Notizie Balotelli Fiorentina

Balotelli sulla nazionale: "Hanno fatto scelte ascoltando determinate persone,poco feeling col mondo Juve"
15 ottobre 2025 22:36
Balotelli attacca il Genoa: "Persone senza rispetto. Vieira temeva faccessi gol perchè poi dovevo giocare"
01 luglio 2025 18:04
Balotelli contro il Genoa: "Qui qualcuno si meriterebbe il Mario 16enne e ribelle non quello maturo"
08 aprile 2025 12:30
Balotelli al fianco di Kean: "È italiano, è nero ed è il mio fratellino. Siamo fieri di te"
11 febbraio 2025 14:20
Balotelli: "Sono un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe. Non inventatevi le cose"
21 gennaio 2025 13:15
Repubblica: "Balotelli-Genoa: game over, il club lo scarica e su di lui c'è il Monza"
17 gennaio 2025 13:59
Balotelli frecciata a Vieira: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema"
05 gennaio 2025 22:57
Che flop Balotelli al Genoa: entro Martedì può rescindere il contratto per andare a giocare in Messico
28 dicembre 2024 11:43
Balotelli torna in Serie A, pochi minuti per lui ma subito un brutto fallo commesso, ammonito
04 novembre 2024 21:26
Balotelli alla Fiorentina? Il suo migliore amico: “Non c’è mai stato nulla. Ultimo treno? Sicuramente sì”
30 ottobre 2024 20:20
Gilardino: "Balotelli non sarà convocato, deve essere tutelato e non è pronto. La Fiorentina ha 2 squadre"
30 ottobre 2024 12:42
Sentite Prandelli: “Balotelli? Tutti vorremmo un gol meraviglioso al debutto, sarebbe una favola”
30 ottobre 2024 09:10
Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"
29 ottobre 2024 19:42
Corriere dello Sport svela: "Balotelli oggi in gruppo. Può giocare nel finale di Fiorentina-Genoa"
29 ottobre 2024 13:28
Balotelli in campo contro la Fiorentina? Il suo preparatore: "Gila lo lancerà una mezz'ora o 45 minuti"
28 ottobre 2024 19:56
Il Genoa dopo settimane ha deciso: Balotelli sarà il nuovo attaccante. Gilardino accontentato
26 ottobre 2024 18:56
Genoa in confusione: dopo il pareggio dietrofront su Balotelli? L'area tecnica non vuole altri attaccanti
19 ottobre 2024 19:40
Sentite Viviano: "Balotelli vice Kean? alla Fiorentina uno come lui sarebbe amato e coccolato"
17 ottobre 2024 22:15
Sentite Balotelli: "Pohjanpalo meglio di me? Ma vaffan***o, quando torno in Serie A la smonto"
14 ottobre 2024 13:15
Il Genoa vuole cacciare Gilardino, contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva. No a Balotelli
14 ottobre 2024 13:14
Imbarazzo Genoa su Balotelli, era fatta ma Blazquez blocca tutto perché non si fida di Gilardino
14 ottobre 2024 12:50
Tacconi duro: "Avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci, calcio di oggi è una noia mortale"
14 ottobre 2024 12:13
Viviano: "Balotelli molto più forte di Vlahovic, chi lo prende fa un affare. Potrebbe giocare ovunque"
13 ottobre 2024 23:17
Pedullà: "Balotelli è vicino a tornare in Serie A, contatti ben avviati con il Genoa"
13 ottobre 2024 13:31
Il Genoa scarta Balotelli e prende Gaston Pereiro come svincolato, da lunedì sarà in gruppo
12 ottobre 2024 12:03
Il Genoa valuta Balotelli ma serve l'ok della proprietà americana che trattava De Gea da svincolato
10 ottobre 2024 20:47
Sentite Viviano: "Chi prende Balotelli A fa un affare, al top era molto più forte di Vlahovic"
10 ottobre 2024 14:45
Balotelli torna in Serie A? Pedullà: "Contatti in corso con il Genoa. Torino sullo sfondo"
09 ottobre 2024 14:10
L'appello di Balotelli: "Voglio tornare in Serie A, cosa ho fatto di grave? Ora si parla di scommesse e doping"
20 settembre 2024 18:39
Balotelli si offre all'Italia: "Voglio tornare in Serie A, sono in forma"
13 settembre 2024 18:05
Viviano: "Prenderei Balotelli alla Fiorentina, non è una serpe nè un problema per lo spogliatoio"
31 gennaio 2024 12:56
Balotelli: "I senatori mi hanno fatto fuori dalla Nazionale. Sono ancora il centravanti italiano più forte"
20 ottobre 2023 17:03
Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"
15 ottobre 2023 20:45
Corona rivela: "La mia fonte è lo zio di un giocatore dell'Inter di Mourinho. Amico stretto di Balotelli"
14 ottobre 2023 15:57
Jovic non emerge nemmeno al Milan, si propone Balotelli: "Sono qua, posso fare io il vice Giroud"
26 settembre 2023 13:48
Richards: "Alla Fiorentina senza sapere l'italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi "Testa di Ca***"
07 settembre 2023 15:25
Nessuno lo vuole in serie A, Balotelli rosica: "Il campionato turco è meglio di quello italiano"
07 settembre 2023 13:25
Mancini risponde all'attacco di Balotelli: "Speriamo che lui possa essere in forma davvero"
25 marzo 2023 21:34
Balotelli punge Mancini: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi"
25 marzo 2023 16:20
Balotelli nella bufera a Sion. I tifosi bruciano la maglia: "Impegnati e onora la maglia o vattene"
26 febbraio 2023 17:50
Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"
14 ottobre 2022 23:28
Balotelli non si è ambientato in Svizzera al Sion, a gennaio può andare al Cagliari in serie B
27 settembre 2022 12:37
Cassano: "Fossi la Fiorentina prenderei Balotelli, è ancora l'attaccante italiano più forte che c'è"
26 settembre 2022 19:10
Balotelli è un flop anche al Sion in Svizzera: "I suoi movimenti limitati a sottobicchiere da birra"
13 settembre 2022 22:09
Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia
30 agosto 2022 21:34
Montella vuole picchiare Balotelli dopo la partita, rissa sfiorata al fischio finale. Il video della lite
28 agosto 2022 00:55
Tutta l'umiltà di Balotelli: "Con me in campo buone possibilità di segnare, sono bravino sotto porta"
30 marzo 2022 16:50
Parla la mamma di Mancini: "Io avrei chiamato Balotelli, Donnarumma sul gol poteva fare di più"
25 marzo 2022 20:27
Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"
02 marzo 2022 17:10
Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"
12 gennaio 2022 00:21
La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk
11 settembre 2021 20:21
Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola
15 giugno 2021 15:53
De Magistris: "Kokorin mi sembra il Balotelli russo, spero dia il suo contributo a questa Fiorentina"
29 gennaio 2021 19:29
Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi
05 dicembre 2020 16:33
Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6
30 novembre 2020 16:25
Alla Fiorentina tutti d'accordo, no a Balotelli. Nessuno lo vuole, nemmeno Prandelli. Il retroscena
20 novembre 2020 12:35
Graziani: "No a Balotelli. Vlahovic? Ultima chance. Cutrone? Non lo riscatterei. Kouame..."
19 novembre 2020 12:01
Retroscena La Nazione, Commisso voleva Balotelli, Raiola lo stava portando alla Fiorentina, poi saltò tutto
18 novembre 2020 15:50
Calamai: "Caceres sarà il terzino destro. Vlahovic non si allena come dovrebbe. No Balotelli"
17 novembre 2020 15:02
Gazzetta, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli spera e aspetta una chiamata da Firenze
17 novembre 2020 09:06
Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di prendere Balotelli. Si seguono altre strade
15 novembre 2020 12:27
"Balotelli si allena con noi. Ha ricevuto tante proposte. Mi piacerebbe vederlo nella Fiorentina"
14 novembre 2020 16:31
Sport Mediaset lancia la provocazione, con Prandelli alla Fiorentina Balotelli veste la maglia viola?
09 novembre 2020 02:02
VIDEO, Balotelli fa danni anche al Grande Fratello, battuta offensiva e sessista contro una ragazza
24 ottobre 2020 02:40
Pupo a Balotelli: "Fai un pensierino alla Fiorentina, abbiamo bisogno di un campione come te". La risposta...
23 ottobre 2020 22:09
Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."
22 giugno 2020 22:10
Convocati Brescia, il tecnico Diego Lopez ne chiama 21. Out Balotelli, recupera Tonali
21 giugno 2020 19:25
Salvini cambia idea e difende Balotelli: "É una persona diversa da quella che appare"
15 giugno 2020 20:07
Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo
09 giugno 2020 20:43
Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione
06 giugno 2020 14:22
Schira: "Balotelli e Cellino: nei prossimi giorni il summit per sancire la risoluzione consensuale anticipata del contratto"
31 maggio 2020 13:08
Chiellini, nel suo libro accuse a Prandelli: "Ci ha distrutti, quella volta in nazionale per Balotelli..."
23 maggio 2020 21:37
Frey contro Chiellini: "Non è corretto non dire in faccia ad un compagno quello che pensi e poi scriverlo sul libro"
19 maggio 2020 22:47
Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"
10 maggio 2020 00:35
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
Balotelli insieme a Rocco Siffredi, il Brescia vieta la diretta Instagram. Il racconto
19 aprile 2020 16:09
I CINQUE ORRORI DEL CALCIO ITALIANO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: DA AGNELLI, A LOTITO, A GASPERINI. BALOTELLI INVECE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
16 marzo 2020 00:51
Balotelli: "Serie A sospesa in ritardo? Prima dovevano far tornare in testa la Juventus"
12 marzo 2020 23:41
Repubblica, ipotesi niente retrocessioni in serie A e campionato a 22 squadre. I dettagli
10 marzo 2020 14:32
Balotelli: "Fermiamo la Serie A, avete rotto adesso. Non si scherza con la salute"
08 marzo 2020 11:04
Balotelli si sfoga: "Voi continuate a giudicarmi come volete, io proseguirò il mio lavoro quotidiano anche questa volta"
19 gennaio 2020 22:23
Balotelli su Instagram: "Laziali presenti oggi allo stadio, VERGOGNATEVI!"
06 gennaio 2020 07:49
A Capodanno incidente per Balotelli, auto contro un cancello, nessuna conseguenza per Supermario
01 gennaio 2020 20:42
Brescia, Balotelli ha la seduta di allenamento alle 11 ma ha già lasciato il centro sportivo
25 novembre 2019 10:20
Balotelli non convocato, Grosso: "Situazione ingigantita, ma deve riuscire ad aiutarsi"
23 novembre 2019 14:42
Boateng: "Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Koulibaly quando tornano a casa"
22 novembre 2019 20:51
Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento prima della fine
21 novembre 2019 20:16
I fascisti di Forza Nuova ancora contro Balotelli, appeso striscione: "Sei africano"
13 novembre 2019 17:07
Tifosi Brescia attaccano Balotelli: "Vogliamo rispetto, sacrificio e la maglia sudata. Per il momento, sono concetti a lui sconosciuti..."
08 novembre 2019 11:19
"Non ci sono neri italiani". Il Verona contro il suo capo ultras, via dallo stadio fino al 2030
05 novembre 2019 16:45
Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"
04 novembre 2019 21:07
Brescia-Inter: Balotelli coperto dagli insulti degli ultrà interisti. Lui non si scompone ed abbraccia tutti
30 ottobre 2019 12:14
Balotelli torna a far parlare di sè: calcione alla fotocamera di un fotografo durante la gara di ieri
27 ottobre 2019 16:58
Mario Balotelli duro sui social sul fallo di Pulgar su Dessena nel secondo tempo: "Ma la Var?"
22 ottobre 2019 11:20
Brescia in allarme per Balotelli: oggi la decisione finale
21 ottobre 2019 11:29
Corini: "Balotelli voleva giocare ma ha un problema al ginocchio. Pensavamo che Chiesa non recuperasse"
20 ottobre 2019 13:07
Gazzetta, la Fiorentina in estate offrirà 40 milioni per Tonali. Con Balotelli una coppia viola mancata
20 ottobre 2019 11:37
"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"
18 ottobre 2019 15:31
Balotelli, Commisso lo voleva alla Fiorentina, ma Pradè non lo ha voluto. Il motivo...
14 ottobre 2019 11:46
Venuti: "Spero di rimanere a Firenze. Mi dispiace non aver conosciuto Astori. Balotelli e Ribery..."
13 ottobre 2019 12:38
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