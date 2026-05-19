Sabatini: "Alla Juve hanno mandato via uno come Fagioli, adesso se ne pentono amaramente"

Il giornalista è intervenuto per parlare di Juve Fiorentina e di Fagioli

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il momento della Lazio e il recente match tra Juventus e Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle ottime prestazioni di alcuni ex calciatori bianconeri oggi a Firenze: “Ormai si dà per scontato l'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Mi auguro che Claudio Lotito decida di andare incontro alla tifoseria, perché la situazione attuale è diventata insostenibile. A mio avviso la Lazio, al pari del Torino, si trova un gradino sotto non solo rispetto alle grandi del campionato, ma è superata anche da realtà come Como, Bologna e Fiorentina. "

Su Juve-Fiorentina: "Domenica scorsa la Juventus aveva l'opportunità di decidere da sola il proprio cammino. A rendere la sconfitta ancora più amara è stato il fatto che Nicolò Fagioli sia risultato il migliore in campo per la Fiorentina: quest'anno sta sfoderando prestazioni da MVP una partita sì e l'altra pure. Fagioli rappresentava l'emblema della gestione di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, uno di quei profili da cedere a qualunque condizione. Rolando Mandragora, d'altro canto, è stato spesso associato al tema delle plusvalenze; eppure, bisognerebbe capire dove starebbe lo scandalo per un giocatore con una simile traiettoria professionale e capace di firmare una rete del genere proprio contro la Juve”.