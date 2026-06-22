TMW: Paratici prosegue la rivoluzione, Abella pronto a entrare nello staff di Fabio Grosso

L'ex difensore spagnolo, oggi match analyst con esperienze tra Watford e West Bromwich Albion, è tra i candidati forti per entrare nello staff tecnico della Fiorentina

Prosegue la definizione dello staff tecnico della Fiorentina in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, il club viola valuta un nuovo innesto per affiancare Fabio Grosso. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe concreta la candidatura di Damià Abella, ex calciatore spagnolo di 44 anni con un'importante esperienza maturata sia in patria che negli staff tecnici di West Bromwich Albion e Watford. La scelta sarebbe condivisa da Fabio Paratici e dallo stesso Grosso, con Abella che potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano all'interno del nuovo corso viola.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, dal 2021 è match analyst, ruolo che ha svolto prima per il Watford e poi, per quattro stagioni al WBA.

Lo riporta tuttomercatoweb.com