Notizie Calamai Fiorentina

Calamai: “Oggi Vanoli ha lavorato per se stesso. Perché non è entrato Braschi in una gara del genere?”
26 aprile 2026 15:19
Calamai: "Col Verona farei giocare Rugani, deve dimenticare Udine e convincere la Fiorentina"
03 aprile 2026 13:20
Calamai: "Per il rilancio Viola serve Sarri: Paratici metta da parte le vecchie tensioni e lo porti a Firenze"
29 marzo 2026 15:45
Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”
22 marzo 2026 23:57
Calamai: "Oggi non è stata una partita di calcio, la Fiorentina non era convinta di poter vincere"
08 marzo 2026 18:18
Calamai: "La Fiorentina non può perdere il derby. Oggi l'occasione di riagganciare il treno salvezza"
23 febbraio 2026 16:29
Calamai: "La Fiorentina non deve farsi scappare Sarri a giugno, Paratici metta da parte i vecchi dissidi"
01 febbraio 2026 16:55
Calamai: "Paratici deve intervenire subito, entro lunedì deve arrivare un difensore centrale forte"
25 gennaio 2026 16:07
Calamai: “Paratici venga annunciato domani per dare continuità a questo risultato importante”
21 dicembre 2025 20:57
Calamai: "La pazienza è finita, nessun proprietario ha resistito a lungo con la Curva contro"
21 dicembre 2025 14:07
Calamai attacca Gattuso: "Sbagliato puntare il dito su Kean e la Fiorentina, il ruolo di CT richiede equilibrio"
16 novembre 2025 15:50
Calamai lancia l’allarme: “Fiorentina: la paura della Serie B è reale. La società deve agire”
27 ottobre 2025 10:38
Calamai: "Vlahovic sembra un uomo prigioniero del dio denaro, è eternamente in guerra."
21 luglio 2025 11:29
Calamai: "La società prepari subito la squadra a Pioli, solo così faremo una partenza straordinaria"
02 luglio 2025 13:34
Calamai: "Quasi nulle le possibilità di permanenza di Gud nella Fiorentina di Pioli. E questo è un mistero"
23 giugno 2025 14:45
Sentite Calamai: "Per me la permanenza di Kean alla Fiorentina sarebbe un miracolo"
17 aprile 2025 15:30
Calamai non ha dubbi: "In questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean"
31 marzo 2025 14:30
Calamai esalta Kean: "La doppietta con l'Italia dimostra la sua maturità a livello internazionale"
24 marzo 2025 15:15
Calamai punge: "Palladino sembra incapace a valorizzare la ricchezza tecnica della Fiorentina"
17 febbraio 2025 14:30
Calamai: "Vlahovic grande attaccante, ma ieri nessuno della Fiorentina lo avrebbe voluto al posto di Kean"
30 dicembre 2024 15:00
Calamai: "Sarà la stagione di un Leicester italiano. Ora la Fiorentina ha il dovere di provarci"
09 dicembre 2024 14:45
Calamai esalta Cataldi: "Lui è stato mandato via dalla Lazio e adesso si è preso la Fiorentina"
21 ottobre 2024 15:59
Luca Calamai: "Italiano è in totale confusione, non riesce a trovare l'idea giusta"
18 febbraio 2024 18:03
Calamai: "Commisso ha fatto il capofamiglia, a giugno capiremo se vorrà far crescere la Fiorentina"
09 febbraio 2024 14:30
Calamai, la Fiorentina deve recuperare i suoi giocatori migliori ma Italiano cambi modulo
05 febbraio 2024 22:00
Calamai rivela: "Potrebbe essere Kouamè la contropartita per Gudmundsson, la Fiorentina ci prova"
30 gennaio 2024 11:31
Calamai annuncia a sorpresa: "Baldanzi andrà alla Juventus, tra due anni sarà in Nazionale"
28 gennaio 2024 11:41
Calamai: "Beltran non è un centravanti classico ma nemmeno un trequartista, deve alzare media gol"
04 dicembre 2023 14:06
Calamai se la ride: "Incredibile come il Milan abbia puntato su Jovic dopo la Fiorentina, un grave autogol"
23 ottobre 2023 12:34
Calamai: "Il Napoli vuole prendere Italiano a giugno, decisivi gli ottimi rapporti con la Fiorentina"
23 ottobre 2023 11:01
Calamai ammette: "Bonaventura dopo l'addio al Milan sembrava destinato a un lento declino"
16 ottobre 2023 11:03
Calamai rivela: "De Laurentiis voleva in tutti i modi Italiano, chissà come avrà reagito ieri"
09 ottobre 2023 12:39
Calamai: "La Conference non è una coppetta, Beltran e Nzola devono fare come Jovic e Cabral"
05 ottobre 2023 12:22
Calamai: "Italiano fondamentale per trascinare la Fiorentina in finale di Conference. Poi servono i campioni"
12 giugno 2023 16:40
Calamai: "Commisso pretenda da Italiano il rispetto dell'accordo. Fiorentina ha bisogno del suo mister"
05 giugno 2023 14:20
Calamai: "Fiorentina può dire la sua in Europa, ha le carte in regola per regalarsi un sogno"
11 maggio 2023 17:05
Calamai: "Fiorentina in corsa per due trofei, alzare una Coppa è quasi un dovere. Ma c'è anche il campionato"
13 aprile 2023 15:45
Calamai promuove Italiano: "Ha difeso il lavoro del gruppo e ora si trova la rosa sul pezzo. Mese incredibile"
20 marzo 2023 16:40
Calamai: "Spalletti? Mai preso in considerazione la Fiorentina. Per lui impossibile vivere Firenze con freddezza"
02 marzo 2023 13:30
Calamai: "Serie A campionato modesto. Come si fa a mettere Verona-Fiorentina alle 18.30 di lunedì?"
27 febbraio 2023 14:45
Calamai: "Italiano? Stessi errori di Iachini con attaccanti. Deve crescere per essere allenatore internazionale"
23 febbraio 2023 18:13
Calamai: "Amrabat non è un regista. Italiano si è dimenticato di Castrovilli, deve avere coraggio"
20 febbraio 2023 13:55
"Commisso faccia domande ai suoi collaboratori, spesi 200 milioni e la Fiorentina non ha centravanti"
19 gennaio 2023 13:53
"Spalletti non ha criticato i tifosi del Napoli in autostrada come fece a Firenze con chi lo beccò"
09 gennaio 2023 14:51
Calamai: "Alcuni tifosi della Fiorentina hanno accusato Nico di risparmiarsi, bisogna avere più cuore"
09 gennaio 2023 14:26
L'entusiasmo di Calamai: "Firenze modello per il calcio italiano. Stadio? Come i più grandi d'Europa"
10 marzo 2022 20:51
Calamai ammette: "Fosse dipeso da me Biraghi sarebbe stato il primo ad essere venduto in estate"
19 gennaio 2022 18:35
Svolta nel mondo degli arbitri, adesso hanno un addetto stampa, è il fiorentino Luca Calamai
11 gennaio 2022 17:34
Calamai: "Fiorentina, è l'anno buono. Vlahovic fa paura: è un fenomeno, non solo per i gol"
02 dicembre 2021 14:28
Calamai: "Se la Fiorentina vuole andare in Europa deve prendere Berardi, i soldi ci sono"
24 novembre 2021 16:26
Calamai: "Errore non prendere l'esterno chiesto da Italiano. 50 milioni da Chiesa da spendere"
12 novembre 2021 16:22
Calamai: "La Fiorentina è l'unica squadra con una sola punta. La società deve capire che fare"
08 novembre 2021 13:54
Calamai: "Il caso Vlahovic ha rotto l'alchimia della Fiorentina. Fischi? È autolesionismo"
23 ottobre 2021 14:42
Calamai: "Senza rinnovo di Vlahovic la Fiorentina ha sbagliato a non prendere un attaccante"
05 ottobre 2021 15:31
Calamai: "Vlahovic crea danno economico alla Fiorentina e rovina magia nello spogliatoio"
30 settembre 2021 13:53
Calamai: "Il rinnovo di Vlahovic va fatto prima che Commisso parta, se necessario bisogna dargli 5 milioni"
14 settembre 2021 13:37
Calamai: "Vlahovic potrebbe avere difficoltà quest'anno. Fiorentina con pressioni con il Torino: deve vincere"
28 agosto 2021 14:22
Calamai: "Berardi ha accettato la Fiorentina, può arrivare davvero. Al Sassuolo piace Sottil"
24 agosto 2021 14:47
Calamai conferma: "Torreira ad un passo dalla Fiorentina, più utile di Pjanic per Italiano"
23 agosto 2021 17:14
Calamai preoccupato: "La lacuna principale è la difesa: non è adatta al gioco di mister Italiano"
03 agosto 2021 15:17
Calamai: "Torreira verrebbe con grande entusiasmo alla Fiorentina. Mercato? Dobbiamo attendere"
30 luglio 2021 19:42
Calamai: "Antognoni fuori dalla Fiorentina è una sconfitta per tutta Firenze"
17 luglio 2021 20:24
Calamai: "Antognoni è tornato a Firenze. Incontrerà Barone"
08 luglio 2021 19:50
Calamai: "Italiano è bravo ma non è il mago Merlino, bisogna dargli tempo. Su Vlahovic..."
08 luglio 2021 13:58
Calamai: "Stiamo riportando il bel calcio a Firenze. Grande partenza con Gonzalez e Italiano"
28 giugno 2021 13:44
Calamai: "Spezia arrabbiato per situazione Italiano, la Fiorentina dovrà "comprare" anche lo staff"
21 giugno 2021 14:08
Calamai: "Addio Gattuso? Fa immaginare malandrinate, serve dare una spiegazione a Firenze"
17 giugno 2021 11:45
Calamai: "Con Milenkovic come ha fatto De Laurentiis con Milik. Vlahovic? Senza rinnovo sarà uguale"
16 giugno 2021 15:10
Calamai: "Secondo me per Ribery la storia con la Fiorentina è finita dopo l'incontro con Gattuso"
09 giugno 2021 18:09
Calamai: "Milenkovic lascia la Fiorentina. Pezzella può rimanere. Obiettivo di Gattuso 50 punti"
05 giugno 2021 14:41
Calamai: "Gattuso non può fare i miracoli, dovrà essere aiutato. Europa? Fra 2-3 anni"
28 maggio 2021 17:26
Calamai: "Sarri voleva parlare con Commisso. Gattuso? C'è tanto mistero sulla scelta"
11 maggio 2021 18:26
Calamai: "Vlahovic resterà a Firenze. Commisso deve fare una squadra"
10 maggio 2021 14:12
Calamai: "Sarri ascolterebbe volentieri la proposta della Fiorentina. Commisso deve chiamarlo"
05 maggio 2021 14:34
Calamai: "Le ultime due vittorie del Cagliari alzano la quota salvezza"
27 aprile 2021 18:25
Calamai: "Squadra fragile, non ci sono leader. Siamo ancora in tempo per salvarci"
20 aprile 2021 17:18
Calamai: "Vlahovic sta decollando, Amrabat in confusione. Commisso? Prima il ds e poi l'allenatore"
12 aprile 2021 14:20
Calamai: "L'errore che non si deve fare è giocare tutti dietro. Biraghi non ci serve in questo momento"
01 aprile 2021 13:44
Calamai: "Gattuso primo candidato per la panchina della Fiorentina, piace a Commisso da sempre"
31 marzo 2021 18:12
Calamai: "Rischio enorme il ritorno di Iachini. Prandelli? Vlahovic ha perso un riferimento"
26 marzo 2021 18:04
Calamai: "Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare in aria Prandelli"
23 marzo 2021 17:33
Calamai: "Vlahovic al 70% resterà un giocatore della Fiorentina"
20 marzo 2021 17:54
Calamai: "Prandelli non rischia nemmeno col Benevento. Per richiamare Iachini ci vorrebbe stomaco"
11 marzo 2021 14:14
Calamai: "Pradè resterà, Sarri apre alla Fiorentina. Prandelli perfetto per ruolo dirigenziale"
23 febbraio 2021 13:55
Calamai: "Pioli era l'allenatore giusto della Fiorentina. Ma non ci tocca più"
11 febbraio 2021 14:49
Calamai: "Commisso per me è da dieci. Mentre la società è da cinque"
26 gennaio 2021 14:38
Calamai: "Ribery non è Ibrahimovic. Ma c'era chi lo voleva in panchina"
24 gennaio 2021 13:18
Calamai: "Ribery? Vuole andare via. Vlahovic? Mi aspetto che rinnovi subito, altrimenti va ceduto"
21 gennaio 2021 16:28
Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"
20 gennaio 2021 17:14
Calamai: "Prandelli? Aveva lo stesso volto di Giampaolo nel dopo partita. Se non vince con il Crotone..."
19 gennaio 2021 18:46
Calamai: "Botti negli ultimi giorni di mercato. Ci penserei bene prima di fare grossi investimenti"
14 gennaio 2021 15:47
Calamai: "Sono sorpreso dal mercato impostato sul 3-5-2"
05 gennaio 2021 15:29
Calamai: "Se la Roma non chiude per El Shaarawy è pronta la Fiorentina"
02 gennaio 2021 10:00
Calamai: "La Fiorentina sta cercando una seconda punta. Kouame..."
30 dicembre 2020 15:11
Calamai: "Non sto vedendo nulla di Prandelli. Non so se sia l'allenatore giusto per la Fiorentina"
22 dicembre 2020 15:15
Calamai: "Ribery campione svuotato per la famiglia in Germania e gli stadi vuoti"
10 dicembre 2020 14:34
Calamai: "La cessione di Chiesa ha affossato la Fiorentina. Questa non è una squadra"
03 dicembre 2020 14:58
Calamai: "Penso che la Fiorentina prenderà un attaccante, penso si vada su Piatek"
01 dicembre 2020 14:23
Calamai: "Con Belotti Fiorentina da alta classifica. Milan non è più forte dei viola"
26 novembre 2020 18:24
Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"
17 novembre 2020 15:02
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