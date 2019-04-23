Squalificati, Locatelli salta la Fiorentina. La lista dei dieci fermati dal giudice sportivo..

Il giudice sportivo della Serie A, ha squalificato per una giornata nove calciatori che dovranno saltare il trentaquattresimo turno. Solo una gara di stop, con 10.000 euro di multa per Milinkovic-Savi...

Il giudice sportivo della Serie A, ha squalificato per una giornata nove calciatori che dovranno saltare il trentaquattresimo turno. Solo una gara di stop, con 10.000 euro di multa per Milinkovic-Savic. Questo l'elenco completo: Faragò (Cagliari), Luis Alberto (Lazio), Baselli (Torino), Cionek (SPAL), Cristante e Zaniolo (Roma), Locatelli (Sassuolo) e Miguel Veloso (Genoa).

L'ex centrovampista del Milan salterà la gara Fiorentina-Sassuolo, in programma lunedì 29 Aprile alle 21 allo Stadio Artemio Franchi.

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