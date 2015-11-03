Labaro Viola

Notizie Ronaldo Fiorentina

Ronaldo prende in giro la Juventus, a Szczesny dice: "Per giocare in un grande club ti sei dovuto ritirare"

14 ottobre 2024 19:42

Juventus in dissesto economico, dal post Cristiano Ronaldo meno 896 milioni, un rosso mai visto

25 settembre 2024 12:50

Agnelli, Allegri, Renzi e Ronaldo nei dossier del finanziere antimafia accusato a Perugia

02 marzo 2024 16:11

Tutti adesso denunciano la Juventus, dopo Bonucci anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri

16 settembre 2023 13:59

Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"

04 giugno 2023 18:28

Lite Ronaldo-Mendes. Il portoghese non contento degli sviluppi della sua carriera finita in Arabia

03 gennaio 2023 23:49

Adani racconta: "Dopo Ronaldo, Batistuta è stato il giocatore più forte con cui abbia mai giocato"

17 dicembre 2022 20:30

Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"

11 dicembre 2022 14:15

Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"

07 dicembre 2022 15:33

L'enorme ego di Bernardeschi: "Capisco Ronaldo, anche io sono stato criticato per le mie scelte"

24 novembre 2022 14:56

Il Manchester United scarica ufficialmente CR7. Adesso chiunque ne può approfittare per ingaggiarlo

22 novembre 2022 19:40

Del Piero incontra Batistuta in Qatar e gli chiede una foto: "Buenos dias" scrive l'ex Juventus

22 novembre 2022 14:38

Scoperto trucco Juventus per falsificare il bilancio: plusvalenze false e 20 milioni in nero per Ronaldo

26 ottobre 2022 16:57

Se per Italiano è stata una buona prova, allora siamo tutti ciechi. Finalmente si è visto un buon Jovic. Testa a Edimburgo

03 ottobre 2022 11:59

Ronaldo ha picchiato Chiesa? La rivelazione: "Ha alzato le mani, Chiesa abbia il coraggio di dirlo"

01 settembre 2022 15:19

Cristiano Ronaldo annuncia una terribile notizia: "Nostro figlio è morto". Salva l'altra figlia nel parto

18 aprile 2022 21:48

La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"

16 marzo 2022 12:20

Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"

02 marzo 2022 17:10

Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram

03 febbraio 2022 12:16

Cristiano Ronaldo snobba l'Italia: "A marzo saremo pronti, andremo noi ai Mondiali in Qatar"

15 gennaio 2022 23:27

Se la Salernitana verrà esclusa dal campionato il record di gol di Vlahovic sarà cancellato

23 dicembre 2021 13:44

Sconcerti: "Vlahovic meglio di Ronaldo e Van Basten. La Fiorentina ha problemi, non è un granchè"

15 dicembre 2021 18:50

Cassano: "Ronaldo mi ha scritto per dirmi di avere rispetto perchè ha fatto 750 gol e io 150"

04 dicembre 2021 12:21

Sabatini: "La Juventus doveva liberarsi di Ronaldo prima e prendere Vlahovic alla Fiorentina"

22 novembre 2021 13:44

Diamanti: "Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno"

23 settembre 2021 11:38

Il debutto di Ronaldo in Premier non sarà visibile in Inghilterra, colpa di una regola anni 50

09 settembre 2021 10:49

Tuttosport, se parte Ronaldo, l'obiettivo della Juventus è Vlahovic per l'attacco

02 giugno 2021 12:38

Ribery-Ronaldo, dal Mondiale alla Serie A: oggi si affronteranno per la 12ª volta

25 aprile 2021 09:02

Cristiano Ronaldo andava espulso, Rizzoli è pronto a punire Calvarese e Chiffi

16 marzo 2021 13:58

Il Corriere dello Sport: "Ribery ha demolito Cristiano Ronaldo con una lezione di calcio"

24 dicembre 2020 13:13

Chiesa: "Il mio gol? Quando giochi con Morata e Cristiano Ronaldo è tutto più facile..."

03 dicembre 2020 15:17

La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"

28 ottobre 2020 15:13

SportWeek, Chiesa, Ronaldo non ti accompagnerà in gol come nonno Ribery: è l'ora della maturità

17 ottobre 2020 11:09

Spadafora contro Ronaldo: "La notorietà non lo autorizza ad essere arrogante, rispetti le istituzioni"

16 ottobre 2020 23:36

Sarà Messi contro Ronaldo in Champions League. Ecco i gironi delle italiane. Sorridono tutte

01 ottobre 2020 18:28

(FOTO): l'esilarante vignetta de L'Equipe su Ribery e il furto "Mi hanno rubato il Pallone d'Oro!"

09 luglio 2020 11:49

FR7 è l'opposto di CR7, il francese è sempre al servizio della squadra, il portoghese fa per sé

24 giugno 2020 09:52

Juventus inesistente, Ronaldo un fantasma. Il Napoli vince la Coppa Italia ai rigori. Il racconto della partita

17 giugno 2020 23:54

Sconcerti: "Se si fanno i playout deve esserci la Fiorentina. Non è normale che CR7 guadagni metà fatturato della Fiorentina"

19 maggio 2020 22:20

Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%

19 marzo 2020 11:37

Batistuta punge Ronaldo: "Record raggiunto? Si ma con riposo" mentre Batigol non si fermò nessuna partita

23 febbraio 2020 11:31

Da Sanremo parla Masini: "Ronaldo avrebbe dovuto regalare la maglia del Portogallo, non quella della Juventus"

07 febbraio 2020 20:10

Rigore dubbio concesso alla Juventus. Doppietta di Ronaldo

02 febbraio 2020 14:55

Gol della Juventus, segna CR7. Mano sfortunata di Pezzella

02 febbraio 2020 13:56

Caceres: "Juventus? C'è solo la Fiorentina, voglio stare qui per sempre. Messi meglio di Ronaldo"

06 dicembre 2019 11:53

Ronaldo infortunato? No, con il Portogallo si allena regolarmente. Il ct: "Sta bene, non ha problemi"

12 novembre 2019 16:53

Lucarelli: "Il recupero di Ribery su Ronaldo è da pelle d'oca. Ottima prestazione della Fiorentina"

17 settembre 2019 00:35

Commisso: "Ribery operazione di marketing? Sabato è stato il migliore, meglio di CR7. Franck mi ha detto..."

16 settembre 2019 12:30

Dragowski: "Siamo pronti per una guerra, è una partita importante. Servono punti. Ribery? Un valore aggiunto"

14 settembre 2019 15:21

Gentile: "CR7? Le difese di oggi 'marcano' leggero. Quando arrivai in viola temevo.."

14 settembre 2019 00:21

Antognoni: "Ieri ho visto il Chiesa che stiamo aspettando. Con la Juve dobbiamo giocare come con il Napoli"

09 settembre 2019 16:31

Commisso: "Ribery è una leggenda, come lui solo CR7. La Fiorentina è di tutti, voglio regalare emozioni ai tifosi"

23 agosto 2019 20:35

Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."

03 maggio 2019 08:19

Ronaldo: "La Champions League la vince solo una squadra, non si vince schioccando le dita..."

20 aprile 2019 20:49

Fallimento Juventus, adesso Ronaldo non sa se restare o meno. E la società bianconera vuole Chiesa...

18 aprile 2019 05:27

Cristiano Ronaldo e il gestaccio ai tifosi dell'Atletico Madrid. Ora rischia giustamente la squalifica

14 marzo 2019 15:59

Hugo: "Senza rigore CR7 non ci avrebbe segnato. Pioli mi ha rubato la sua maglia"

28 gennaio 2019 17:38

Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."

26 gennaio 2019 17:07

Chiesa: "Che gol hai fatto?" Muriel gol come Edmundo e Baggio. Ci pensa lo stadio...

21 gennaio 2019 11:58

Bernardeschi regala un mega ritratto a Cristiano Ronaldo per Natale

24 dicembre 2018 19:38

Lo stipendio di Ronaldo copre più della metà degli stipendi di tutta la Fiorentina. Il confronto con la Juventus

28 novembre 2018 11:18

Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane

21 novembre 2018 13:35

Il settore ospiti della Juventus a San Siro è vuoto, ma Ronaldo segna e c'è il boato allo stadio

12 novembre 2018 17:40

Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè

12 novembre 2018 16:42

Milan-Juventus: 0-2 il finale. Higuain da incubo, prima sbaglia un rigore, poi si fa espellere.

11 novembre 2018 22:09

Cristiano Ronaldo: "Sono andato alla Juve perché il Real Madrid non mi voleva più"

29 ottobre 2018 18:06

Ancora Biraghi: "Chiederò la maglia a Cristiano Ronaldo, mia figlia sogna di diventare una calciatrice"

27 ottobre 2018 12:38

La Juventus ha scelto Firenze per il ritiro pre Empoli, ecco dove hanno alloggiato Ronaldo e Co.

27 ottobre 2018 12:27

Cristiano Ronaldo si presenta davanti alle telecamere con un orologio da 2 milioni di euro

23 ottobre 2018 17:58

Ronaldo apre, Bessa pareggia. Il Genoa blocca la Juventus, è 1-1. Piatek a secco

20 ottobre 2018 19:39

Stupro Ronaldo, Save the Children e EA Sport vogliono annullare i contratti pubblicitari

04 ottobre 2018 19:49

Ronaldo espulso? Nell'intervallo Nedved ha aggredito verbalmente l'arbitro negli spogliatoi

20 settembre 2018 13:41

Bernardeschi: "Toccato il fondo, ma non criticate i giovani. Imparo da Cristiano Ronaldo..."

11 settembre 2018 16:53

Ag. Pjaca: "Ha scelto Firenze per giocare, se torna come era gol e assist. Idolo CR7, ma..."

12 agosto 2018 13:30

Ronaldo alla Juve... ed è subito carcere. Cr7 patteggia 19 milioni di euro per liberarsi.

26 luglio 2018 17:14

(VIDEO) Juve che gaffe! La presentazione di Ronaldo su Twitter assomiglia molto a quella dell'Inter per Nainggolan

12 luglio 2018 10:54

Ronaldo alla Juventus? Gli operai della Fiat scioperano: "A noi vengono chiesti sacrifici, mentre poi..."

12 luglio 2018 10:02

Ronaldo: “Ho chiesto io la cessione al Real Madrid, sentivo il desiderio di iniziare un nuovo ciclo”

11 luglio 2018 01:17

Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus per 105 milioni

10 luglio 2018 18:05

In Spagna sono sicuri, Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore della Juventus. I dettagli

03 luglio 2018 17:57

(FOTO) Russia 2018: la cerimonia di apertura è spettacolare, Robbie Williams e Ronaldo i protagonisti...

14 giugno 2018 17:47

Clamoroso, CR7 lascia Madrid e potrebbe giocare in Italia!

07 giugno 2018 11:17

Vuoi passare una giornata con Cristiano Ronaldo? ''Bastano'' 30mila euro per il faccia a faccia

13 ottobre 2017 16:49

Zidane: "Contro la viola giocata partita vera. Il gol di Ronaldo? Solo lui ha questi numeri"

24 agosto 2017 12:01

Kalinic si presenta: "Ho sempre tifato Milan, ora sono in un top club. Ronaldo e Ibra i miei modelli..."

23 agosto 2017 15:08

Football Leaks, fisco spagnolo indaga subito su Cristiano Ronaldo

03 dicembre 2016 21:31

Ronaldo: "Quando ero piccolo ammiravo molto Rui Costa"

27 ottobre 2016 15:14

Archivio

Esplora l'archivio di Ronaldo

Sett. 42 Sett. 39 Sett. 9
Sett. 37 Sett. 22 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 16 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 5 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 22 Sett. 16 Sett. 11
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 21 Sett. 12 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 46 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 11 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 32 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 23
Sett. 41 Sett. 34
Sett. 48 Sett. 43