"Non arriverà nessuna punta. Vlahovic sarà il titolare viola, Simeone la sua riserva"
Questo il tweet del noto giornalista Luca Calamai:"La Fiorentina ha bocciato Balotelli e Llorente. Fiducia a Simeone e Vlahovic con il giovane serbo che dovrebbe partire titolare"Dunque la Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 18:48
Questo il tweet del noto giornalista Luca Calamai:
"La Fiorentina ha bocciato Balotelli e Llorente. Fiducia a Simeone e Vlahovic con il giovane serbo che dovrebbe partire titolare"
Dunque la Fiorentina avrebbe deciso di non investire sull'attacco e valorizzare Vlahovic, spendendo le risorse in altri ruoli