Corsport: promessa Chiesa alla Juve per arrivare a Pjaca. De Paul per Saponara o Eysseric si fa?

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa un focus sul mercato in entrata della Fiorentina. Tre sono i nomi più caldi: il primo è Pjaca, poi De Paul e Edmilson. Impossibile per i viola entrare in lot...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa un focus sul mercato in entrata della Fiorentina. Tre sono i nomi più caldi: il primo è Pjaca, poi De Paul e Edmilson. Impossibile per i viola entrare in lotta per l’acquisto del cartellino del croato, possibile ottenerne dalla Juve il prestito oneroso e magari poi, fra un anno, rivedere tutta la propria strategia economica sul mercato. Chiesa come promessa? Tutto è possibile. Pjaca piace anche a Lazio, Valencia, Liverpool. Ma è con i viola che pare avere un più accentuato elemento di seduzione, spiega il quotidiano.La trattativa rimane prioritaria, ma anche maledettamente difficile. De Paul sarebbe più facile da portare a Firenze: l’Udinese potrebbe aprire una trattativa, chiedendo come contropartita anche Eysseric o Saponara.