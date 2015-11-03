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Notizie Llorente Fiorentina

Cm.com, mercato Fiorentina: per Biraghi c'è l'interesse della Lazio. Llorente non vuole Firenze

25 dicembre 2020 18:25

Sky Sport, Fiorentina su Llorente, i viola l'hanno cercato anche in estate. Il centravanti riflette

12 dicembre 2020 18:01

LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADÈ

30 novembre 2020 22:59

Nazione, Llorente aspetta una chiamata della Fiorentina. Vlahovic? Due opzioni per il prestito

30 settembre 2020 10:33

Nazione, Llorente nel mirino della Fiorentina. Per Cutrone in viola si aspetta solo l'ok dei Wolves

28 dicembre 2019 11:46

"La volontà dell'Inter è di vendere Politano alla viola, visto che con il rientro di Sanchez non avrà spazio"

26 dicembre 2019 12:50

L'agente di Llorente è nella sede dell'Inter. Il giocatore potrebbe essere l'alternativa a Lukaku

28 agosto 2019 21:24

TMW, l'agente di Llorente ha incontrato al centro sportivo i viola. La Fiorentina prova ad aggiudicarselo

23 agosto 2019 18:24

Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi

17 agosto 2019 10:05

CorSport, il Napoli ha chiesto informazioni sull'attaccante svincolato Fernando Llorente

08 agosto 2019 13:31

Gazzetta, Commisso resta vigile sugli attaccanti liberi, è pronto a regalarsi la sua stella

07 agosto 2019 10:00

Gazzetta, su Llorente si è inserita anche la Roma ma prima dovrà risolvere la questione Schick

03 agosto 2019 12:02

Il nome più caldo è il regista Demme del Lipsia. Llorente è svincolato ma il nodo è l'ingaggio

03 agosto 2019 11:48

TMW, la Fiorentina incassa il sì di Fernando Llorente ma il suo futuro è legato a quello di Simeone

31 luglio 2019 18:19

Tuttosport, se parte Simeone la Fiorentina punta Llorente e Lammers

31 luglio 2019 11:30

Fiorentina alla ricerca del suo vero nove. Gli svincolati Balotelli e Llorente sono le due possibilità

31 luglio 2019 09:24

La Fiorentina ha detto no a Khedira. 12 milioni per Lirola, su Boateng e Llorente...

28 luglio 2019 00:56

"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva"

27 luglio 2019 18:48

Vlahovic resterà alla Fiorentina, bocciati sia Balotelli che Llorente, non verranno acquistati per scelta viola

27 luglio 2019 11:09

Bucchioni: "Balotelli non piace, non c'è nessun tipo di trattativa. Ecco chi sta cercando la viola"

22 luglio 2019 19:47

Fiorentina interessata a Maehle, ecco il costo. Secco no su Balotelli e Llorente, Demme...

20 luglio 2019 12:47

Corriere Fiorentino, i viola sono a caccia di calciatori d'esperienza. Borja Valero e Llorente nel mirino ma...

19 luglio 2019 13:57

"Si complica la pista Llorente-Fiorentina, il Tottenham vuole offrire il rinnovo al centravanti"

19 luglio 2019 02:44

Incontro interlocutorio tra Pradè e gli agenti di Llorente. L'attaccante valuterà tutte le offerte ricevute

19 luglio 2019 01:12

Carnasciali: “Mi aspetto che la Fiorentina lavori in prospettiva. E su Chiesa, Llorente e Borja Valero...”

18 luglio 2019 18:04

Llorente prende in considerazione la Fiorentina, da svincolato potrebbe essere il colpo viola per l'attacco

18 luglio 2019 01:05

Sky, la Fiorentina è interessata a Llorente, finalista di Champions League con il Totthenam

17 luglio 2019 23:52

Marcos Llorente: "Sapevamo che la viola ci avrebbe complicato le cose, ieri buona chance per i giovani"

24 agosto 2017 12:08

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