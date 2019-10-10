Pradè pensa già al mercato. Da Berge a De Paul, ecco tutti i nomi sul taccuino del DS viola

Su La Nazione troviamo il conseuto punto di calciomercato. Lo svincolato Hatem Ben Arfa potrebbe rappresentare un colpo di sicuro effetto per chi dovesse dargli una nuova occasione. Discorso identico...

Su La Nazione troviamo il conseuto punto di calciomercato. Lo svincolato Hatem Ben Arfa potrebbe rappresentare un colpo di sicuro effetto per chi dovesse dargli una nuova occasione. Discorso identico per Biabiany, altro giocatore a spasso, ma che non convince troppo. Per alcuni nomi già accostati ai viola, come de Paul e Berge, servirà mettere a bilancio una maxi-cifra. Per l’argentino una base di trattativa sono 25 milioni in prestito oneroso per la seconda parte della stagione in corso e riscatto obbligatorio a giugno. Formula possibile anche con il norvegese. Occhio all’asse con il Sassuolo: a Montella piace Tripaldelli, si può fare, magari con un acquisto a gennaio e prestito fino a giugno allo stesso club emiliano