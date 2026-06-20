TMW scrive: "Il Besiktas sogna la coppia dei tempi di Firenze. Pronta una maxi offerta per Vlahovic"

Secondo quanto raccolto da tmw il Besiktas di Vincenzo Italiano sogna di portare Dusan Vlahovic in Turchia

Il Besiktas vuole ricreare una delle coppie che aveva fatto sognare i tifosi della Fiorentina. Dopo aver ufficializzato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, il club turco è pronto a tentare l'assalto a Dusan Vlahovic. Secondo quanto raccolto da TMW, la società di Istanbul sarebbe al lavoro per presentare un'importante proposta all'attaccante serbo, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus.

L'obiettivo del Besiktas è quello di riunire Italiano e Vlahovic, protagonisti insieme a Firenze nella prima parte della stagione 2021/22, quando il centravanti realizzò una lunga serie di gol prima del trasferimento in bianconero. Al momento, però, non c'è ancora una decisione definitiva da parte del giocatore. Vlahovic starebbe infatti valutando attentamente il proprio futuro e non avrebbe ancora sciolto le riserve sulla possibilità di trasferirsi in Turchia.