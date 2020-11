LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADÈ

Si avvicina il mercato di gennaio e la Fiorentina ha un disperato bisogno di un attaccante dopo il flop di Cutrone, Vlahovic e Koaumè. Nei giorni scorsi era stato fatto il nome di Caicedo, il centravanti della Lazio che non sta trovando spazio come vorrebbe nella rosa biancoceleste. Ma questa voce non trova conferme in casa viola, non è mai stata contattata la Lazio nè interessa in nessun modo il bomber classe 88. Guadagna anche troppo per la sua età.

Come già detto ieri (LEGGI QUI) non c’è nessuna intenzione da parte della Fiorentina di fare grossi investimenti economici a gennaio, il motivo è molto semplice. Con un allenatore e un direttore sportivo in uscita nel prossimo giugno, comprare giocatori a gennaio con il rischio di essere fuori dal progetto tecnico con il nuovo allenatore sarebbe un rischio economico troppo grande in cui non si può ricadere. Duncan insegna. Ma questo non vuol dire che non verrà rinforzata la squadra a gennaio. Ci saranno rinforzi, ma solo a basso costo e magari in prestito.

Per l’attacco, escluso il nome di Caicedo, si cerca di capire se Llorente possa essere un nome apprezzato da Cesare Prandelli. Il centravanti spagnolo, classe 85, è praticamente un fuori rosa del Napoli di Gattuso. È alla ricerca di una grande occasione, e la Fiorentina potrebbe essere la sua grande occasione per tornare in campo. Lo ha raccomandato anche Jose Maria Callejon, suo compagno di squadra la scorsa stagione e connazionale.

Insomma, il casting è partito. Prandelli e il popolo viola non vedono l’ora di vedere un calciatore che sappia fare gol e magari essere da guida per i giovani attaccanti presenti in rosa.

Flavio Ognissanti

