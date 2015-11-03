Notizie Locatelli Fiorentina

La Fiorentina fa perdere le staffe a Locatelli e Vlahovic: litigano in campo e poi vengono multati
19 maggio 2026 10:35
Locatelli non si nasconde: “L’eliminazione dell’Italia mi ha sfondato, è stata una batosta”
12 aprile 2026 00:05
Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale
21 marzo 2026 22:51
Bucchioni: "Colpani è un giocatore completo, farebbe comodo perché fa la doppia fase e fa gol"
23 luglio 2024 13:46
Gazzetta riporta: "Niente Fiorentina per Locatelli, il centrocampista rimane in bianconero anche il prossimo anno"
22 luglio 2024 19:16
Nazione: “Locatelli-Fiorentina? Si ma solo se la Juve accetta la formula “alla Arthur””
21 luglio 2024 09:10
Nazione: “La Juve apre alla cessione di Locatelli ma non può svenderlo. Pradè valuta il colpo”
20 luglio 2024 09:34
Il Corriere fiorentino riporta: "Dopo Kean, adesso la Fiorentina punta Locatelli, affare complicato per il centrocampista"
14 luglio 2024 11:43
Corriere Fiorentino: “Locatelli il sogno di Pradé, la Fiorentina spinge per il prestito. Ostacolo ingaggio”
14 luglio 2024 09:29
Locatelli furioso contro Spalletti che non lo ha convocato per l'europeo con l'Italia. Immagine nera
23 maggio 2024 16:38
Locatelli: "Nel secondo tempo non siamo usciti dalla metà campo per merito della Fiorentina"
07 aprile 2024 23:51
Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4
18 ottobre 2022 14:53
In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out
14 aprile 2022 13:18
Locatelli si fa male alla gamba e Allegri annuncia che starà fuori 20 giorni. Salterà la Fiorentina
04 aprile 2022 11:43
Sconcerti duro: "Locatelli è un giocatore da Fiorentina, non da Juventus. Chiesa ha limiti tattici"
22 settembre 2021 10:48
Chiesa come Locatelli, storia si ripete. La Juventus prende oggi e paga fra 2 anni, società obbligate
17 agosto 2021 17:31
De Zerbi, ufficializza la lista dei convocati. Out Caputo, mentre ci sono Berardi e Locatelli
17 aprile 2021 13:11
Moviola Corriere dello Sport, Fiorentina penalizzata. Manca il rosso a Locatelli sul rigore
17 dicembre 2020 13:12
De Zerbi: "Rigore Fiorentina? Prima c'era fallo su Locatelli. Le ammonizioni hanno incattivito la gara"
16 dicembre 2020 23:18
Locatelli già ammonito fa fallo su Ribery, ma l'arbitro non lo espelle
16 dicembre 2020 21:26
Il Sassuolo ha il centravanti e si vede, Caputo fa doppietta. Segna anche Locatelli, il racconto della partita
03 ottobre 2020 17:13
Carnevali "snobba" la Fiorentina: "Locatelli ha offerte da club italiani ed esteri di primo livello. I viola.."
01 settembre 2020 21:12
Repubblica, Torreira, l'ingaggio proposto dalla Fiorentina è vicino alla sua richiesta. Le alternative...
24 agosto 2020 10:12
Repubblica, la Fiorentina vuole Locatelli del Sassuolo. La chiave viola per sbloccare l'operazione è...
19 agosto 2020 11:15
CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè
19 agosto 2020 08:42
Nazione, Iachini vuole Locatelli alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo. I rapporti con il Sassuolo...
12 agosto 2020 11:51
Adani stregato da Castrovilli: "Ha caratteristiche che pochi altri hanno, si è imposto alla grande in Serie A"
09 maggio 2020 11:51
Corriere Fiorentino, spunta il nome di Locatelli per il centrocampo ma occhio a Berge
03 maggio 2020 11:13
Berardi, Locatelli ma anche l'allenatore De Zerbi: ecco i tre del Sassuolo seguiti dai viola
12 marzo 2020 18:37
Squalificati, Locatelli salta la Fiorentina. La lista dei dieci fermati dal giudice sportivo..
23 aprile 2019 23:42
Chiarugi: "Antonelli e Locatelli fanno comodo. Saponara? Peccato, non entra nei meccanismi della squadra"
13 gennaio 2018 15:14
Perinetti (Ds Genoa): "Locatelli ragazzo interessante, sarebbe bello vederlo in rossoblu"
12 gennaio 2018 18:32
Pedullà: "Locatelli è incedibile e Antonelli non vuole lasciare il Milan, l'ingaggio poi..."
11 gennaio 2018 20:11
Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli
11 gennaio 2018 12:32
Locatelli, non solo Fiorentina. Il ragazzo piace molto anche a Mihajlovic. Il Torino..
03 gennaio 2018 10:56
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