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Sentite Sky: "Koleosho sta valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il futuro"

Sky Sport questa sera ha riportato una notizia che sicuramente farà storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina: "Koleosho starebbe valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il suo futuro"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 22:10
Sentite Sky: "Koleosho sta valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il futuro" -
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Sky Sport questa sera ha riportato una notizia che sicuramente farà storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina: "Koleosho starebbe valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il suo futuro", così il centrocampista della nazionale under21 e del Paris FC spiazza tutti gli addetti ai lavori del club viola, che in queste ore stava già pregustavano l'arrivo del giovane talento azzurro.

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