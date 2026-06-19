La Fiorentina sbarca ai mondiali: i tifosi di Capo Verde festeggiano sugli spalti con la maglia viola

Dagli spalti del Mondiale alle strade dell'arcipelago africano: a Capo Verde esistono addirittura due squadre ispirate alla Fiorentina.

Tra le immagini più curiose arrivate dai Mondiali c'è quella dei tifosi di Capo Verde che sugli spalti hanno festeggiato lo storico pareggio contro la Spagna indossando la maglia della Fiorentina. Un dettaglio che per i tifosi viola non è passato inosservato.

Ma spieghiamo meglio: Il legame tra l'arcipelago africano e Firenze, affonda le radici negli anni Novanta. Ancora oggi a Capo Verde non è raro incontrare persone che indossano la maglia viola nella vita di tutti i giorni, segno di una passione tramandata nel tempo e nata quando il calcio italiano rappresentava il punto di riferimento del panorama mondiale.

La testimonianza più sorprendente arriva dall'isola di Santo Antao. Nella città di Porto Novo, dove, nel 1994 è stato fondato il Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Fiorentina, una squadra che porta nome e colori del club gigliato. Le ragioni esatte della scelta non sono mai state chiarite, ma è facile pensare che il fascino della Fiorentina di Gabriel Omar Batistuta e della Serie A dell'epoca abbia avuto un ruolo decisivo.

E la particolarità non finisce qui. A Capo Verde esiste anche una seconda società che si richiama alla squadra viola, la Fiorentina Calabaceira. Un caso quasi unico che rende l'arcipelago una sorta di piccola Firenze affacciata sull'Oceano Atlantico.

La Fiorentina di Porto Novo conquistò il suo primo trofeo nel 1997 e, nonostante le difficoltà economiche affrontate nel corso degli anni, continua ancora oggi la propria attività. Una storia che racconta meglio di qualsiasi statistica quanto fosse grande il fascino esercitato dalla Fiorentina ben oltre i confini italiani.

E mentre Capo Verde continua a sognare sul palcoscenico mondiale, sugli spalti spuntano maglie viola che riportano alla mente una storia lunga più di trent'anni. A migliaia di chilometri dal Franchi, c'è un pezzo di mondo che parla ancora il linguaggio della Fiorentina.