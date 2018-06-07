TMW, Fiorentina offerta per Meret: prestito con diritto di riscatto a 25 milioni

La Fiorentina prosegue la caccia al sostituto di Marco Sportiello e il primo nome sulla lista di Pantaleo Corvino è quello di Alex Meret, di proprietà dell'Udinese. L'offerta dei viola è sulla base di...

La Fiorentina prosegue la caccia al sostituto di Marco Sportiello e il primo nome sulla lista di Pantaleo Corvino è quello di Alex Meret, di proprietà dell'Udinese. L'offerta dei viola è sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. I bianconeri stanno pensando però di cedere l'estremo difensore a titolo definitivo già in questa finestra di mercato e attendono che qualcuno si faccia avanti. Sullo sfondo c'è anche la Roma, che attende di sapere quale sarà il futuro di Alisson.

tmw