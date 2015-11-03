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Notizie De Paul Fiorentina

Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino

02 febbraio 2024 18:31

L'Atletico Madrid cerca 40 milioni per comprare Amrabat dalla Fiorentina. Ipotesi cessione De Paul

09 febbraio 2023 16:19

Nazione, Atletico Madrid su Amrabat: idea scambio con De Paul, ma possibilità difficile

14 gennaio 2023 09:55

Anche l'Atletico Madrid vuole Amrabat, vende De Paul per prenderlo. Ma ora non si muove da Firenze

11 dicembre 2022 16:23

Fallimento Atletico Madrid, per gennaio hanno messo De Paul sul mercato, andrà via per incassare

02 novembre 2022 14:40

TMW rivela, la Fiorentina ci ha provato per De Paul. L'argentino rifiuta, vuole restare all'Atletico

15 luglio 2022 11:14

Cecchi: "Non vedo Duncan titolare, sogno uno alla Luis Alberto o De Paul. Jovic può risolvere tanti problemi"

11 luglio 2022 15:45

Nassi non ci sta: "Arrabbiato con la Fiorentina quando non ha preso De Paul per tirare sul prezzo"

16 marzo 2022 15:27

Brovarone: "Pradè voleva De Paul, la Fiorentina può seguirlo ancora perchè sta andando male in Spagna"

11 marzo 2022 13:56

De Paul se ne vuole andare dall'Udinese: "Ho 27 anni, sono stato chiaro con chi dovevo"

12 giugno 2021 13:07

Niente Fiorentina per De Paul? Di Marzio rivela offerta dell'Atletico: "20 milioni più Perez all'Udinese"

29 maggio 2021 14:06

Pozzo: "L'obiettivo sarà la Champions. Teniamo De Paul e facciamo squadra forte con lui"

21 maggio 2021 15:06

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Repubblica, Fiorentina, oggi attenzione a De Paul! A giugno sarà nuovamente obiettivo di mercato?

28 febbraio 2021 09:17

Daily Mail, il Liverpool vuole De Paul per sostituire il partente Wijnaldum

27 febbraio 2021 16:54

Prandelli: "Attenzione a De Paul. Montiel? Mi fa piacere che si chieda di lui. Ribery? Sensazioni buone"

27 febbraio 2021 13:04

Corriere Fiorentino, De Paul, la Fiorentina offrì 40 milioni. Pronto un nuovo assalto a giugno?

26 febbraio 2021 09:41

Nazione, la Fiorentina deve fare il salto di qualità per attirare i più grandi. De Paul? Solo un sogno. Torreira...

25 febbraio 2021 09:04

Cecchi: "Se arriva il Papu sarà addio a Ribery. Commisso chiarisca futuro di Pradè e Prandelli"

21 gennaio 2021 08:44

CorSport, De Paul lo vuole l'Inter ma pista difficile. Nainggolan? La Fiorentina c'è ma lui vuole Cagliari

22 dicembre 2020 11:40

Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"

18 dicembre 2020 17:31

Nazione, Fiorentina su Torreira e Praet, a gennaio serve un regista. Cistana? Si può chiudere a 5 milioni

11 dicembre 2020 10:58

De Paul: "Il pareggio sarebbe stato giusto ma vince chi segna. Noi non l'abbiamo fatto"

25 novembre 2020 21:47

Nazione, De Paul è ancora nel mirino della Fiorentina: a gennaio non va escluso un nuovo assalto

25 novembre 2020 09:20

Al 43' l'Udinese riapre la gara grazie ad Okaka su cross di De Paul. È 2-1 al Franchi

25 ottobre 2020 18:46

Pereyra a La Gazzetta: "A Firenze vogliamo fare punti. De Paul mentalità da vincente, Deulofeu non al top"

24 ottobre 2020 17:11

De Paul allontana la Fiorentina: "L'Atletico Madrid era interessato a me, sarei felice di andarci"

08 ottobre 2020 20:26

Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l'aveva chiesto all'Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati

06 ottobre 2020 08:55

Repubblica, Milik costa 25 milioni. Piatek? L'Hertha chiede 20 milioni più bonus. De Paul...

03 ottobre 2020 13:15

Nazione, Callejon, domani può essere il suo giorno. Viva la pista Deulofeu ma occhio a De Paul

01 ottobre 2020 10:05

Chiesa vicino alla Juventus. Fiorentina su De Paul e blocca Callejon

30 settembre 2020 20:45

Repubblica, se Chiesa parte, Fiorentina su Piatek oppure su De Paul. Lo scenario

30 settembre 2020 09:52

Lo Zenit offre 30 milioni per De Paul. No dell'Udinese, vuole 40 milioni per la cessione

28 settembre 2020 17:20

CorFio, se parte Chiesa la Fiorentina punta De Paul. Idea Faraoni per la fascia. Le alternative...

28 settembre 2020 08:59

Gazzetta, Piatek, la Fiorentina studia il colpo. Fazio è il nome in pole per la difesa. De Paul...

28 settembre 2020 08:33

Tuttosport, se Chiesa parte la Fiorentina tenterà il colpo De Paul. L'Udinese chiede 40 milioni

24 settembre 2020 10:36

CorFio, se Chiesa parte, Fiorentina su Piatek. Tornano di moda anche altri due nomi per sostituirlo

21 settembre 2020 08:56

De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato

15 settembre 2020 09:44

Nazione, De Paul resta nel mirino della Fiorentina. L'Udinese non abbassa le pretese, vuole 35 milioni

14 settembre 2020 10:25

Nazione, De Paul, la Fiorentina resta in lizza ma spunta un'altra pretendente italiana

13 settembre 2020 12:31

Nazione, De Paul è l'alternativa della Fiorentina a Torreira. Servono almeno 35 milioni per prenderlo

09 settembre 2020 09:18

Tuttosport, Thuram Jr, la Fiorentina chiede info a Raiola. Viola di nuovo su De Paul

07 settembre 2020 10:45

Nazione, Torreira vuole l'Italia, duello Fiorentina-Torino. Se non dovesse arrivare si riapre la pista...

06 settembre 2020 08:02

Pedullà: "La Fiorentina vuole prendere De Paul. Investimento da 35 milioni"

03 settembre 2020 11:38

Pedullà, Bonaventura-Fiorentina fissato l'incontro per chiudere. Mollato Torreira. Il sogno resta...

03 settembre 2020 08:04

Gazzetta, De Paul è il sogno della Fiorentina. Ci sono due piste per portarlo a Firenze

02 settembre 2020 07:18

Nazione, duello Fiorentina-Juventus sul mercato per Milik del Napoli e per un centrocampista...

13 agosto 2020 10:52

Sportmediaset, De Paul alla Fiorentina? L'agente ha incontrato la Juventus ma la sua valutazione...

12 agosto 2020 15:58

Nazione, Milan e Juventus su De Paul. C'è anche la Fiorentina ma i bianconeri per sbloccare la trattativa chiedono...

12 agosto 2020 10:40

Nazione, 45 milioni per De Paul? No, non più. L'idea della Fiorentina è quella di inserire nella trattativa...

10 agosto 2020 07:51

Vicepres. Udinese: "Il Napoli è in pole per De Paul. Servono più di 35 milioni, cifra già rifiutata"

17 luglio 2020 22:00

Il capo scouting dell'Udinese svela: "Per De Paul rifiutammo 33 milioni. Ora può andare in un top club"

16 luglio 2020 19:11

Di Gennaro: "Chiesa? Ha più colpe lui del club viola. Non prenderei De Rossi alla Fiorentina"

10 luglio 2020 00:17

Da Udine attaccano: "De Paul non andare alla Fiorentina, lotta per la salvezza come noi"

09 luglio 2020 15:16

Gazzetta, De Paul vuole lasciare l’Udinese, la Fiorentina ci prova con Pradè

08 luglio 2020 08:49

Da Udine, la Fiorentina offre 40 milioni per De Paul, non c'è concorrenza. Le ultime

15 giugno 2020 18:55

Nazione, Paquetà ora è un affare, a 30 milioni si può chiudere. Berardi? Lui no

15 giugno 2020 11:45

Pozzo: "De Paul? Andrà in un top club. Mandragora? Saremmo felici se rimanesse ma potrebbe andar via"

23 maggio 2020 18:01

Dalla Spagna, De Paul nelle mire del Siviglia. L'argentino il primo nome per sostituire Banega. I dettagli

15 maggio 2020 16:56

TMW, La Fiorentina tenterà di piazzare il doppio colpo Paquetà - De Paul: l'argentino vale 35 milioni

11 maggio 2020 18:44

Corriere Fiorentino, Viola a caccia di rinforzi: Cutrone sotto esame, futuro lontano da Firenze?

10 maggio 2020 11:10

Repubblica, Futuro di Chiesa in bilico? La Fiorentina pronta a gettarsi su Paquetà e De Paul

04 maggio 2020 10:52

Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"

27 aprile 2020 18:02

CorSport, Milan in pressing su De Paul, la Fiorentina monitora la situazione

29 marzo 2020 11:20

Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"

23 marzo 2020 20:06

Repubblica, idea trequartista: Paquetá, De Paul e Malinovskyi nel mirino dei viola

23 marzo 2020 10:55

Mercato bloccato dal Coronavirus: De Paul, Berardi, Biraschi e non solo nel mirino dei viola

17 marzo 2020 12:28

Pradè non molla i sue due pupilli: Mandragora e De Paul. Cresce l'interesse per Stryger Larsen

16 marzo 2020 12:09

De Paul rivela: "In estate avrei voluto la Champions. A gennaio sono voluto restare. Il futuro.."

04 marzo 2020 14:33

Pradè era pronto a fare follie per De Paul ma l'Udinese ha fatto muro. Nuovo assalto in estate?

28 febbraio 2020 12:44

De Sisti: "De Paul l'avrei visto bene alla Fiorentina. Sabato sarà una partita aperta"

26 febbraio 2020 23:52

De Paul venduto alla Fiorentina? Al massimo a giugno. L'Udinese e la risposta data alla società viola

24 gennaio 2020 19:36

Sportitalia, assalto della Fiorentina per De Paul, l'Udinese dichiara incedibile anche Mandragora

24 gennaio 2020 19:06

Difficile la cessione di De Paul gia à gennaio, il suo procuratore è tornato in Argentina. Niente Fiorentina?

24 gennaio 2020 13:40

DE PAUL, CI RISIAMO? PERCHÉ PUÒ ARRIVARE DAVVERO. I MOTIVI DEL NO A DUNCAN (PER ORA). SOTTIL RESTA

23 gennaio 2020 14:43

Dall'Argentina, la Fiorentina vuole acquistare De Paul dell'Udinese. Ecco l'offerta della viola

22 gennaio 2020 23:19

La Fiorentina continua a seguire De Paul ma a gennaio resterà ad Udine. Valutazione? 35 milioni"

06 dicembre 2019 14:57

Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?

22 novembre 2019 13:07

Pedullà: "De Paul a Gennaio e Berardi in estate, sono operazioni possibili per la Fiorentina. No a Florenzi.."

15 novembre 2019 21:09

Marino cambia idea su De Paul: "Se arrivano offerte importanti non potremmo trattenerlo"

14 novembre 2019 16:50

Corriere dello Sport, calciomercato: Castrovilli, Kulusevski e De Paul sogni proibiti dell'Inter

13 novembre 2019 11:52

Marino: "Interesse di alcuni club per De Paul? Per il momento niente da registrare"

12 novembre 2019 14:37

Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito

12 novembre 2019 11:50

Corriere dello Sport, l'Inter vuole Kulusevski e De Paul, l'alternativa è Castrovilli. I dettagli

12 novembre 2019 10:09

De Paul nella lista dei desideri di Conte per il mercato di gennaio. I dettagli

08 novembre 2019 15:14

La Fiorentina ci riproverà per De Paul ma non a gennaio. Su di lui anche le big di Serie A e della Liga

05 novembre 2019 09:48

Ma se Brescia e Udinese retrocedono Tonali e De Paul costano sempre 50 e 40 milioni? Qualcuno si mangia le mani...

01 novembre 2019 16:22

Moggi sicuro: "Sarà De Paul il prossimo colpo del Milan. Sarebbe dovuto arrivare in estate.."

25 ottobre 2019 13:36

Sfuma l'obiettivo estivo della Fiorentina. De Paul rinnova con l'Udinese fino al 2024

15 ottobre 2019 19:53

Pradè pensa già al mercato. Da Berge a De Paul, ecco tutti i nomi sul taccuino del DS viola

10 ottobre 2019 11:07

A gennaio la Fiorentina potrebbe riprovarci per De Paul. La sua valutazione ora è di circa 25 milioni

07 ottobre 2019 11:18

Pradè: "De Paul? Farà una grande carriera. Non mi sarebbe dispiaciuto se fosse tornato..."

06 ottobre 2019 13:26

Tudor: "De Paul non lo voleva solo la Fiorentina, Ribery tra i 3 più forti in Italia. A Firenze per far male"

04 ottobre 2019 15:56

De Paul al Franchi sarà l'osservato speciale. Potrebbero riaprirsi le porte per il mercato invernale

04 ottobre 2019 08:20

Ci eravamo tanto cercati: domenica De Paul contro la Fiorentina. Dall'affare quasi fatto al ritorno di fiamma a gennaio...

01 ottobre 2019 14:27

Il difensore argentino della Fiorentina Pezzella è stato convocato in nazionale. Nella lista anche De Paul, Dybala, Martinez e Musso

27 settembre 2019 20:16

Marino ds Udinese: "Per De Paul non sono arrivate offerte importanti e giuste"

14 settembre 2019 23:03

Commisso: "Mercato? È solo il primo passo. Bisogna aumentare i ricavi. Infrastrutture? Sono deluso"

11 settembre 2019 12:14

D.Lippi: "Non male il mercato viola. Politano, De Paul e Berardi erano incedibili.."

10 settembre 2019 19:30

De Paul: "Ora ho la testa più libera, l'Udinese ha rifiutato tutte le offerte arrivate per me. Qui sono felice"

04 settembre 2019 19:52

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