Calamai: "Mi piace molto Meret, i viola vogliono proporre Eysseric come contropartita tecnica"

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Hancko è una scommessa, ma non è su questo giocatore che si può pesare la Fiorentina".Prosegue su un altro obiettivo di mercato: "Meret, invece,...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Hancko è una scommessa, ma non è su questo giocatore che si può pesare la Fiorentina".

Prosegue su un altro obiettivo di mercato: "Meret, invece, mi piace molto. All’Udinese comandano i Pozzo, le altre sono figure di contorno. Se Meret non dovesse andare alla Fiorentina, dove va? Penso che i viola faranno di tutto per inserire una contropartita tecnica nell’affare e a tal proposito attenzione ad Eysseric che piace all’Udinese".

E sulle altre trattative in ballo: "Le trattative per Pjaca e Meret mi piacciono. Per il tesoretto penso che la discriminate sarà Eysseric. A me non piace, ma ha tanti estimatori e lo puoi vendere tra i 4 e gli 8 milioni di euro".