Notizie Llorente Fiorentina

Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze
25 dicembre 2020 18:25
Sky Sport, Fiorentina su Llorente, i viola l'hanno cercato anche in estate. Il centravanti riflette
12 dicembre 2020 18:01
LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADÈ
30 novembre 2020 22:59
Nazione, Llorente aspetta una chiamata della Fiorentina. Vlahovic? Due opzioni per il prestito
30 settembre 2020 10:33
Nazione, Llorente nel mirino della Fiorentina. Per Cutrone in viola si aspetta solo l'ok dei Wolves
28 dicembre 2019 11:46
"La volontà dell'Inter è di vendere Politano alla viola, visto che con il rientro di Sanchez non avrà spazio"
26 dicembre 2019 12:50
L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku
28 agosto 2019 21:24
TMW, l'agente di Llorente ha incontrato al centro sportivo i viola. La Fiorentina prova ad aggiudicarselo
23 agosto 2019 18:24
Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi
17 agosto 2019 10:05
CorSport, il Napoli ha chiesto informazioni sull'attaccante svincolato Fernando Llorente
08 agosto 2019 13:31
Gazzetta, Commisso resta vigile sugli attaccanti liberi, è pronto a regalarsi la sua stella
07 agosto 2019 10:00
Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick
03 agosto 2019 12:02
Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio
03 agosto 2019 11:48
TMW, la Fiorentina incassa il sì di Fernando Llorente ma il suo futuro è legato a quello di Simeone
31 luglio 2019 18:19
Tuttosport, se parte Simeone la Fiorentina punta Llorente e Lammers
31 luglio 2019 11:30
Fiorentina alla ricerca del suo vero nove. Gli svincolati Balotelli e Llorente sono le due possibilità
31 luglio 2019 09:24
La Fiorentina ha detto no a Khedira. 12 milioni per Lirola, su Boateng e Llorente...
28 luglio 2019 00:56
"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva"
27 luglio 2019 18:48
Vlahovic resterà alla Fiorentina, bocciati sia Balotelli che Llorente, non verranno acquistati per scelta viola
27 luglio 2019 11:09
Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola"
22 luglio 2019 19:47
Fiorentina interessata a Maehle, ecco il costo. Secco no su Balotelli e Llorente, Demme...
20 luglio 2019 12:47
Corriere Fiorentino, i viola sono a caccia di calciatori d'esperienza. Borja Valero e Llorente nel mirino ma...
19 luglio 2019 13:57
"Si complica la pista Llorente-Fiorentina, il Tottenham vuole offrire il rinnovo al centravanti"
19 luglio 2019 02:44
Incontro interlocutorio tra Pradè e gli agenti di Llorente. L'attaccante valuterà tutte le offerte ricevute
19 luglio 2019 01:12
Carnasciali: “Mi aspetto che la Fiorentina lavori in prospettiva. E su Chiesa, Llorente e Borja Valero...”
18 luglio 2019 18:04
Llorente prende in considerazione la Fiorentina, da svincolato potrebbe essere il colpo viola per l'attacco
18 luglio 2019 01:05
Sky, la Fiorentina è interessata a Llorente, finalista di Champions League con il Totthenam
17 luglio 2019 23:52
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