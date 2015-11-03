Labaro Viola

Notizie Berge Fiorentina

Corriere Fiorentino, spunta il nome di Locatelli per il centrocampo ma occhio a Berge

03 maggio 2020 11:13

CorSport, Fiorentina interessata a Berge del Genk. Spunta un nuovo nome è Kondogbia del Valencia

20 gennaio 2020 12:06

Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk

14 gennaio 2020 10:51

Sky, si allontana la possibilità di vedere Berge in viola? Inter e Napoli sul centrocampista

13 dicembre 2019 18:53

Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?

22 novembre 2019 13:07

Pradè vuole battere la concorrenza per Berge del Genk. Il suo valore ora è di circa 25 milioni

15 novembre 2019 11:24

Berge, la Fiorentina ancora in pressing sul giocatore. Ora però vale 30 milioni...

13 novembre 2019 13:37

Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito

12 novembre 2019 11:50

Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo

12 novembre 2019 11:34

Pradè pensa già al mercato. Da Berge a De Paul, ecco tutti i nomi sul taccuino del DS viola

10 ottobre 2019 11:07

Skysport, viola vigili su Berge. Su di lui anche il Napoli. A gennaio nuovo assalto?

08 ottobre 2019 19:20

Dall'Inghilterra, la Fiorentina perde Berge. Andrà al Brighton per trenta milioni

08 agosto 2019 12:50

Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa

08 agosto 2019 09:32

CorSport, la Fiorentina ha il sì di Berge del Genk. Ora c'è da limare la cifra dell'affare

07 agosto 2019 09:46

CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà

06 agosto 2019 09:39

Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto

05 agosto 2019 12:41

La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...

04 agosto 2019 10:38

Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk

03 agosto 2019 18:28

TMW: Berge in viola? No, vicino al Tottenham per 25mln

28 dicembre 2018 17:31

Berge vicino alla Fiorentina? No, secondo il Daily Mirror è ad un passo dal Tottenham

26 novembre 2018 13:36

La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Berge, il Genk vuole 25 milioni. Affare impossibile a gennaio

15 novembre 2018 18:20

Berge? Il Genk può starci, ma vuole una contropartita. Tutti i dettagli per gennaio...

14 novembre 2018 09:27

La Nazione, svelati i tre grandi obiettivi della Fiorentina per gennaio. Per arrivare a loro...

13 novembre 2018 10:23

La Fiorentina ha scelto Sarr: è la prima scelta per l'attacco, ecco i dettagli. Berge...

12 novembre 2018 11:32

TMW: fumata nera per Berge, si è già arenata anche la trattativa con il Genk

18 luglio 2018 12:17

Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...

10 luglio 2018 09:14

Tuttosport, per Berge offerta da 12 milioni. Thereau sul mercato?

09 luglio 2018 10:45

Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni

09 luglio 2018 09:03

Sostituto di Badelj, occhi su Sander Berge del Genk: offerti 12 milioni dalla Fiorentina

07 luglio 2018 13:48

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