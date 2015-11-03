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Notizie Balotelli Fiorentina

Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"

15 ottobre 2025 22:36

Balotelli attacca il Genoa: "Persone senza rispetto. Vieira temeva faccessi gol perchè poi dovevo giocare"

01 luglio 2025 18:04

Balotelli contro il Genoa: "Qui qualcuno si meriterebbe il Mario 16enne e ribelle non quello maturo"

08 aprile 2025 12:30

Balotelli al fianco di Kean: "È italiano, è nero ed è il mio fratellino. Siamo fieri di te"

11 febbraio 2025 14:20

Balotelli: "Sono un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe. Non inventatevi le cose"

21 gennaio 2025 13:15

Repubblica: "Balotelli-Genoa: game over, il club lo scarica e su di lui c'è il Monza"

17 gennaio 2025 13:59

Balotelli frecciata a Vieira: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema"

05 gennaio 2025 22:57

Che flop Balotelli al Genoa: entro Martedì può rescindere il contratto per andare a giocare in Messico

28 dicembre 2024 11:43

Balotelli torna in Serie A, pochi minuti per lui ma subito un brutto fallo commesso, ammonito

04 novembre 2024 21:26

Balotelli alla Fiorentina? Il suo migliore amico: “Non c’è mai stato nulla. Ultimo treno? Sicuramente sì”

30 ottobre 2024 20:20

Gilardino: "Balotelli non sarà convocato, deve essere tutelato e non è pronto. La Fiorentina ha 2 squadre"

30 ottobre 2024 12:42

Sentite Prandelli: “Balotelli? Tutti vorremmo un gol meraviglioso al debutto, sarebbe una favola”

30 ottobre 2024 09:10

Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"

29 ottobre 2024 19:42

Corriere dello Sport svela: "Balotelli oggi in gruppo. Può giocare nel finale di Fiorentina-Genoa"

29 ottobre 2024 13:28

Balotelli in campo contro la Fiorentina? Il suo preparatore: "Gila lo lancerà una mezz'ora o 45 minuti"

28 ottobre 2024 19:56

Il Genoa dopo settimane ha deciso: Balotelli sarà il nuovo attaccante. Gilardino accontentato

26 ottobre 2024 18:56

Genoa in confusione: dopo il pareggio dietrofront su Balotelli? L'area tecnica non vuole altri attaccanti

19 ottobre 2024 19:40

Sentite Viviano: "Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato"

17 ottobre 2024 22:15

Sentite Balotelli: "Pohjanpalo meglio di me? Ma vaffan***o, quando torno in Serie A la smonto"

14 ottobre 2024 13:15

Il Genoa vuole cacciare Gilardino, contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva. No a Balotelli

14 ottobre 2024 13:14

Imbarazzo Genoa su Balotelli, era fatta ma Blazquez blocca tutto perché non si fida di Gilardino

14 ottobre 2024 12:50

Tacconi duro: "Avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci, calcio di oggi è una noia mortale"

14 ottobre 2024 12:13

Viviano: "Balotelli molto più forte di Vlahovic, chi lo prende fa un affare. Potrebbe giocare ovunque"

13 ottobre 2024 23:17

Pedullà: "Balotelli è vicino a tornare in Serie A, contatti ben avviati con il Genoa"

13 ottobre 2024 13:31

Il Genoa scarta Balotelli e prende Gaston Pereiro come svincolato, da lunedì sarà in gruppo

12 ottobre 2024 12:03

Il Genoa valuta Balotelli ma serve l'ok della proprietà americana che trattava De Gea da svincolato

10 ottobre 2024 20:47

Sentite Viviano: "Chi prende Balotelli A fa un affare, al top era molto più forte di Vlahovic"

10 ottobre 2024 14:45

Balotelli torna in Serie A? Pedullà: "Contatti in corso con il Genoa. Torino sullo sfondo"

09 ottobre 2024 14:10

L'appello di Balotelli: "Voglio tornare in Serie A, cosa ho fatto di grave? Ora si parla di scommesse e doping"

20 settembre 2024 18:39

Balotelli si offre all'Italia: "Voglio tornare in Serie A, sono in forma"

13 settembre 2024 18:05

Viviano: "Prenderei Balotelli alla Fiorentina, non è una serpe nè un problema per lo spogliatoio"

31 gennaio 2024 12:56

Balotelli: "I senatori mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sono ancora il centravanti italiano più forte"

20 ottobre 2023 17:03

Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"

15 ottobre 2023 20:45

Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"

14 ottobre 2023 15:57

Jovic non emerge nemmeno al Milan, si propone Balotelli: "Sono qua, posso fare io il vice Giroud"

26 settembre 2023 13:48

Richards: "Alla Fiorentina senza sapere l'italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi "Testa di Ca***"

07 settembre 2023 15:25

Nessuno lo vuole in serie A, Balotelli rosica: "Il campionato turco è meglio di quello italiano"

07 settembre 2023 13:25

Mancini risponde all'attacco di Balotelli: "Speriamo che lui possa essere in forma davvero"

25 marzo 2023 21:34

Balotelli punge Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi"

25 marzo 2023 16:20

Balotelli nella bufera a Sion. I tifosi bruciano la maglia: "Impegnati e onora la maglia o vattene"

26 febbraio 2023 17:50

Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"

14 ottobre 2022 23:28

Balotelli non si è ambientato in Svizzera al Sion, a gennaio può andare al Cagliari in serie B

27 settembre 2022 12:37

Cassano: "Fossi la Fiorentina prenderei Balotelli, è ancora l'attaccante italiano più forte che c'è"

26 settembre 2022 19:10

Balotelli è un flop anche al Sion in Svizzera: "I suoi movimenti limitati a sottobicchiere da birra"

13 settembre 2022 22:09

Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia

30 agosto 2022 21:34

Montella vuole picchiare Balotelli dopo la partita, rissa sfiorata al fischio finale. Il video della lite

28 agosto 2022 00:55

Tutta l'umiltà di Balotelli: "Con me in campo buone possibilità di segnare, sono bravino sotto porta"

30 marzo 2022 16:50

Parla la mamma di Mancini: "Io avrei chiamato Balotelli, Donnarumma sul gol poteva fare di più"

25 marzo 2022 20:27

Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"

02 marzo 2022 17:10

Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"

12 gennaio 2022 00:21

La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

11 settembre 2021 20:21

Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola

15 giugno 2021 15:53

De Magistris: "Kokorin mi sembra il Balotelli russo, spero dia il suo contributo a questa Fiorentina"

29 gennaio 2021 19:29

Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi

05 dicembre 2020 16:33

Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6

30 novembre 2020 16:25

Alla Fiorentina tutti d'accordo, no a Balotelli. Nessuno lo vuole, nemmeno Prandelli. Il retroscena

20 novembre 2020 12:35

Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."

19 novembre 2020 12:01

Retroscena La Nazione, Commisso voleva Balotelli, Raiola lo stava portando alla Fiorentina, poi saltò tutto

18 novembre 2020 15:50

Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"

17 novembre 2020 15:02

Gazzetta, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli spera e aspetta una chiamata da Firenze

17 novembre 2020 09:06

Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di prendere Balotelli. Si seguono altre strade

15 novembre 2020 12:27

"Balotelli si allena con noi. Ha ricevuto tante proposte. Mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina"

14 novembre 2020 16:31

Sport Mediaset lancia la provocazione, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli veste la maglia viola?

09 novembre 2020 02:02

VIDEO, Balotelli fa danni anche al Grande Fratello, battuta offensiva e sessista contro una ragazza

24 ottobre 2020 02:40

Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...

23 ottobre 2020 22:09

Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."

22 giugno 2020 22:10

Convocati Brescia, il tecnico Diego Lopez ne chiama 21. Out Balotelli, recupera Tonali

21 giugno 2020 19:25

Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"

15 giugno 2020 20:07

Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo

09 giugno 2020 20:43

Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione

06 giugno 2020 14:22

Schira: "Balotelli e Cellino: nei prossimi giorni il summit per sancire la risoluzione consensuale anticipata del contratto"

31 maggio 2020 13:08

Chiellini, nel suo libro accuse a Prandelli: "Ci ha distrutti, quella volta in nazionale per Balotelli..."

23 maggio 2020 21:37

Frey contro Chiellini: "Non è corretto non dire in faccia ad un compagno quello che pensi e poi scriverlo sul libro"

19 maggio 2020 22:47

Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"

10 maggio 2020 00:35

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Balotelli insieme a Rocco Siffredi, il Brescia vieta la diretta Instagram. Il racconto

19 aprile 2020 16:09

I CINQUE ORRORI DEL CALCIO ITALIANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DA AGNELLI, A LOTITO, A GASPERINI. BALOTELLI INVECE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

16 marzo 2020 00:51

Balotelli: "Serie A sospesa in ritardo? Prima dovevano far tornare in testa la Juventus"

12 marzo 2020 23:41

Repubblica, ipotesi niente retrocessioni in serie A e campionato a 22 squadre. I dettagli

10 marzo 2020 14:32

Balotelli: "Fermiamo la Serie A, avete rotto adesso. Non si scherza con la salute"

08 marzo 2020 11:04

Balotelli si sfoga: "Voi continuate a giudicarmi come volete, io proseguirò il mio lavoro quotidiano anche questa volta"

19 gennaio 2020 22:23

Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"

06 gennaio 2020 07:49

A Capodanno incidente per Balotelli, auto contro un cancello, nessuna conseguenza per Supermario

01 gennaio 2020 20:42

Brescia, Balotelli ha la seduta di allenamento alle 11 ma ha già lasciato il centro sportivo

25 novembre 2019 10:20

Balotelli non convocato, Grosso: "Situazione ingigantita, ma deve riuscire ad aiutarsi"

23 novembre 2019 14:42

Boateng: "Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Koulibaly quando tornano a casa"

22 novembre 2019 20:51

Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine

21 novembre 2019 20:16

I fascisti di Forza Nuova ancora contro Balotelli, appeso striscione: "Sei africano"

13 novembre 2019 17:07

Tifosi Brescia attaccano Balotelli: "Vogliamo rispetto, sacrificio e la maglia sudata. Per il momento, sono concetti a lui sconosciuti..."

08 novembre 2019 11:19

"Non ci sono neri italiani". Il Verona contro il suo capo ultras, via dallo stadio fino al 2030

05 novembre 2019 16:45

Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"

04 novembre 2019 21:07

Brescia-Inter: Balotelli coperto dagli insulti degli ultrà interisti. Lui non si scompone ed abbraccia tutti

30 ottobre 2019 12:14

Balotelli torna a far parlare di sè: calcione alla fotocamera di un fotografo durante la gara di ieri

27 ottobre 2019 16:58

Mario Balotelli duro sui social sul fallo di Pulgar su Dessena nel secondo tempo: "Ma la Var?"

22 ottobre 2019 11:20

Brescia in allarme per Balotelli: oggi la decisione finale

21 ottobre 2019 11:29

Corini: "Balotelli voleva giocare ma ha un problema al ginocchio. Pensavamo che Chiesa non recuperasse"

20 ottobre 2019 13:07

Gazzetta, la Fiorentina in estate offrirà 40 milioni per Tonali. Con Balotelli una coppia viola mancata

20 ottobre 2019 11:37

"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"

18 ottobre 2019 15:31

Balotelli, Commisso lo voleva alla Fiorentina, ma Pradè non lo ha voluto. Il motivo...

14 ottobre 2019 11:46

Venuti: "Spero di rimanere a Firenze. Mi dispiace non aver conosciuto Astori. Balotelli e Ribery..."

13 ottobre 2019 12:38

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