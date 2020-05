Secondo il Corriere Fiorentino ai viola serve un perno per il centrocampo, tipo Tonali. Sarebbe più semplice però strappare Locatelli al Sassuolo tenendo sempre nel mirino Sander Berge che nella scorsa sessione di mercato ha lasciato il Genk per approdare allo Sheffield. Non dimentichiamo De Paul anche se… ora c’è super Castrovilli!