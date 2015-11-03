Labaro Viola

Notizie Calamai Fiorentina

Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”

26 aprile 2026 15:19

Calamai: "Col Verona farei giocare Rugani, deve dimenticare Udine e convincere la Fiorentina"

03 aprile 2026 13:20

Calamai: "Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze"

29 marzo 2026 15:45

Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”

22 marzo 2026 23:57

Calamai: "Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere"

08 marzo 2026 18:18

Calamai: "La Fiorentina non può perdere il derby. Oggi l'occasione di riagganciare il treno salvezza"

23 febbraio 2026 16:29

Calamai: "La Fiorentina non deve farsi scappare Sarri a giugno, Paratici metta da parte i vecchi dissidi"

01 febbraio 2026 16:55

Calamai: "Paratici deve intervenire subito, entro lunedì deve arrivare un difensore centrale forte"

25 gennaio 2026 16:07

Calamai: “Paratici venga annunciato domani per dare continuità a questo risultato importante”

21 dicembre 2025 20:57

Calamai: "La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro"

21 dicembre 2025 14:07

Calamai attacca Gattuso: "Sbagliato puntare il dito su Kean e la Fiorentina, il ruolo di CT richiede equilibrio"

16 novembre 2025 15:50

Calamai lancia l’allarme: “Fiorentina: la paura della Serie B è reale. La società deve agire”

27 ottobre 2025 10:38

Calamai: "Vlahovic sembra un uomo prigioniero del dio denaro, è eternamente in guerra."

21 luglio 2025 11:29

Calamai: "La società prepari subito la squadra a Pioli, solo così faremo una partenza straordinaria"

02 luglio 2025 13:34

Calamai: "Quasi nulle le possibilità di permanenza di Gud nella Fiorentina di Pioli. E questo è un mistero"

23 giugno 2025 14:45

Sentite Calamai: "Per me la permanenza di Kean alla Fiorentina sarebbe un miracolo"

17 aprile 2025 15:30

Calamai non ha dubbi: "In questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean"

31 marzo 2025 14:30

Calamai esalta Kean: "La doppietta con l'Italia dimostra la sua maturità a livello internazionale"

24 marzo 2025 15:15

Calamai punge: "Palladino sembra incapace a valorizzare la ricchezza tecnica della Fiorentina"

17 febbraio 2025 14:30

Calamai: "Vlahovic grande attaccante, ma ieri nessuno della Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean"

30 dicembre 2024 15:00

Calamai: "Sarà la stagione di un Leicester italiano. Ora la Fiorentina ha il dovere di provarci"

09 dicembre 2024 14:45

Calamai esalta Cataldi: "Lui è stato mandato via dalla Lazio e adesso si è preso la Fiorentina"

21 ottobre 2024 15:59

Luca Calamai: "Italiano è in totale confusione, non riesce a trovare l'idea giusta"

18 febbraio 2024 18:03

Calamai: "Commisso ha fatto il capofamiglia, a giugno capiremo se vorrà far crescere la Fiorentina"

09 febbraio 2024 14:30

Calamai, la Fiorentina deve recuperare i suoi giocatori migliori ma Italiano cambi modulo

05 febbraio 2024 22:00

Calamai rivela: "Potrebbe essere Kouamè la contropartita per Gudmundsson, la Fiorentina ci prova"

30 gennaio 2024 11:31

Calamai annuncia a sorpresa: "Baldanzi andrà alla Juventus, tra due anni sarà in Nazionale"

28 gennaio 2024 11:41

Calamai: "Beltran non è un centravanti classico ma nemmeno un trequartista, deve alzare media gol"

04 dicembre 2023 14:06

Calamai se la ride: "Incredibile come il Milan abbia puntato su Jovic dopo la Fiorentina, un grave autogol"

23 ottobre 2023 12:34

Calamai: "Il Napoli vuole prendere Italiano a giugno, decisivi gli ottimi rapporti con la Fiorentina"

23 ottobre 2023 11:01

Calamai ammette: "Bonaventura dopo l'addio al Milan sembrava destinato a un lento declino"

16 ottobre 2023 11:03

Calamai rivela: "De Laurentiis voleva in tutti i modi Italiano, chissà come avrà reagito ieri"

09 ottobre 2023 12:39

Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"

05 ottobre 2023 12:22

Calamai: "Italiano fondamentale per trascinare la Fiorentina in finale di Conference. Poi servono i campioni"

12 giugno 2023 16:40

Calamai: "Commisso pretenda da Italiano il rispetto dell'accordo. Fiorentina ha bisogno del suo mister"

05 giugno 2023 14:20

Calamai: "Fiorentina può dire la sua in Europa, ha le carte in regola per regalarsi un sogno"

11 maggio 2023 17:05

Calamai: "Fiorentina in corsa per due trofei, alzare una Coppa è quasi un dovere. Ma c'è anche il campionato"

13 aprile 2023 15:45

Calamai promuove Italiano: "Ha difeso il lavoro del gruppo e ora si trova la rosa sul pezzo. Mese incredibile"

20 marzo 2023 16:40

Calamai: "Spalletti? Mai preso in considerazione la Fiorentina. Per lui impossibile vivere Firenze con freddezza"

02 marzo 2023 13:30

Calamai: "Serie A campionato modesto. Come si fa a mettere Verona-Fiorentina alle 18.30 di lunedì?"

27 febbraio 2023 14:45

Calamai: "Italiano? Stessi errori di Iachini con attaccanti. Deve crescere per essere allenatore internazionale"

23 febbraio 2023 18:13

Calamai: "Amrabat non è un regista. Italiano si è dimenticato di Castrovilli, deve avere coraggio"

20 febbraio 2023 13:55

"Commisso faccia domande ai suoi collaboratori, spesi 200 milioni e la Fiorentina non ha centravanti"

19 gennaio 2023 13:53

"Spalletti non ha criticato i tifosi del Napoli in autostrada come fece a Firenze con chi lo beccò"

09 gennaio 2023 14:51

Calamai: "Alcuni tifosi della Fiorentina hanno accusato Nico di risparmiarsi, bisogna avere più cuore"

09 gennaio 2023 14:26

L'entusiasmo di Calamai: "Firenze modello per il calcio italiano. Stadio? Come i più grandi d'Europa"

10 marzo 2022 20:51

Calamai ammette: "Fosse dipeso da me Biraghi sarebbe stato il primo ad essere venduto in estate"

19 gennaio 2022 18:35

Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai

11 gennaio 2022 17:34

Calamai: "Fiorentina, è l'anno buono. Vlahovic fa paura: è un fenomeno, non solo per i gol"

02 dicembre 2021 14:28

Calamai: "Se la Fiorentina vuole andare in Europa deve prendere Berardi, i soldi ci sono"

24 novembre 2021 16:26

Calamai: "Errore non prendere l'esterno chiesto da Italiano. 50 milioni da Chiesa da spendere"

12 novembre 2021 16:22

Calamai: "La Fiorentina è l'unica squadra con una sola punta. La società deve capire che fare"

08 novembre 2021 13:54

Calamai: "Il caso Vlahovic ha rotto l'alchimia della Fiorentina. Fischi? È autolesionismo"

23 ottobre 2021 14:42

Calamai: "Senza rinnovo di Vlahovic la Fiorentina ha sbagliato a non prendere un attaccante"

05 ottobre 2021 15:31

Calamai: "Vlahovic crea danno economico alla Fiorentina e rovina magia nello spogliatoio"

30 settembre 2021 13:53

Calamai: "Il rinnovo di Vlahovic va fatto prima che Commisso parta, se necessario bisogna dargli 5 milioni"

14 settembre 2021 13:37

Calamai: "Vlahovic potrebbe avere difficoltà quest'anno. Fiorentina con pressioni con il Torino: deve vincere"

28 agosto 2021 14:22

Calamai: "Berardi ha accettato la Fiorentina, può arrivare davvero. Al Sassuolo piace Sottil"

24 agosto 2021 14:47

Calamai conferma: "Torreira ad un passo dalla Fiorentina, più utile di Pjanic per Italiano"

23 agosto 2021 17:14

Calamai preoccupato: "La lacuna principale è la difesa: non è adatta al gioco di mister Italiano"

03 agosto 2021 15:17

Calamai: "Torreira verrebbe con grande entusiasmo alla Fiorentina. Mercato? Dobbiamo attendere"

30 luglio 2021 19:42

Calamai: "Antognoni fuori dalla Fiorentina è una sconfitta per tutta Firenze"

17 luglio 2021 20:24

Calamai: "Antognoni è tornato a Firenze. Incontrerà Barone"

08 luglio 2021 19:50

Calamai: "Italiano è bravo ma non è il mago Merlino, bisogna dargli tempo. Su Vlahovic..."

08 luglio 2021 13:58

Calamai: "Stiamo riportando il bel calcio a Firenze. Grande partenza con Gonzalez e Italiano"

28 giugno 2021 13:44

Calamai: "Spezia arrabbiato per situazione Italiano, la Fiorentina dovrà "comprare" anche lo staff"

21 giugno 2021 14:08

Calamai: "Addio Gattuso? Fa immaginare malandrinate, serve dare una spiegazione a Firenze"

17 giugno 2021 11:45

Calamai: "Con Milenkovic come ha fatto De Laurentiis con Milik. Vlahovic? Senza rinnovo sarà uguale"

16 giugno 2021 15:10

Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso"

09 giugno 2021 18:09

Calamai: "Milenkovic lascia la Fiorentina. Pezzella può rimanere. Obiettivo di Gattuso 50 punti"

05 giugno 2021 14:41

Calamai: "Gattuso non può fare i miracoli, dovrà essere aiutato. Europa? Fra 2-3 anni"

28 maggio 2021 17:26

Calamai: "Sarri voleva parlare con Commisso. Gattuso? C'è tanto mistero sulla scelta"

11 maggio 2021 18:26

Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"

10 maggio 2021 14:12

Calamai: "Sarri ascolterebbe volentieri la proposta della Fiorentina. Commisso deve chiamarlo"

05 maggio 2021 14:34

Calamai: "Le ultime due vittorie del Cagliari alzano la quota salvezza"

27 aprile 2021 18:25

Calamai: "Squadra fragile, non ci sono leader. Siamo ancora in tempo per salvarci"

20 aprile 2021 17:18

Calamai: "Vlahovic sta decollando, Amrabat in confusione. Commisso? Prima il ds e poi l'allenatore"

12 aprile 2021 14:20

Calamai: "L'errore che non si deve fare è giocare tutti dietro. Biraghi non ci serve in questo momento"

01 aprile 2021 13:44

Calamai: "Gattuso primo candidato per la panchina della Fiorentina, piace a Commisso da sempre"

31 marzo 2021 18:12

Calamai: "Rischio enorme il ritorno di Iachini. Prandelli? Vlahovic ha perso un riferimento"

26 marzo 2021 18:04

Calamai: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare in aria Prandelli"

23 marzo 2021 17:33

Calamai: "Vlahovic al 70% resterà un giocatore della Fiorentina"

20 marzo 2021 17:54

Calamai: "Prandelli non rischia nemmeno col Benevento. Per richiamare Iachini ci vorrebbe stomaco"

11 marzo 2021 14:14

Calamai: "Pradè resterà, Sarri apre alla Fiorentina. Prandelli perfetto per ruolo dirigenziale"

23 febbraio 2021 13:55

Calamai: "Pioli era l'allenatore giusto della Fiorentina. Ma non ci tocca più"

11 febbraio 2021 14:49

Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque"

26 gennaio 2021 14:38

Calamai: "Ribery non è Ibrahimovic. Ma c'era chi lo voleva in panchina"

24 gennaio 2021 13:18

Calamai: "Ribery? Vuole andare via. Vlahovic? Mi aspetto che rinnovi subito, altrimenti va ceduto"

21 gennaio 2021 16:28

Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"

20 gennaio 2021 17:14

Calamai: "Prandelli? Aveva lo stesso volto di Giampaolo nel dopo partita. Se non vince con il Crotone..."

19 gennaio 2021 18:46

Calamai: "Botti negli ultimi giorni di mercato. Ci penserei bene prima di fare grossi investimenti"

14 gennaio 2021 15:47

Calamai: "Sono sorpreso dal mercato impostato sul 3-5-2"

05 gennaio 2021 15:29

Calamai: "Se la Roma non chiude per El Shaarawy è pronta la Fiorentina"

02 gennaio 2021 10:00

Calamai: "La Fiorentina sta cercando una seconda punta. Kouame..."

30 dicembre 2020 15:11

Calamai: "Non sto vedendo nulla di Prandelli. Non so se sia l'allenatore giusto per la Fiorentina"

22 dicembre 2020 15:15

Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti"

10 dicembre 2020 14:34

Calamai: "La cessione di Chiesa ha affossato la Fiorentina. Questa non è una squadra"

03 dicembre 2020 14:58

Calamai: "Penso che la Fiorentina prenderà un attaccante, penso si vada su Piatek"

01 dicembre 2020 14:23

Calamai: "Con Belotti Fiorentina da alta classifica. Milan non è più forte dei viola"

26 novembre 2020 18:24

Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"

17 novembre 2020 15:02

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