026 09:32
Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia
13 maggio 2026 23:00
TMW riporta: "Sarri è un'idea forte per l'Atalanta, dopo stasera valuterà il suo futuro con la Lazio"
13 maggio 2026 14:28
Corriere Fiorentino: “Sarri una richiesta dei tifosi più che una reale possibilità. Occhio alle sorprese”
11 maggio 2026 08:39
Sarri alla Fiorentina? Gazzetta sicura: “In caso di Europa League può restare alla Lazio: ha un biennale e”
09 maggio 2026 09:38
Valcareggi critico: "Kean non è affidabile, non ti può dare la continuità che ti serve"
08 maggio 2026 14:13
"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"
06 maggio 2026 23:35
Nazione: “Possibile dialogo con Grosso. Piace anche Tedesco, ma occhio a Sarri può lasciare la Lazio”
06 maggio 2026 09:37
Sarri alla Fiorentina? Pedullà: "È il primo nome del Napoli, arrivano conferme di ogni tipo"
05 maggio 2026 17:34
Sarri sul futuro: "Ho 4 partite da giocare poi vedrò se sarà possibile rispettare il mio contratto"
05 maggio 2026 14:28
Sarri alla Fiorentina? Il mister sulla Lazio: “Se ho voglia di ripartire a luglio? Non dipende da me”
05 maggio 2026 08:25
"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"
01 maggio 2026 23:28
Polverosi: "Se dobbiamo cambiare allenatore per prendere Grosso, tanto vale tenere Vanoli che sa dove intervenire nel mercato"
01 maggio 2026 16:48
Flachi: "Vanoli è da cambiare, finito il campionato bisogna fare una rottura totale col passato"
28 aprile 2026 14:18
Sarri alla Fiorentina? Nazione rivela: “Da monitorare ma su di lui esiste una forte concorrenza”
28 aprile 2026 09:12
Orlando: "A Firenze si critica troppo Vanoli, ha fatto un miracolo e va ringraziato per la salvezza"
27 aprile 2026 19:12
Malusci sul futuro: "L'esperienza di Vanoli a fine anno terminerà, ci vuole uno di uno spessore maggiore come Sarri"
25 aprile 2026 15:21
Valcareggi: "C'è solo un nome per la Fiorentina come allenatore ed è Sarri, l'unico che può ricostruire la squadra"
24 aprile 2026 14:06
Panchina Fiorentina. Repubblica: “Sarri piace alla piazza ma non ci sono stati contatti concreti con la dirigenza”
24 aprile 2026 10:15
Panchina Fiorentina? Nazione: “Sarri? Troppi nodi. Maresca e Farioli? Impossibili. Tedesco forse più facile”
23 aprile 2026 09:04
Panchina Fiorentina? Nazione: "Grosso in pole, ma deve liberarsi. C'è anche Farioli. Sarri sullo sfondo"
18 aprile 2026 10:35
Bezzi svela: "Paratici sta corteggiando Grosso per il post Vanoli, è lui l'uomo scelto per il nuovo ciclo"
15 aprile 2026 18:51
Sarri alla Fiorentina? Poesio: “Parole Paratici? Autorizzano a pensare che ci proverà. È il sogno dei tifosi”
14 aprile 2026 09:22
Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"
14 aprile 2026 00:14
Sarri: "Per il mio futuro non sono preoccupato, per la Lazio vediamo i piani del club"
13 aprile 2026 23:47
Ballotta: “Occhio a De Gea per l’estate, tanti top club su di lui. Sarri? Sarebbe perfetto in Viola”
13 aprile 2026 17:30
Stasera avversari, ma in futuro? La Fiorentina e Sarri, un matrimonio che sognano tutti
13 aprile 2026 11:12
Nazione: “Che Sarri piaccia a Firenze e viceversa è risaputo. Ma non ci sono mai stati i presupposti”
13 aprile 2026 09:10
Corriere Fiorentino: “Sarri alla Fiorentina? Ci sono le condizioni giuste. Firenze per lui la chiusura del cerchio”
13 aprile 2026 08:49
Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”
12 aprile 2026 09:52
Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti
11 aprile 2026 22:02
Corriere dello Sport: "Salvezza non garantisce la permanenza di Vanoli. C'è Sarri all'orizzonte"
11 aprile 2026 10:15
Il Corriere dello Sport sicuro: "In caso di addio alla Lazio Sarri ripenserebbe a Firenze e alla Fiorentina"
09 aprile 2026 13:07
Calamai: "Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze"
29 marzo 2026 15:45
Vitale: "Dopo Vanoli serve un salto di qualità. La Fiorentina deve prendere Sarri o De Zerbi a giugno"
27 marzo 2026 15:24
Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?
15 marzo 2026 23:05
Valcareggi: "Alla Fiorentina serve Maurizio Sarri, è lui l'allenatore giusto per cominciare un ciclo"
13 febbraio 2026 14:31
Calamai: "La Fiorentina non deve farsi scappare Sarri a giugno, Paratici metta da parte i vecchi dissidi"
01 febbraio 2026 16:55
Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito
29 gennaio 2026 12:03
Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"
24 gennaio 2026 13:02
Fabiani: “Sarri non conosce Ratkov? Fa le battute perché è toscano, lo conosceva perfettamente”
16 gennaio 2026 12:34
Sarri: "Il rigore del primo tempo grida vendetta: i ragazzi sono frustrati. Ratkov non lo conosco"
07 gennaio 2026 23:34
Il sogno eterno di Firenze, mai della dirigenza: la Fiorentina affronta di nuovo Sarri
07 gennaio 2026 10:29
Il Corriere dello Sport titola: "Fagioli in dubbio per domani, intanto la Lazio lo monitora ancora"
13 dicembre 2025 15:06
Gelo tra Sarri e la Lazio: il tecnico si sente tradito, la società è irritata per le sue continue uscite dirette
11 novembre 2025 16:41
Carnasciali: "L'allenatore da prendere era Sarri, ma non l'hanno voluto. Non leggo ancora il nome del DS"
04 novembre 2025 16:40
Sarri: "In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno"
04 novembre 2025 00:30
Sarri smorza la tensione: "Con il presidente e il direttore va tutto bene, gli infortuni sono solo sfortuna"
25 ottobre 2025 15:54
Aria tesissima in casa Lazio: Silenzio assordante e nessun chiarimento tra Sarri e Società
24 ottobre 2025 17:10
Sarri: "Faremo un campionato di sofferenza, solo per la Lazio avrei potuto accettare una situazione del genere"
18 ottobre 2025 15:06
Repubblica titola: "La Lazio pensa a Parisi per rafforzare le fasce, piace moltissimo a Sarri"
08 ottobre 2025 13:33
Sarri striglia la Lazio: "Siamo troppo superficiali, abbiamo tanti limiti e non va bene"
21 settembre 2025 15:53
Sarri polemico sull’orario del derby: “Sconfitta di calcio e istituzioni, ma è partita per cui vale la pena morire di caldo”
20 settembre 2025 16:52
Polveriera Lazio: Sarri è infuriato con i suoi calciatori, Zaccagni si è rifiutato di parlare a fine partita
15 settembre 2025 12:48
Sarri scappa dopo la sconfitta e non si presenta. La Lazio inventa una scusa, la verità è la rabbia?
14 settembre 2025 21:47
Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona
31 agosto 2025 23:13
Sarri tuona: "Se la squadra non è adatta a me ha sbagliato chi mi ha scelto come allenatore"
30 agosto 2025 21:44
Il Como trita la Lazio e vince 2-0. Sarri sconsolato: "Se la realtà è questa non siamo messi bene"
25 agosto 2025 13:29
La Lazio non può fare mercato, Lotito allora 'acquista' un arbitro: "Favorirà il dialogo"
28 luglio 2025 23:14
Cassano: "Nessuno ha cercato Sarri nel calcio che conta, la sua unica possibilità era la Lazio"
17 luglio 2025 15:06
DAZN riporta: "Sarri ricoverato a Roma dopo aver accusato un malore post allenamento della Lazio"
16 luglio 2025 15:24
Il Messaggero annuncia: "Insigne ha dato priorità alla Lazio, Fiorentina e Parma sono defilate"
11 luglio 2025 14:25
Sarri: "Negli ultimi 3 mesi ho visto 1.000 partite e 1.000 giocatori e ora? Mercato bloccato"
09 luglio 2025 14:25
Pedullà: "Sarri pronto a riabbracciare Insigne alla Lazio, timido sondaggio della Fiorentina"
04 luglio 2025 23:32
La Lazio chiude il caso Sarri: "Il Comandante ci ha dato piena disponibilità a proseguire"
27 giugno 2025 22:26
Di Marzio: “Non ci sono segnali di dimissioni di Sarri, l’intenzione è di continuare alla Lazio”
27 giugno 2025 17:58
TMW: "Caos Lazio-Sarri. Il tecnico non conosceva i problemi, adesso pensa a lasciare la panchina"
27 giugno 2025 14:14
Pedullà: "Lazio, mercato bloccato? Sarri non si aspettava questa situazione e vuole spiegazioni"
25 giugno 2025 23:43
Pedullà annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi, se lo riprende Sarri"
17 giugno 2025 00:00
Sarri: "Arabia? Seguo il cuore, non i soldi. Se i campioni vanno là, allenerò gli scarsi qui"
16 giugno 2025 23:13
Merlo è sicuro: "A Pioli non interesseranno le parole di Sarri. Gud? Io lo riscatterei subito"
16 giugno 2025 15:55
Repubblica: "Cataldi, turbato dalle dimissioni di Palladino, potrebbe decidere di tornare alla Lazio da Sarri"
10 giugno 2025 14:01
I tifosi della Lazio accolgono Sarri a Formello con uno striscione: "Maurizio uno di noi"
05 giugno 2025 12:48
Cinquini: "Sarri non è adatto per la Fiorentina, questa dirigenza non è abile a rapportarsi con gli allenatori"
04 giugno 2025 13:54
Lotito: “Baroni non l’ho mandato via io, ha scelto lui. Sarri? Con lui ho un rapporto umano”
03 giugno 2025 16:49
Sarri alla Lazio, il comunicato: "Scelta di cuore e di visione. Bentornato a casa, Comandante"
02 giugno 2025 16:46
Malusci: "Pioli il profilo giusto per la Fiorentina. Gudmundsson può essere devastante"
02 giugno 2025 16:10
Fabiani: "Lasciate stare quello che dicono a Firenze che Sarri non ha firmato, ha già firmato con la Lazio"
02 giugno 2025 13:28
Calamai: "Sarri alla Lazio stanco di aspettare la Fiorentina. Pradè non se ne vuole andare"
01 giugno 2025 21:57
Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo
01 giugno 2025 17:51
Di Marzio: "Sarri firmerà un biennale con la Lazio a 2,8 milioni a stagione dopo il triennio 2021-2024"
01 giugno 2025 11:36
Nazione: "Nessun contatto tra Sarri e la Fiorentina, difficilmente ci sarà"
01 giugno 2025 09:41
Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:30
Ceccarini: "Svolta attesa nelle prossime ore per Sarri alla Lazio, Lotito vuole chiudere in fretta"
31 maggio 2025 11:27
Nazione: "Sarri-Fiorentina? Nessun contatto ma dall'entourage filtra l'apertura per un colloquio"
31 maggio 2025 09:30
Marianella: "Sarri possibile fuoco d'artificio viola, manca ancora l'ok alla Lazio, non è un caso"
31 maggio 2025 00:16
Virgili su Sarri: "Se arrivasse sarebbe un segnale positivo alla piazza, è uno dei migliori in giro"
30 maggio 2025 19:19
Pedullà: "La Lazio ha proposto un triennale da 2,5 più bonus a Sarri. Al tecnico l'ultima decisione"
30 maggio 2025 14:55
Masini: "Palladino ha sbagliato le tempistiche, questa situazione di incertezza lascia grande tristezza a tutti"
30 maggio 2025 13:17
Pedullà: “Ancora niente accordi tra Sarri e la Lazio, tanti aspetti ancora da chiarire”
30 maggio 2025 00:49
Nicoletti: “Tra Lazio e Fiorentina Sarri sceglierebbe Firenze, si è preso 48 ore per rispondere a Lotito"
29 maggio 2025 23:42
Pedullà su X: "L' agente di Sarri sta parlando con la Lazio. Alla riunione manca Lotito"
29 maggio 2025 22:26
Pedullà: "Sondaggio interno tra i calciatori più rappresentativi della Lazio per avere un parere su Sarri"
29 maggio 2025 18:40
Bucchioni: "Palladino doveva dire subito che non condivideva i programmi, ora sa tutto di beffa"
29 maggio 2025 14:26
Flachi: "Sarri sarebbe il profilo perfetto per la Fiorentina, lui è garanzia di grande calcio e vittorie"
29 maggio 2025 13:50
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