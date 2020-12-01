Calamai: "Penso che la Fiorentina prenderà un attaccante, penso si vada su Piatek"
Il mercato di gennaio si avvicina e Luca Calamai scrive attraverso Twitter il suo pensiero sul prossimo obiettivo della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2020 14:23
Questo il tweet di Luca Calamai, giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport, sul prossimo mercato della Fiorentina: "Penso che la Fiorentina a gennaio comprerà un attaccante e penso che Piatek sia l’obiettivo più giusto visto che tra l’altro è gia stato con Prandelli"
LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADE'
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