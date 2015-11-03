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Notizie Locatelli Fiorentina

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati

19 maggio 2026 10:35

Locatelli non si nasconde: “L’eliminazione dell’Italia mi ha sfondato, è stata una batosta”

12 aprile 2026 00:05

Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

21 marzo 2026 22:51

Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"

23 luglio 2024 13:46

Gazzetta riporta: "Niente Fiorentina per Locatelli, il centrocampista rimane in bianconero anche il prossimo anno"

22 luglio 2024 19:16

Nazione: “Locatelli-Fiorentina? Si ma solo se la Juve accetta la formula “alla Arthur””

21 luglio 2024 09:10

Nazione: “La Juve apre alla cessione di Locatelli ma non può svenderlo. Pradè valuta il colpo”

20 luglio 2024 09:34

Il Corriere fiorentino riporta: "Dopo Kean, adesso la Fiorentina punta Locatelli, affare complicato per il centrocampista"

14 luglio 2024 11:43

Corriere Fiorentino: “Locatelli il sogno di Pradé, la Fiorentina spinge per il prestito. Ostacolo ingaggio”

14 luglio 2024 09:29

Locatelli furioso contro Spalletti che non lo ha convocato per l'europeo con l'Italia. Immagine nera

23 maggio 2024 16:38

Locatelli: "Nel secondo tempo non siamo usciti dalla metà campo per merito della Fiorentina"

07 aprile 2024 23:51

Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4

18 ottobre 2022 14:53

In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out

14 aprile 2022 13:18

Locatelli si fa male alla gamba e Allegri annuncia che starà fuori 20 giorni. Salterà la Fiorentina

04 aprile 2022 11:43

Sconcerti duro: "Locatelli è un giocatore da Fiorentina, non da Juventus. Chiesa ha limiti tattici"

22 settembre 2021 10:48

Chiesa come Locatelli, storia si ripete. La Juventus prende oggi e paga fra 2 anni, società obbligate

17 agosto 2021 17:31

De Zerbi, ufficializza la lista dei convocati. Out Caputo, mentre ci sono Berardi e Locatelli

17 aprile 2021 13:11

Moviola Corriere dello Sport, Fiorentina penalizzata. Manca il rosso a Locatelli sul rigore

17 dicembre 2020 13:12

De Zerbi: "Rigore Fiorentina? Prima c'era fallo su Locatelli. Le ammonizioni hanno incattivito la gara"

16 dicembre 2020 23:18

Locatelli già ammonito fa fallo su Ribery, ma l'arbitro non lo espelle

16 dicembre 2020 21:26

Il Sassuolo ha il centravanti e si vede, Caputo fa doppietta. Segna anche Locatelli, il racconto della partita

03 ottobre 2020 17:13

Carnevali "snobba" la Fiorentina: "Locatelli ha offerte da club italiani ed esteri di primo livello. I viola.."

01 settembre 2020 21:12

Repubblica, Torreira, l'ingaggio proposto dalla Fiorentina è vicino alla sua richiesta. Le alternative...

24 agosto 2020 10:12

Repubblica, la Fiorentina vuole Locatelli del Sassuolo. La chiave viola per sbloccare l'operazione è...

19 agosto 2020 11:15

CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè

19 agosto 2020 08:42

Nazione, Iachini vuole Locatelli alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo. I rapporti con il Sassuolo...

12 agosto 2020 11:51

Adani stregato da Castrovilli: "Ha caratteristiche che pochi altri hanno, si è imposto alla grande in Serie A"

09 maggio 2020 11:51

Corriere Fiorentino, spunta il nome di Locatelli per il centrocampo ma occhio a Berge

03 maggio 2020 11:13

Berardi, Locatelli ma anche l'allenatore De Zerbi: ecco i tre del Sassuolo seguiti dai viola

12 marzo 2020 18:37

Squalificati, Locatelli salta la Fiorentina. La lista dei dieci fermati dal giudice sportivo..

23 aprile 2019 23:42

Chiarugi: "Antonelli e Locatelli fanno comodo. Saponara? Peccato, non entra nei meccanismi della squadra"

13 gennaio 2018 15:14

Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"

12 gennaio 2018 18:32

Pedullà: "Locatelli è incedibile e Antonelli non vuole lasciare il Milan, l'ingaggio poi..."

11 gennaio 2018 20:11

Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli

11 gennaio 2018 12:32

Locatelli, non solo Fiorentina. Il ragazzo piace molto anche a Mihajlovic. Il Torino..

03 gennaio 2018 10:56

Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...

02 gennaio 2018 12:27

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