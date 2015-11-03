Notizie Meret Fiorentina

Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”
19 maggio 2026 11:23
Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"
27 maggio 2025 13:44
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"
10 marzo 2025 14:52
Da Napoli fanno dietrofront: "La possibile cessione di Meret è una voce senza fondamento"
06 agosto 2024 19:01
Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"
06 agosto 2024 15:57
Meret accoglie Gollini al Napoli: "Ci darà una grande mano, ci siamo conosciuti in nazionale"
22 gennaio 2023 16:46
E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona
29 agosto 2022 11:57
Richiesta troppo alta della Fiorentina per Dragowski. Lo Spezia vira su Meret in uscita da Napoli
04 agosto 2022 15:24
Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"
06 giugno 2022 09:30
Pedullà scrive: "Alla Fiorentina piace Meret e non ha mosso passi in avanti per Gollini e Vicario"
01 giugno 2022 11:48
Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"
04 maggio 2022 11:18
Disastro Meret ad Empoli, si addormenta con la palla tra i piedi e Pinamonti segna di ribattuta
24 aprile 2022 17:02
Incrocio Meret-Dragowski in panchina, anticipo di mercato? Entrambi con la valigia pronta
10 aprile 2022 09:43
Nazione, la Fiorentina vuole Meret, possibile scambio col Napoli che potrebbe prendersi Dragowski
06 aprile 2022 12:37
Viviano non ha dubbi ed elogia Meret: ''Mi piace moltissimo, l'ho consigliato alla Fiorentina''
05 aprile 2022 18:07
Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra
11 marzo 2022 17:01
Il contratto di Meret con il Napoli scade nel 2023, Fiorentina interessata ad acquistare il portiere
28 febbraio 2022 18:35
Sconcerti: "Vedo bene Caicedo alla Fiorentina come vice Vlahovic. Meret senza personalità"
30 dicembre 2021 16:54
Meret del Napoli è il primo nome se la Fiorentina deciderà di cedere Dragowski, c'è anche la Lazio
29 dicembre 2021 18:17
Repubblica rivela, l'Inter vuole Dragowski, costa 18 milioni. La Fiorentina lo sostituisce con Meret?
19 dicembre 2021 18:15
Meret : "La Fiorentina ha individualità importanti che ci possono mettere in difficoltà"
15 gennaio 2021 16:47
Scelse il Napoli, adesso i tifosi azzurri lo maledicono. Si allungano i tempi di recupero di Meret
21 settembre 2018 20:23
Napoli che tegola! Per Meret frattura all'ulna, stop previsto di 45 giorni
12 luglio 2018 08:53
Visite mediche in corso per Meret a Villa Stuart: è un nuovo giocatore del Napoli
04 luglio 2018 12:25
Sky Sport, fatta per Meret e Karnezis al Napoli. All’Udinese 27.5mln complessivi
29 giugno 2018 12:31
La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...
27 giugno 2018 08:15
Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"
26 giugno 2018 14:50
Napoli si defila su Meret, ADL: “Ci sono altri tre profili, saremo ben protetti”
22 giugno 2018 23:42
Sfumato Meret, adesso Corvino vuole Gabriel del Milan. Primi contatti, la trattativa...
22 giugno 2018 18:32
Il Napoli molla Meret e piomba su Areola. Si riapre una possibilità per i viola?
22 giugno 2018 10:56
Maxi scambio con l'Udinese? In viola potrebbero arrivare De Paul e Meret
22 giugno 2018 09:42
Casa Mercato viola, Chiesa rinnova. Stretta finale per De Paul. Pjaca...
21 giugno 2018 23:40
Pedullà: "Meret andava chiuso in due-tre giorni. La Fiorentina ha fretta su Pjaca"
21 giugno 2018 15:34
Marchetti (Sky Sport): "Corvino aveva offerto per Meret un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni"
21 giugno 2018 10:05
Casa Mercato viola, si prova a chiudere per De Paul. Pjaca si studia la formula. Sul portiere....
20 giugno 2018 23:40
Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Meret e De Paul, Saponara contropartita"
20 giugno 2018 23:16
Sportitalia, incontro domani di Corvino per de Paul. Si punta alla chiusura
20 giugno 2018 23:10
Pedullà: "Fiorentina fuori dalla corsa a Meret. Mi aspetto un nome nuovo"
20 giugno 2018 15:01
Corsport: Meret, Corvino non molla. Niente più obbligo di riscatto, ecco 20 milioni cash
20 giugno 2018 09:44
L'UDINESE GIRA LE SPALLE ALLA VIOLA PER MERET ROVINANDO I RAPPORTI. FARESTE ANCORA AFFARI CON L'UDINESE?
19 giugno 2018 15:32
Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri
19 giugno 2018 11:10
Meret al Napoli per colpa della voglia viola di non pagare subito. I retroscena della beffa di mercato
18 giugno 2018 23:55
Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi
18 giugno 2018 23:45
Salta l'arrivo di Meret alla Fiorentina. Lo compra il Napoli per 25 milioni di euro
18 giugno 2018 23:31
Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"
18 giugno 2018 12:40
Carnevale (Udinese): "Meret sarà il portiere titolare dell'Udinese, il presidente ha deciso così"
16 giugno 2018 17:23
Sky Sport: la Roma vuole Meret per sostituire Allison, destinato al Real Madrid
16 giugno 2018 12:46
La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve
15 giugno 2018 12:01
Stadio, l'Udinese non vuole fare sconti per Meret, la Fiorentina offre 20 milioni
15 giugno 2018 08:52
La Roma vende Alisson al Real Madrid? I giallorossi chiedono all'Udinese Meret. Avviati i contatti
15 giugno 2018 08:36
Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B
14 giugno 2018 23:40
Calamai: "Mi piace molto Meret, i viola vogliono proporre Eysseric come contropartita tecnica"
14 giugno 2018 12:52
CdS Stadio, Corvino vuole Meret con la "formula Saponara" prestito biennale ed obbligo di riscatto
14 giugno 2018 09:24
Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...
13 giugno 2018 23:40
Pedullà: "Soucek arriverà ma non è sostituto di Badelj. Su Meret e Pjaca..."
13 giugno 2018 21:02
Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."
13 giugno 2018 14:19
Antognoni conferma: "Meret sarebbe un grande colpo. Su Chiesa..."
13 giugno 2018 11:43
Meret, la Fiorentina mette sul piatto Saponara. La distanza è minima....
13 giugno 2018 11:30
Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero
12 giugno 2018 23:44
CHIESA VIA? MAGARI FOSSE QUELLO IL PROBLEMA. A FIRENZE ARRIVA MERET
12 giugno 2018 21:15
Pedullà: "Per Meret la Fiorentina fa sul serio, lui non vuole rimanere ad Udine. Eysseric..."
12 giugno 2018 14:55
Nuova idea per il centrocampo, si punta all'ex Juve Pereyra
12 giugno 2018 10:29
Meret, la viola offre prestito con alto obbligo di riscatto
12 giugno 2018 09:01
Casa Mercato Viola, Pjaca non andrà al Valencia. Meret ha scelto i viola, la Roma...
11 giugno 2018 23:40
Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese...
11 giugno 2018 10:53
Qs, la Fiorentina assalta Meret. Ecco il piano di Corvino per portarlo a Firenze
11 giugno 2018 10:16
ZERO TITULI, MA IL FUTURO E' VIOLA. CEROFOLINI NON E' PRONTO, ECCO MERET. PJACA CAMBIA IL CENTROCAMPO DI PIOLI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
11 giugno 2018 01:55
La Fiorentina vicina a Meret, si chiude in settimana? Per Pjaca serve tempo
10 giugno 2018 22:23
Pedullà: “Meret ha detto si in modo totale alla Fiorentina, ed è un passaggio fondamentale"
10 giugno 2018 17:46
Corriere dello Sport, Meret alla Fiorentina con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni
10 giugno 2018 11:38
Prep. portieri Spal: “Meret? Mi ha confermato che per lui la Fiorentina sarebbe l'ideale”
09 giugno 2018 13:17
Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...
09 giugno 2018 09:07
Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big
08 giugno 2018 23:40
MERET+PJACA, PERFETTI. GASPAR? ORA CORVINO RIPETA IL CAPOLAVORO CON GLI ALTRI FLOP
08 giugno 2018 14:22
Sky Sport, Fiorentina forte su Meret ma sarà duello con la Roma. Il costo...
07 giugno 2018 23:48
Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto
07 giugno 2018 23:41
Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."
07 giugno 2018 17:14
TMW, Fiorentina offerta per Meret: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni
07 giugno 2018 15:23
Meret come dopo Sportiello? L'Udinese chiede 20 milioni e la Fiorentina lo molla
06 giugno 2018 20:59
Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A
05 giugno 2018 10:12
Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...
04 giugno 2018 09:28
Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta...
01 giugno 2018 08:43
Ag. Meret: "Fiorentina? Non spenderebbe 20 milioni per comprarlo, non è la sua politica"
26 maggio 2018 16:34
Pedullà: "Meret costa troppo per la Fiorentina. Napoli Chiesa? La verità..."
25 maggio 2018 18:19
Scambio Fiorentina-Udinese: viola su Meret e De Paul, Eysseric può andare in prestito
25 maggio 2018 10:03
Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola
24 maggio 2018 11:35
Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...
23 maggio 2018 23:41
Per la porta si potrebbe aprire un nuovo ciclo con Meret della Spal
22 maggio 2018 08:29
Sportiello o Dragowski? Non è da scartare anche una terza soluzione
20 aprile 2018 09:24
Archivio