Notizie Placa Fiorentina

Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...
15 gennaio 2019 11:09
Bucchioni: "Battere la Juve di Ronaldo per entrare nella storia. Pjaca, può essere la tua svolta"
29 novembre 2018 16:06
Cois: "Pjaca fuori dagli schemi, Simeone non segna. Accanto a Chiesa servono due affidabili..."
25 ottobre 2018 15:03
Ag. Pjaca: "Ha scelto Firenze per giocare, se torna come era gol e assist. Idolo CR7, ma..."
12 agosto 2018 13:30
Pjaca: "Voglio dimostrare ai tifosi viola che merito di indossare la 10. Non avete ancora visto il vero me..."
10 agosto 2018 14:53
"Voglio solo la Fiorentina": Pjaca e quella dichiarazione d'amore premiata che spiazza Firenze
07 agosto 2018 16:59
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