Calamai: "Rischio enorme il ritorno di Iachini. Prandelli? Vlahovic ha perso un riferimento"

Calamai parla della Fiorentina

"Ritorno di Iachini? Rischio enorme - ha detto Luca Calamai a Radio Bruno -, serve uno psicologo alla Fiorentina. Vlahovic con lui era fuori. A Dusan è stato tolto un riferimento come Prandelli. La Fiorentina non ha dato risposte valide con nessuno degli ultimi tre allenatori. Penso che in dirigenza rimarranno sia Joe Barone che Daniele Pradè. Penso che ci sia un patrimonio tentino importante, serve un grande allenatore. Un nome? Gattuso ma occhio a Marcelino".

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