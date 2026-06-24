Sentite Sky: "Koleosho sta valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il futuro"
Sky Sport questa sera ha riportato una notizia che sicuramente farà storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina: "Koleosho starebbe valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il suo futuro"
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 22:10
Sky Sport questa sera ha riportato una notizia che sicuramente farà storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina: "Koleosho starebbe valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il suo futuro", così il centrocampista della nazionale under21 e del Paris FC spiazza tutti gli addetti ai lavori del club viola, che in queste ore stava già pregustavano l'arrivo del giovane talento azzurro.