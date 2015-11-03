Labaro Viola

Notizie Meret Fiorentina

Corona rivela: “Meret mi ha pagato per far uscire la notizia del tradimento di Conte alla moglie”

19 maggio 2026 11:23

Adani e Cassano snobbano De Gea: "Svilar e Meret i migliori, lo spagnolo è stato inferiore"

27 maggio 2025 13:44

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"

10 marzo 2025 14:52

Da Napoli fanno dietrofront: "La possibile cessione di Meret è una voce senza fondamento"

06 agosto 2024 19:01

Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"

06 agosto 2024 15:57

Meret accoglie Gollini al Napoli: "Ci darà una grande mano, ci siamo conosciuti in nazionale"

22 gennaio 2023 16:46

E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona

29 agosto 2022 11:57

Richiesta troppo alta della Fiorentina per Dragowski. Lo Spezia vira su Meret in uscita da Napoli

04 agosto 2022 15:24

Mareggini: "Consigliai Meret alla Fiorentina, è diverso da Gollini. Vicario? La sorpresa"

06 giugno 2022 09:30

Pedullà scrive: "Alla Fiorentina piace Meret e non ha mosso passi in avanti per Gollini e Vicario"

01 giugno 2022 11:48

Il consiglio di Frey: "Meret ha gli stessi problemi di Dragowski. Fiorentina prendi Vicario o Cragno"

04 maggio 2022 11:18

Disastro Meret ad Empoli, si addormenta con la palla tra i piedi e Pinamonti segna di ribattuta

24 aprile 2022 17:02

Incrocio Meret-Dragowski in panchina, anticipo di mercato? Entrambi con la valigia pronta

10 aprile 2022 09:43

Nazione, la Fiorentina vuole Meret, possibile scambio col Napoli che potrebbe prendersi Dragowski

06 aprile 2022 12:37

Viviano non ha dubbi ed elogia Meret: ''Mi piace moltissimo, l'ho consigliato alla Fiorentina''

05 aprile 2022 18:07

Altra tegola per Meret, dopo i problemi di inzio stagione si frattura anche la seconda vertebra

11 marzo 2022 17:01

Il contratto di Meret con il Napoli scade nel 2023, Fiorentina interessata ad acquistare il portiere

28 febbraio 2022 18:35

Sconcerti: "Vedo bene Caicedo alla Fiorentina come vice Vlahovic. Meret senza personalità"

30 dicembre 2021 16:54

Meret del Napoli è il primo nome se la Fiorentina deciderà di cedere Dragowski, c'è anche la Lazio

29 dicembre 2021 18:17

Repubblica rivela, l'Inter vuole Dragowski, costa 18 milioni. La Fiorentina lo sostituisce con Meret?

19 dicembre 2021 18:15

Meret : "La Fiorentina ha individualità importanti che ci possono mettere in difficoltà"

15 gennaio 2021 16:47

Scelse il Napoli, adesso i tifosi azzurri lo maledicono. Si allungano i tempi di recupero di Meret

21 settembre 2018 20:23

Napoli che tegola! Per Meret frattura all'ulna, stop previsto di 45 giorni

12 luglio 2018 08:53

Visite mediche in corso per Meret a Villa Stuart: è un nuovo giocatore del Napoli

04 luglio 2018 12:25

Sky Sport, fatta per Meret e Karnezis al Napoli. All’Udinese 27.5mln complessivi

29 giugno 2018 12:31

La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...

27 giugno 2018 08:15

Pedullà: "Per Pjaca sviluppi dopo il Mondiale. Lafont? Profilo alla Meret. Su Laurini nessuna trattativa"

26 giugno 2018 14:50

Napoli si defila su Meret, ADL: “Ci sono altri tre profili, saremo ben protetti”

22 giugno 2018 23:42

Sfumato Meret, adesso Corvino vuole Gabriel del Milan. Primi contatti, la trattativa...

22 giugno 2018 18:32

Il Napoli molla Meret e piomba su Areola. Si riapre una possibilità per i viola?

22 giugno 2018 10:56

Maxi scambio con l'Udinese? In viola potrebbero arrivare De Paul e Meret

22 giugno 2018 09:42

Casa Mercato viola, Chiesa rinnova. Stretta finale per De Paul. Pjaca...

21 giugno 2018 23:40

Pedullà: "Meret andava chiuso in due-tre giorni. La Fiorentina ha fretta su Pjaca"

21 giugno 2018 15:34

Marchetti (Sky Sport): "Corvino aveva offerto per Meret un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni"

21 giugno 2018 10:05

Casa Mercato viola, si prova a chiudere per De Paul. Pjaca si studia la formula. Sul portiere....

20 giugno 2018 23:40

Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Meret e De Paul, Saponara contropartita"

20 giugno 2018 23:16

Sportitalia, incontro domani di Corvino per de Paul. Si punta alla chiusura

20 giugno 2018 23:10

Pedullà: "Fiorentina fuori dalla corsa a Meret. Mi aspetto un nome nuovo"

20 giugno 2018 15:01

Corsport: Meret, Corvino non molla. Niente più obbligo di riscatto, ecco 20 milioni cash

20 giugno 2018 09:44

L'UDINESE GIRA LE SPALLE ALLA VIOLA PER MERET ROVINANDO I RAPPORTI. FARESTE ANCORA AFFARI CON L'UDINESE?

19 giugno 2018 15:32

Corvino torna alla carica per Skorupski. Per il mediano piacciono Pulgar e Skhiri

19 giugno 2018 11:10

Meret al Napoli per colpa della voglia viola di non pagare subito. I retroscena della beffa di mercato

18 giugno 2018 23:55

Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi

18 giugno 2018 23:45

Salta l'arrivo di Meret alla Fiorentina. Lo compra il Napoli per 25 milioni di euro

18 giugno 2018 23:31

Galli: "Meret e Cragno hanno profili diversi, ma perche non puntare su Cerofolini?"

18 giugno 2018 12:40

Carnevale (Udinese): "Meret sarà il portiere titolare dell'Udinese, il presidente ha deciso così"

16 giugno 2018 17:23

Sky Sport: la Roma vuole Meret per sostituire Allison, destinato al Real Madrid

16 giugno 2018 12:46

La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve

15 giugno 2018 12:01

Stadio, l'Udinese non vuole fare sconti per Meret, la Fiorentina offre 20 milioni

15 giugno 2018 08:52

La Roma vende Alisson al Real Madrid? I giallorossi chiedono all'Udinese Meret. Avviati i contatti

15 giugno 2018 08:36

Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B

14 giugno 2018 23:40

Calamai: "Mi piace molto Meret, i viola vogliono proporre Eysseric come contropartita tecnica"

14 giugno 2018 12:52

CdS Stadio, Corvino vuole Meret con la "formula Saponara" prestito biennale ed obbligo di riscatto

14 giugno 2018 09:24

Casa Mercato Viola, Corvino si appresta a chiudere per quattro giocatori. Il riassunto delle trattative...

13 giugno 2018 23:40

Pedullà: "Soucek arriverà ma non è sostituto di Badelj. Su Meret e Pjaca..."

13 giugno 2018 21:02

Pedullà: "Meret giocherà nella Fiorentina, grande apertura dell'Udinese. Hancko..."

13 giugno 2018 14:19

Antognoni conferma: "Meret sarebbe un grande colpo. Su Chiesa..."

13 giugno 2018 11:43

Meret, la Fiorentina mette sul piatto Saponara. La distanza è minima....

13 giugno 2018 11:30

Casa Mercato Viola, si chiude per il mediano. Occasione super a costo zero

12 giugno 2018 23:44

CHIESA VIA? MAGARI FOSSE QUELLO IL PROBLEMA. A FIRENZE ARRIVA MERET

12 giugno 2018 21:15

Pedullà: "Per Meret la Fiorentina fa sul serio, lui non vuole rimanere ad Udine. Eysseric..."

12 giugno 2018 14:55

Nuova idea per il centrocampo, si punta all'ex Juve Pereyra

12 giugno 2018 10:29

Meret, la viola offre prestito con alto obbligo di riscatto

12 giugno 2018 09:01

Casa Mercato Viola, Pjaca non andrà al Valencia. Meret ha scelto i viola, la Roma...

11 giugno 2018 23:40

Pedullà conferma, Meret ha detto sì alla Fiorentina. Ora c'è da convincere l'Udinese...

11 giugno 2018 10:53

Qs, la Fiorentina assalta Meret. Ecco il piano di Corvino per portarlo a Firenze

11 giugno 2018 10:16

ZERO TITULI, MA IL FUTURO E' VIOLA. CEROFOLINI NON E' PRONTO, ECCO MERET. PJACA CAMBIA IL CENTROCAMPO DI PIOLI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

11 giugno 2018 01:55

La Fiorentina vicina a Meret, si chiude in settimana? Per Pjaca serve tempo

10 giugno 2018 22:23

Pedullà: “Meret ha detto si in modo totale alla Fiorentina, ed è un passaggio fondamentale"

10 giugno 2018 17:46

Corriere dello Sport, Meret alla Fiorentina con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni

10 giugno 2018 11:38

Prep. portieri Spal: “Meret? Mi ha confermato che per lui la Fiorentina sarebbe l'ideale”

09 giugno 2018 13:17

Gazzetta, nonostante l'alta richiesta Meret è ancora corteggiato dai viola. L'Udinese...

09 giugno 2018 09:07

Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

08 giugno 2018 23:40

MERET+PJACA, PERFETTI. GASPAR? ORA CORVINO RIPETA IL CAPOLAVORO CON GLI ALTRI FLOP

08 giugno 2018 14:22

Sky Sport, Fiorentina forte su Meret ma sarà duello con la Roma. Il costo...

07 giugno 2018 23:48

Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto

07 giugno 2018 23:41

Pedullà: "La Fiorentina vuole Meret ed è pronta a spendere 20 milioni. La formula del trasferimento..."

07 giugno 2018 17:14

TMW, Fiorentina offerta per Meret: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni

07 giugno 2018 15:23

Meret come dopo Sportiello? L'Udinese chiede 20 milioni e la Fiorentina lo molla

06 giugno 2018 20:59

Skorupski: la Fiorentina lo contende ad un altro club di Serie A

05 giugno 2018 10:12

Porte girevoli: Meret o Cragno sono i nomi in cima alla lista ma le strade sono in salita...

04 giugno 2018 09:28

Porta: tutto su Meret. Prezzo alto, ma Eysseric è una pedina di scambio perfetta...

01 giugno 2018 08:43

Ag. Meret: "Fiorentina? Non spenderebbe 20 milioni per comprarlo, non è la sua politica"

26 maggio 2018 16:34

Pedullà: "Meret costa troppo per la Fiorentina. Napoli Chiesa? La verità..."

25 maggio 2018 18:19

Scambio Fiorentina-Udinese: viola su Meret e De Paul, Eysseric può andare in prestito

25 maggio 2018 10:03

Addio Sportiello. Rebus portiere. Ecco chi potrebbe essere il nuovo portiere viola

24 maggio 2018 11:35

Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...

23 maggio 2018 23:41

Per la porta si potrebbe aprire un nuovo ciclo con Meret della Spal

22 maggio 2018 08:29

Sportiello o Dragowski? Non è da scartare anche una terza soluzione

20 aprile 2018 09:24

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