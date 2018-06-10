Pedullà: “Meret ha detto si in modo totale alla Fiorentina, ed è un passaggio fondamentale"

Queste le parole che l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha affidato al suo sito: “Pista confermata. Con un particolare in più: Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga p...

Queste le parole che l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha affidato al suo sito: “Pista confermata. Con un particolare in più: Alex Meret ha detto sì alla Fiorentina, una situazione che lo intriga parecchio. E non potrebbe essere diversamente visto che il club viola gli ha proposto una maglia da titolare, l’eredità di Sportiello. Ora bisogna trovare una soluzione che accontenti l’Udinese, la valutazione è alta, e in qualche modo si cercherà di arrivare alla quadratura. Ma il sì totale di Meret è un passaggio fondamentale"

Alfredopedullà.com