Notizie Ronaldo Fiorentina

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Agnelli, Allegri, Renzi e Ronaldo nei dossier del finanziere antimafia accusato a Perugia
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Tutti adesso denunciano la Juventus, dopo Bonucci anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri
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Cabral: "Il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno. Guardo sempre i miei gol, è quello che so fare meglio"
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Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"
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Retroscena Ronaldo, Palmeri: "Ha rifiutato di allenarsi con quelli che sono andati in panchina"
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L'enorme ego di Bernardeschi: "Capisco Ronaldo, anche io sono stato criticato per le mie scelte"
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Il Manchester United scarica ufficialmente CR7. Adesso chiunque ne può approfittare per ingaggiarlo
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Scoperto trucco Juventus per falsificare il bilancio: plusvalenze false e 20 milioni in nero per Ronaldo
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Se per Italiano è stata una buona prova, allora siamo tutti ciechi. Finalmente si è visto un buon Jovic. Testa a Edimburgo
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Ronaldo ha picchiato Chiesa? La rivelazione: "Ha alzato le mani, Chiesa abbia il coraggio di dirlo"
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Cristiano Ronaldo annuncia una terribile notizia: "Nostro figlio è morto". Salva l'altra figlia nel parto
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La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"
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Balotelli lo ha detto davvero: "Non ho nulla in meno di Messi e Cristiano Ronaldo, errori di testa"
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Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram
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Se la Salernitana verrà esclusa dal campionato il record di gol di Vlahovic sarà cancellato
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Sconcerti: "Vlahovic meglio di Ronaldo e Van Basten. La Fiorentina ha problemi, non è un granchè"
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Il debutto di Ronaldo in Premier non sarà visibile in Inghilterra, colpa di una regola anni 50
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Ribery-Ronaldo, dal Mondiale alla Serie A: oggi si affronteranno per la 12ª volta
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Il presidente della FIGC dice sì al taglio degli ingaggi dei calciatori: ipotesi tra il 20-30%
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Liajic: "L'avventura alla Fiorentina tra i miei ricordi più felici. Quando seppi dei viola.."
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