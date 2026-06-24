Sentite Sky: "Koleosho sta valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il futuro"

Sky Sport questa sera ha riportato una notizia che sicuramente farà storcere il naso a più di un tifoso della Fiorentina: "Koleosho starebbe valutando se la Fiorentina possa essere la scelta giusta per il suo futuro"

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2026 22:10

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