Notizie Berge Fiorentina

Corriere Fiorentino, spunta il nome di Locatelli per il centrocampo ma occhio a Berge
03 maggio 2020 11:13
CorSport, Fiorentina interessata a Berge del Genk. Spunta un nuovo nome è Kondogbia del Valencia
20 gennaio 2020 12:06
Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk
14 gennaio 2020 10:51
Sky, si allontana la possibilità di vedere Berge in viola? Inter e Napoli sul centrocampista
13 dicembre 2019 18:53
Berge-De Paul sul taccuino di Pradè. L'acquisto dell'argentino legato al futuro di Chiesa?
22 novembre 2019 13:07
Pradè vuole battere la concorrenza per Berge del Genk. Il suo valore ora è di circa 25 milioni
15 novembre 2019 11:24
Berge, la Fiorentina ancora in pressing sul giocatore. Ora però vale 30 milioni...
13 novembre 2019 13:37
Repubblica, l'ultima idea della Fiorentina è riportare in Italia Kevin Strootman, può arrivare anche in prestito
12 novembre 2019 11:50
Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo
12 novembre 2019 11:34
Pradè pensa già al mercato. Da Berge a De Paul, ecco tutti i nomi sul taccuino del DS viola
10 ottobre 2019 11:07
Skysport, viola vigili su Berge. Su di lui anche il Napoli. A gennaio nuovo assalto?
08 ottobre 2019 19:20
Dall'Inghilterra, la Fiorentina perde Berge. Andrà al Brighton per trenta milioni
08 agosto 2019 12:50
Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa
08 agosto 2019 09:32
CorSport, la Fiorentina ha il sì di Berge del Genk. Ora c'è da limare la cifra dell'affare
07 agosto 2019 09:46
CorSport, resta l'interesse viola per Berge del Genk. Valutato 25 mln ma la Fiorentina ci proverà
06 agosto 2019 09:39
Presto l'incontro con il Genk per Berge. La formula potrebbe essere prestito oneroso con obbligo di riscatto
05 agosto 2019 12:41
La Fiorentina pronta ad investire su Berge del Genk. La sua valutazione più di 20 mln. La formula...
04 agosto 2019 10:38
Pedullà, la Fiorentina è interessata a Sander Berge del Genk
03 agosto 2019 18:28
TMW: Berge in viola? No, vicino al Tottenham per 25mln
28 dicembre 2018 17:31
Berge vicino alla Fiorentina? No, secondo il Daily Mirror è ad un passo dal Tottenham
26 novembre 2018 13:36
La Fiorentina ha offerto 15 milioni per Berge, il Genk vuole 25 milioni. Affare impossibile a gennaio
15 novembre 2018 18:20
Berge? Il Genk può starci, ma vuole una contropartita. Tutti i dettagli per gennaio...
14 novembre 2018 09:27
La Nazione, svelati i tre grandi obiettivi della Fiorentina per gennaio. Per arrivare a loro...
13 novembre 2018 10:23
La Fiorentina ha scelto Sarr: è la prima scelta per l'attacco, ecco i dettagli. Berge...
12 novembre 2018 11:32
TMW: fumata nera per Berge, si è già arenata anche la trattativa con il Genk
18 luglio 2018 12:17
Corriere Fiorentino, per la linea mediana Soucek in pole position. Berge è caro, Battaglia defilato...
10 luglio 2018 09:14
Tuttosport, per Berge offerta da 12 milioni. Thereau sul mercato?
09 luglio 2018 10:45
Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni
09 luglio 2018 09:03
Archivio