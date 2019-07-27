"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva"

Questo il tweet del noto giornalista Luca Calamai:"La Fiorentina ha bocciato Balotelli e Llorente. Fiducia a Simeone e Vlahovic con il giovane serbo che dovrebbe partire titolare"Dunque la Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2019 18:48

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