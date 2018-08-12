Ag. Pjaca: "Ha scelto Firenze per giocare, se torna come era gol e assist. Idolo CR7, ma..."
L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Occhio al mio Pjaca, abbiamo voluto la Fiorentina per garantirgli continuità. Se torna quello che er...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2018 13:30
L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Occhio al mio Pjaca, abbiamo voluto la Fiorentina per garantirgli continuità. Se torna quello che era prima dell'infortunio vedrete che succederà, assist e gol saranno una conseguenza naturale. Chiesa-Simeone-Pjaca? E' un tridente di qualità. CR7? E' sempre stato uno dei giocatori preferiti di Pjaca, però Marko non può pensare ai suoi idoli, deve giocare e compiere il proprio percorso per tornare al top".