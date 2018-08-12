Ag. Pjaca: "Ha scelto Firenze per giocare, se torna come era gol e assist. Idolo CR7, ma..."

L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Occhio al mio Pjaca, abbiamo voluto la Fiorentina per garantirgli continuità. Se torna quello che er...

L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Occhio al mio Pjaca, abbiamo voluto la Fiorentina per garantirgli continuità. Se torna quello che era prima dell'infortunio vedrete che succederà, assist e gol saranno una conseguenza naturale. Chiesa-Simeone-Pjaca? E' un tridente di qualità. CR7? E' sempre stato uno dei giocatori preferiti di Pjaca, però Marko non può pensare ai suoi idoli, deve giocare e compiere il proprio percorso per tornare al top".