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Notizie Placa Fiorentina

Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...

15 gennaio 2019 11:09

Bucchioni: "Battere la Juve di Ronaldo per entrare nella storia. Pjaca, può essere la tua svolta"

29 novembre 2018 16:06

Cois: "Pjaca fuori dagli schemi, Simeone non segna. Accanto a Chiesa servono due affidabili..."

25 ottobre 2018 15:03

Ag. Pjaca: "Ha scelto Firenze per giocare, se torna come era gol e assist. Idolo CR7, ma..."

12 agosto 2018 13:30

Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."

10 agosto 2018 14:53

"Voglio solo la Fiorentina": Pjaca e quella dichiarazione d'amore premiata che spiazza Firenze

07 agosto 2018 16:59

Corsport: promessa Chiesa alla Juve per arrivare a Pjaca. De Paul per Saponara o Eysseric si fa?

20 giugno 2018 09:24

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