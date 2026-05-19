Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”

Spunta un presunto piano contro Conte legato al caso Fiordelisi

Nel corso della puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona torna a parlare di una vicenda che coinvolgerebbe Antonio Conte e la showgirl Antonella Fiordelisi. Secondo il suo racconto, già circa un anno fa sarebbe emersa una storia di contatti o dinamiche tra i due, che all’epoca avrebbe creato tensioni anche in ambito familiare, con la moglie dell’allenatore molto irritata. Conte, sempre secondo questa versione, avrebbe poi cercato di deviare le responsabilità su un familiare.

Il racconto si fa più pesante quando Corona sostiene che alcuni calciatori del Napoli sarebbero venuti a conoscenza della vicenda e delle presunte prove frequentando ambienti notturni. Da lì, sempre secondo la sua ricostruzione, sarebbe nata l’idea di usare quella storia per colpire Conte, anche sul piano personale, arrivando a contattare il format Falsissimo.

Corona parla anche di un presunto tentativo di accordo economico: un intermediario legato a un gruppo di giocatori del Napoli lo avrebbe contattato per pagare la trasmissione e rilanciare la vicenda Conte-Fiordelisi. La cifra sarebbe stata di circa 10mila euro, con un anticipo di 5mila. L’ex fotografo sostiene di aver documentato tutto con una telecamera nascosta e di aver accettato l’acconto per dimostrare il tentativo di condizionamento, ribadendo che il programma non si sarebbe fatto “comprare”.

Il passaggio più delicato riguarda le accuse dirette: secondo Corona, il presunto promotore dell’operazione sarebbe Alex Meret, insieme ad altri tre calciatori del Napoli. Una ricostruzione che, al momento, resta una dichiarazione dell’ex paparazzo e non trova riscontri ufficiali, ma che viene comunque rilanciata con nomi e dettagli all’interno della puntata, descritta come un attacco orchestrato allo spogliatoio e allo stesso Conte.