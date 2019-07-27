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"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva"

Questo il tweet del noto giornalista Luca Calamai:"La Fiorentina ha bocciato Balotelli e Llorente. Fiducia a Simeone e Vlahovic con il giovane serbo che dovrebbe partire titolare"Dunque la Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 18:48
"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva" -
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Questo il tweet del noto giornalista Luca Calamai:

"La Fiorentina ha bocciato Balotelli e Llorente. Fiducia a Simeone e Vlahovic con il giovane serbo che dovrebbe partire titolare"

Dunque la Fiorentina avrebbe deciso di non investire sull'attacco e valorizzare Vlahovic, spendendo le risorse in altri ruoli

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