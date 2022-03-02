Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"

Mario Balotelli ha parlato delle esperienze perse nel corso della sua carriera, ben convinto delle sue qualità

Mario Balotelli ha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic" nel corso della quale dichiara di rimpiangere le chance non colte in carriera:

"Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi. Ma sono tuttora certo che la base tecnica sia stata la stessa. La mia testa mi ha portato a fare tanti errori. Uno dei primi è stato quello di lasciare il Manchester City. Nell'anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa. Avrei dovuto fare come Aguero e restare lì a lungo. Sarei stato tra i protagonisti e, sono certo, sarei arrivato a vincere almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l'avrei fatta".

"La Champions con l'Inter? - ha poi aggiunto l'azzurro - E' la cosa più bella che si possa vincere con un club, ma quel campionato inglese vinto al City dopo tanto tempo nella storia del club e per giunta all'ultimo secondo dell'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco".

PARLA RUBEN OLIVERA

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