Romano: "Viery è un colpo in pieno stile Paratici: segue anche i migliori giovani oltre ai grandi talenti"

"L'operazione si è chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha commentato il primo acquisto estivo della Fiorentina, che ha definito l'arrivo di Viery dal Gremio



"È un'operazione in pieno stile Paratici. Il direttore sportivo viola non conosce soltanto i grandi campioni con cui ha lavorato negli ultimi anni, ma segue con grande attenzione anche i giovani talenti. Viery è un profilo molto interessante, un ragazzo del quale gli addetti ai lavori parlano davvero molto bene".



Secondo Romano, l'affare è stato concluso sulla base di 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. A soli 21 anni, Viery è considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama brasiliano e la Fiorentina ha accelerato nelle ultime ore per assicurarselo, regalando così a Fabio Paratici il primo acquisto della sua nuova gestione tecnica.