Pistocchi: "Paratici alla Juventus ha fatto disastri. La vicenda plusvalenze dimostra che è più furbo che bravo"

L'analisi critica di Maurizio Pistozzi sulle qualità di Fabio Paratici chiamato ad attuare una vera rivoluzione in casa Fiorentina

Nel corso della trasmissione Pentasport di Radio Bruno, Maurizio Pistocchi ha commentato le scelte operate da Fabio Paratici, manifestando più di una perplessità sul suo operato.

Su Paratici:

"Non mi convince Paratici. Alla Juventus ha fatto disastri: prima dell'arrivo di Ronaldo i bilanci erano in utile, poi ha bruciato 920 milioni di euro. Molti dicono sia bravo. Per me invece è molto furbo, lo dimostra la vicenda delle plusvalenze".

Su Grosso:

"Spero sia la scelta giusta. Altrimenti non si spiegherebbe il sostegno della Curva Fiesole alla società, visto che avrebbe preferito Vanoli. Per giudicare la Fiorentina, però, bisognerà prima vedere che mercato verrà fatto. L'anno scorso è successo di tutto, c'era un'anarchia totale e Vanoli ha compiuto un vero miracolo».